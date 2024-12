Chào xuân Ất Tỵ, đến Hồng Lam chọn quà như ý

Quà tết xưa thường được làm thủ công, gắn liền với hình ảnh người phụ nữ chăm chút từng gói bánh, hũ mứt. Ngày nay, quà Tết mang nét hiện đại với bao bì đẹp mắt, kết hợp giữa truyền thống và sự tinh tế. Tặng quà Tết là cách thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và sự gắn kết giữa các thế hệ, gia đình, bạn bè và đối tác. Mỗi món quà, dù giản đơn hay cầu kỳ, đều chứa đựng sự trân trọng và tâm tư của người tặng. Trong bối cảnh hiện đại, thương hiệu Hồng Lam đã khẳng định vị thế của mình như một "người giữ hồn" Tết Việt, mang đến những món quà chất lượng, đậm đà hương vị truyền thống.

"Sắc hoa Hà Nội phố" hương vị tinh hoa của Tết cổ truyền

Mùa xuân Hà Nội là bức tranh sống động với sắc đào thắm, mai vàng, hay những bông thược dược rực rỡ và hoa thạch thảo dịu dàng, tô điểm cho phố phường Thủ đô ngàn năm văn hiến. Những gam màu sống động ấy đã truyền cảm hứng để Hồng Lam ra mắt Bộ sưu tập quà Tết "Sắc hoa Hà Nội phố", tái hiện sự giao thoa tinh tế giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.

Bộ sưu tập quà Tết của Hồng Lam không chỉ mang thiết kế tinh xảo mà còn thấm đượm câu chuyện văn hóa sâu sắc. Hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, thịnh vượng và may mắn, những giá trị mà người Việt luôn trân trọng trong những ngày đầu năm mới. Qua từng món quà, Hồng Lam gói trọn tinh thần Tết Việt, thể hiện tình cảm chân thành và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Bộ sưu tập quà Tết Hồng Lam 2025 - Sắc hoa Hà Nội phố

Thiết kế tinh tế - Sắc xuân hội tụ

Hộp quà Hồng Lam được thiết kế tinh tế với tông màu trang nhã, kết hợp họa tiết hoa lá cách điệu, miêu tả vẻ đẹp dịu dàng của mùa xuân Việt Nam. Mỗi chi tiết, từ túi xách đến bao bì, đều được chăm chút tỉ mỉ để tăng thêm yếu tố sang trọng và hiện đại. Vẻ đẹp hoàn hảo này giúp quà Hồng Lam trở thành lựa chọn lý tưởng để biếu tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác.

Lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa truyền thống, bộ quà Thịnh Vượng nổi bật với hình ảnh Rồng uy nghi và khung cảnh lễ hội tưng bừng, biểu tượng của sự đoàn viên, sung túc bên mâm cơm tất niên. Bên trong bộ quà là những món ô mai thượng hạng, sản xuất đặc biệt riêng cho mùa Tết, gửi gắm lời chúc một năm mới đầy may mắn, phát đạt.

Bộ quà Tết Hồng Lam Tài Lộc - Trọn vẹn tâm ý, gắn kết phồn vinh

Bên cạnh đó, hai bộ quà Tài Lộc và Bình An mang đậm sắc xuân và dấu ấn phong thủy. Tài Lộc với hình ảnh hoa lan hồ điệp - biểu tượng của "Tấn tài - tấn lộc", còn Bình An là sắc đỏ may mắn từ hoa thược dược và hoa đỗ quyên, tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn tụ. Bộ quà Bình An gửi gắm thông điệp thanh bình và trọn vẹn trong năm mới, kết hợp hài hòa giữa hương vị ô mai, trà, và mứt cao cấp.

Bộ quà Tết Hồng Lam Bình An - Xuân đến an lành, phúc lộc dồi dào

Đa dạng sản phẩm - Hương vị truyền thống, giá trị hiện đại

Mỗi bộ quà Tết Hồng Lam xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh giữa ô mai, trà, và rượu, là món ăn không thể thiếu trong không khí ngày xuân. Từ hàng trăm loại ô mai đặc trưng như Mơ Núi Đá, Sấu Bao Tử, Mận Dẻo Không Hạt, Xoài Dẻo Thượng Hạng,... mỗi sản phẩm đều góp phần tạo nên hương vị Tết trọn vẹn và lưu giữ nét văn hoá ẩm thực tinh tế của ngày đầu năm.

Bộ quà Phú Quý là điểm nhấn đặc biệt trong bộ sưu tập quà Tết 2024, ra mắt nhân dịp Hồng Lam kỷ niệm 28 năm giữ trọn hương vị thủ đô. Với thiết kế cổ điển, sang trọng, bộ quà bao gồm các sản phẩm thượng hạng như rượu mơ Sín Chải, trà sen Bách Diệp, trà Phật Độ, cùng các loại hạt dinh dưỡng cao cấp như hạt điều, long nhãn thượng hạng và nhiều loại ô mai, mứt Tết hảo hạng khác thay lời chúc "Phú quý - an khang" cho một năm mới thịnh vượng.

Ngoài ra, những bộ quà như Sắc Xuân, Sắc Phố, Tứ Quý, Phố Bốn Mùa, và Hoa Thạch Thảo mang mức giá hợp lý, đong đầy ý nghĩa và sự ấm áp cho mùa Tết.

Đón Tết về nhà cùng "Sắc hoa Hà Nội phố"

Thấm đượm tinh thần "Sắc hoa Hà Nội phố," Ô mai Hồng Lam là niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ qua. Hồng Lam luôn đặt trọn tâm huyết vào từng sản phẩm, từ nguyên liệu tinh tuyển đến quy trình chế biến hiện đại, kết hợp hài hòa giữa chất lượng truyền thống và công nghệ tiên tiến. Thương hiệu Việt đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, không chỉ về hương vị và chất lượng sản phẩm, mà còn trong vận hành doanh nghiệp, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hồng Lam cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, giữ gìn nét đẹp truyền thống và lan tỏa giá trị tinh hoa của văn hóa Việt đến cộng đồng.

