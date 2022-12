Chàng trung úy trẻ chụp ảnh cưới ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao

Trung úy Dương Hải Anh (SN 1996) hiện sở hữu trang Facebook cá nhân tích xanh với hơn 41.000 lượt theo dõi. Đây là kênh để anh lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, kết nối các tấm lòng hảo tâm thực hiện loạt dự án thiện nguyện, trong đó, nuôi cơm trưa cho gần 4.000 trẻ em Mộc Châu, xây trường, xây nhà cho trẻ em miền biên viễn.Dự án "Nuôi em Mộc Châu" được Bộ Công an lựa chọn tuyên dương là Công trình thanh niên tiêu biểu toàn lực lượng giai đoạn 2017-2022; đồng thời là mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu của Công an Sơn La năm 2022, được Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao. Bên cạnh nuôi cơm, Hải Anh còn triển khai loạt dự án bổ trợ để chăm sóc các em một cách toàn diện: dự án nước sạch, áo ấm, chăn ấm…