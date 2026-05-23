Chàng trai thất nghiệp code trang web cho cả thế giới nuôi mèo và câu chuyện về thế hệ "làm vì thích"

Không có nhà đầu tư, không có chiến lược marketing, không có kế hoạch kiếm tiền. Chỉ có một anh chàng thất nghiệp, một con mèo tên Bishop, và ý nghĩ: "Nếu mình thích xem mèo ăn, chắc người khác cũng vậy." Vài tuần sau, hàng triệu người trên toàn thế giới đang ngồi bấm nút để cho ăn những chú mèo họ chưa bao giờ gặp và không ai thấy điều đó là kỳ lạ cả.

Một ý tưởng sinh ra từ... nỗi lo mèo đói

Câu chuyện bắt đầu từ một nhu cầu rất đơn giản, có một anh không muốn con mèo tên Bishop bị đói mỗi lần đi vắng. Vào mùa hè năm 2025, anh lắp máy cho ăn tự động, gắn camera. Có nguồn tin tiết lộ rằng, do khá nhàn rỗi khi đang thất nghiệp nên anh chàng đã tự code một trang web nhỏ để từ xa bấm nút nhả hạt và xem mèo ăn.

Bình thường, câu chuyện dừng ở đó.

Nhưng anh nghĩ thêm một bước nhỏ, mở trang web ra cho người khác cùng xem. Thêm khung chat. Thêm nhạc nền. Rồi để mặc nó.

Gần một năm sau, vào tháng 5/2026, Feed The Cat (feed-the.cat) bắt đầu lan khắp mạng xã hội. Người ta chia sẻ clip bấm nút, hồi hộp chờ tiếng máy kêu lách cách, rồi reo lên khi Bishop nghe tiếng chạy lại. Một tweet mô tả ngắn gọn: "Anh chàng này vibe-coded một trang web để cả internet có thể cho mèo anh ấy ăn. Bạn bấm nút, máy cho ăn tự động nhả hạt theo thời gian thực, có camera để xem mèo chạy đến ăn ngay." Post đó lan ra hàng triệu lượt trong 48 giờ.

Điều thú vị là trang web đã âm thầm tồn tại gần một năm trước khi viral. Không có launch event, không có PR, không có khoảnh khắc "ra mắt" nào cả. Nó chỉ ở đó cho đến khi đúng người nhìn thấy và chia sẻ đúng lúc.

Mười giây và cảm giác làm được điều gì đó thật

Cách hoạt động của Feed The Cat thuần túy đến đáng ngạc nhiên. Người dùng vào trang, chọn một luồng camera đang phát sóng, đóng góp một khoản nhỏ, máy cho ăn lập tức kêu lách cách và nhả hạt. Camera chiếu thẳng cảnh chú mèo nghe tiếng máy, vội vã chạy đến, cúi đầu ăn.

Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng mười giây. Nhưng chính mười giây đó mới là thứ khiến trang web này khác với phần lớn những gì chúng ta làm trên internet mỗi ngày.

Like, share, comment tất cả đều trừu tượng. Bạn không biết tác động thật sự của chúng là gì, hay liệu có tác động nào không. Feed The Cat thì khác: bạn bấm nút, bạn thấy kết quả ngay.

Một hành động chăm sóc cụ thể, có đầu có cuối, hiện diện trước mắt. Với nhiều người, đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài họ cảm thấy mình vừa làm được điều gì đó thật trên internet.

Để mèo không bị... béo phì vì quá nhiều người bấm, hệ thống có cooldown toàn cầu kiểm soát tần suất nhả hạt. Dev theo dõi lượng thức ăn còn lại và điều chỉnh nếu bát sắp tràn. Toàn bộ chi phí vận hành được trả bằng tiền donate, không quảng cáo, không mô hình kiếm tiền ẩn.

Hiện ngoài Bishop, nhiều chủ mèo khác và một số trại cứu hộ đã kết nối máy của họ vào hệ thống. Người dùng có thể chọn cho ăn mèo tại nhà riêng ở một quốc gia nào đó, hoặc donate trực tiếp cho đàn mèo đang được cưu mang tại trại cứu trợ.

Ý tưởng kết nối internet với việc chăm sóc mèo thực ra không phải mới. Năm 2023, công ty công nghệ Guangxi Hachong tại Trung Quốc ra mắt Hello Street Cat, đặt hàng loạt nhà thông minh cho mèo hoang tại nhiều thành phố, tích hợp camera livestream và máy cho ăn tự động kích hoạt bằng donate. Dự án lan ra hơn chục thành phố, sinh ra vô số mèo nổi tiếng trên Douyin và Bilibili, trở thành một trong những hiện tượng mạng đặc trưng nhất của Trung Quốc thời điểm đó.

Feed The Cat học từ đó, nhưng đi theo một hướng hoàn toàn khác: thay vì một công ty vận hành tập trung với đội ngũ và chiến lược, đây là một cá nhân xây nền tảng mở để bất kỳ ai cũng có thể kết nối vào. Không marketing, không roadmap, không exit strategy.

Và chính sự "không chuyên nghiệp" đó lại là lý do người ta tin. Họ không thấy một sản phẩm được đánh bóng, họ thấy một người thật, yêu mèo thật, làm một thứ đơn giản vì muốn làm.

Thế hệ "làm vì thích" và công cụ biến ý tưởng thành sản phẩm trong vài ngày

Feed The Cat xuất hiện đúng lúc một trào lưu đang bùng nổ trong giới công nghệ: vibe coding. Thuật ngữ do Andrej Karpathy, cựu Giám đốc AI tại Tesla, đồng sáng lập OpenAI, đặt ra đầu năm 2025, mô tả cách làm phần mềm mới: thay vì viết từng dòng code, bạn nói ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI tạo ra code, bạn tinh chỉnh và deploy.

Đến năm 2026, vibe coding đã là thị trường 4,7 tỷ USD.

Điều đáng chú ý hơn: 63% người dùng không phải lập trình viên chuyên nghiệp. Rào cản từ "phải biết code" đã rút xuống còn "có thể mô tả rõ điều mình muốn" hay không. Các solo founder, những cá nhân tự xây sản phẩm một mình, đang ship ứng dụng hoàn chỉnh trong vài ngày thay vì vài tháng.

Điều này tạo ra một thế hệ sản phẩm mới: không sinh ra từ bản kế hoạch kinh doanh, không có mục tiêu tăng trưởng, không nhắm đến exit. Chúng sinh ra từ một nhu cầu thật, một ý tưởng bùng lên, và quyết tâm làm thử xem sao. Feed The Cat là ví dụ điển hình và cũng là lời nhắc rằng những thứ chạm đến con người nhất đôi khi không đến từ phòng họp, mà từ một người ngồi nhà một mình, lo mèo đói.

Câu hỏi thực sự không phải Feed The Cat hoạt động thế nào về mặt kỹ thuật. Câu hỏi thú vị hơn là: điều gì khiến hàng triệu người sẵn sàng bỏ tiền thật để cho ăn một con mèo họ chưa gặp, ở một đất nước họ chưa đặt chân tới?

Một phần câu trả lời nằm ở sự trực tiếp, thứ ngày càng khan hiếm trong trải nghiệm số. Phần lớn những gì chúng ta làm online đều mang tính gián tiếp và trừu tượng. Feed The Cat thì không: bạn bấm nút, bạn nghe tiếng máy, bạn thấy mèo chạy đến ăn. Mười giây, không cần đức tin, kết quả hiện ra ngay.

Một phần khác có thể là sự kết nối. Trong một thế giới mà tương tác số ngày càng rỗng tuếch, được ngồi xem một chú mèo ăn bữa mình vừa cho dù chỉ qua màn hình, dù chỉ một lần lại mang một loại thỏa mãn khó giải thích nhưng rất thật.

Dev của Feed The Cat vẫn đang phát triển thêm tích hợp computer vision để tự động nhận diện khi có mèo gần máy và đưa luồng đó lên đầu trang; thêm phần mềm nhận diện từng cá thể mèo và cân thức ăn để theo dõi lượng tiêu thụ; và tất nhiên là một "bảng xếp hạng tham ăn" để biết con mèo nào đang dẫn đầu về số bữa đã xơi.

Có lẽ không có gì quá phức tạp ở đây. Người ta thích mèo. Người ta thích làm điều tốt, dù nhỏ. Và đôi khi, một nút bấm đơn giản kết nối tay bạn với bát ăn của một chú mèo xa lạ là đủ để nhắc rằng internet, dù náo loạn đến đâu, vẫn có thể là nơi chứa những khoảnh khắc ấm áp và rất thật.