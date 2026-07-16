Chàng trai phát hiện "đại bàng ăn khỉ" nguy kịch, nghi bị 30 con khỉ tấn công, hành động sau đó khiến hàng triệu người xúc động

Một con đại bàng Philippines trưởng thành vừa được giải cứu tại đảo Mindanao đang thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội cho rằng loài chim quý hiếm này bị hơn 30 con khỉ đuôi dài tấn công.

Theo Quỹ Đại bàng Philippines (Philippine Eagle Foundation - PEF), con đại bàng được người dân bàn giao cho Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Philippines (DENR) vào ngày 3/7 sau khi được phát hiện gần sông Sawaga, thuộc barangay Dalwangan, thành phố Malaybalay.

Đến ngày 9/7, tài khoản Facebook Merly Omarol Suday đăng tải câu chuyện cho biết một người đàn ông tên Marvin đã nhìn thấy hơn 30 con khỉ đuôi dài đang bao vây, tấn công một con vật mà ban đầu anh tưởng là gà. Để xua đuổi đàn khỉ, Marvin đã giả tiếng chó sủa khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Chú đại bàng thời điểm được giải cứu

Khi đến gần, Marvin phát hiện con vật thực chất là một con đại bàng Philippines. Anh ở lại chăm sóc, dùng lá dương xỉ Anunutong che mắt để giúp con chim bình tĩnh, sau đó lấy áo khoác phủ lên cơ thể nhằm bảo vệ trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động của Marvin, ca ngợi anh vì đã không bỏ mặc con vật đang trong tình trạng nguy kịch mà bình tĩnh tìm cách bảo vệ, chăm sóc và chờ lực lượng cứu hộ đến.

Không ít bình luận gọi anh là "người hùng thầm lặng", cho rằng sự can thiệp kịp thời của anh đã góp phần mang đến cơ hội sống cho một trong những loài chim quý hiếm nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo PEF, tình trạng của con đại bàng khi được tiếp nhận không phù hợp với giả thuyết vừa mới bị đàn khỉ tấn công.

Con đại bàng cái, sau đó được đặt tên là Sawaga-Dalwangan theo địa điểm được phát hiện, ở trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Một bên cánh bị thương nặng và đã bị dòi xâm nhập. Chim mất nước, không thể bay, lông ngực và bụng phủ đầy bùn đất, nhiều phần lông trên cánh và cơ thể bị gãy, bẩn và mòn nghiêm trọng.

Các bác sĩ thú y cho biết mức độ nhiễm dòi nghiêm trọng hơn dự kiến. Ấu trùng không chỉ xuất hiện trong vết thương ở cánh mà còn được tìm thấy quanh gốc đuôi, khu vực hậu môn và bên trong lỗ huyệt của con chim.

Theo PEF, những dấu hiệu này cho thấy các vết thương không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại nhiều ngày. Con đại bàng nhiều khả năng đã nằm dưới mặt đất trong thời gian dài và không thể di chuyển bình thường.

Ông Jayso Ibanez, Giám đốc phụ trách vận hành của Quỹ Đại bàng Philippines, cho biết lời kể trên mạng xã hội và tình trạng thực tế của con đại bàng là "hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau". Ông cho biết từ trước đến nay các nhà nghiên cứu chưa từng ghi nhận trường hợp một đàn khỉ cùng tấn công đại bàng Philippines ngoài tự nhiên.

Đại bàng khổng lồ Philippines (Pithecophaga jefferyi) hay đại bàng ăn khỉ là loài đặc hữu, quốc điểu của Philippines. Chúng là loài chim săn mồi lớn nhất và mạnh nhất thế giới về chiều dài và diện tích sải cánh, với thân dài tới 1m và nặng từ 4,7 đến 8kg.

"Chúng tôi chưa từng quan sát thấy hành vi này. Theo bản năng, khỉ thường bỏ chạy khi nhìn thấy đại bàng. Chúng tôi chỉ từng thấy con đầu đàn có hành động đe dọa để đối đầu, chứ việc cả đàn xúm lại tấn công đại bàng thì chưa từng xảy ra. Khỉ vốn rất sợ đại bàng", ông Ibanez nói.

Theo vị chuyên gia, một khả năng hợp lý hơn là con đại bàng đã mắc vào bẫy dây bằng nylon dùng để săn hươu hoặc lợn rừng.

Loài đại bàng này có kích thước khá lớn

Các dấu vết bỏng do dây nylon trên chân cùng lượng dòi trong vết thương cho thấy con chim có thể đã mắc kẹt từ nhiều ngày, thậm chí khoảng một tuần trước khi được phát hiện. Lớp bùn phủ kín lông cũng cho thấy nó đã vật lộn trong thời gian dài để tìm cách thoát khỏi chiếc bẫy và tự làm mình bị thương.

"Đó là lý do chúng tôi cần tiến hành một cuộc điều tra chính thức", ông Ibanez cho biết.

Dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định, PEF bày tỏ sự biết ơn đối với người dân đã nhanh chóng đưa con đại bàng đến cơ quan chức năng. Hiện Sawaga-Dalwangan đang được chăm sóc tại trung tâm cứu hộ của PEF.

Theo tổ chức này, quá trình giải cứu là kết quả của sự phối hợp giữa người dân địa phương, cộng đồng bản địa, cơ quan quản lý nhà nước, bác sĩ thú y, các nhà sinh học về động vật hoang dã, nhân viên chăm sóc động vật và các tình nguyện viên.

PEF cho biết cơ hội hồi phục của Sawaga-Dalwangan vẫn còn bỏ ngỏ, song câu chuyện của con đại bàng là lời nhắc nhở rằng bảo tồn động vật hoang dã không chỉ là gìn giữ rừng, mà còn là kịp thời cứu giúp từng cá thể khi chúng gặp nguy hiểm.

Đại bàng Philippines là loài chim săn mồi đặc hữu của quốc gia này và nằm trong nhóm động vật nguy cấp nhất thế giới. Hiện ước tính chỉ còn chưa đến 400 cặp sinh sản ngoài tự nhiên. Các chương trình cứu hộ, phục hồi, nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt và tái thả đang được triển khai nhằm ngăn loài chim biểu tượng của Philippines rơi vào nguy cơ tuyệt chủng.