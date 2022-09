Chàng trai mua vé máy bay để đi hẹn hò với 50 cô gái ở khắp cả nước, lí do tiết lộ mới thật sự bất ngờ

Bình thường, nếu muốn hẹn hò với bất cứ ai, chúng ta cũng phải lựa chọn kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, anh chàng tên Matthew Wurnig, 25 tuổi đến từ Montana (Hoa Kỳ) lại có những hành động cực kỳ khác biệt.



Theo đó, chàng trai trẻ tuổi này đã nghỉ việc, đi khắp mọi nơi trên đất Mỹ để hẹn hò với các cô gái. Hành trình của anh chàng này có tên: "Hẹn hò với 50 cô gái từ khắp 50 bang".

Mọi chuyện bắt đầu xảy đến trong thời kỳ giãn cách vì Covid-19. Vì quá mức rảnh rỗi, Matthew đã tải một ứng dụng hẹn hò xuống để giải trí cho vui.

"Lí do tôi tải app hẹn hò là vì buồn chán. Có quá nhiều những chuyện tiêu cực trong tin tức. Bởi thế tôi muốn tìm cái gì đó để giải trí, chữa lành tâm trí mình. Bạn biết là trong ứng dụng này có thể thiết lập để thay đổi vị trí của bản thân mình. Tôi bắt đầu trò chuyện, hẹn hò với những phụ nữ từ LA, New York và Dallas", Matthew chia sẻ.

Matthew đã quyết định hẹn hò với 50 cô gái khác nhau với mục đích thấu hiểu phụ nữ muốn gì.

Trong phần hồ sơ, anh thật thà thú nhận mình đã từng hẹn hò 5 lần nên khá tự tin cũng như có kinh nghiệm tình trường. Matthew tin rằng điều này sẽ giúp mình tạo nên một ấn tượng khác biệt đối với các cô gái.

Ngay sau đó, Matthew bắt đầu hẹn hò nhiều người hơn từ ứng dụng này.

Đến thời điểm hiện tại, Matthew đã đi du lịch qua 50 bang để gặp trực tiếp cả 50 cô bạn gái quen qua mạng của mình. Được biết, việc hẹn hò nhiều người như thế của Matthew với mục đích tìm hiểu xem thực sự phụ nữ muốn gì.

Nghỉ việc để đi hẹn hò lần lượt với từng cô bạn gái, cách làm này khiến người ta phải xôn xao bàn tán. Matthew đã lập một tài khoản mạng xã hội để kể về những chuyến đi của mình. Nó bắt đầu khi lệnh phong tỏa Covid-19 được gỡ bỏ.

Hai cuộc gặp gỡ đầu tiên là ở New Mexico và Minnesota. Anh đi khinh khí cầu với cô bạn gái tóc nâu ở New Mexico và lái may bay với cô nàng tóc vàng tại bang thứ 2.

"Trước đây tôi từng hẹn hò với 5 người, giờ là hơn 100 người nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu được phụ nữ muốn gì", Matthew cho hay.

Ban đầu, anh cũng chỉ nghĩ lên ứng dụng hẹn hò tìm người nói chuyện cho vui nhưng không ngờ việc tìm bạn gái ở trên đó lại dễ với Matthew quá.

Hai bang cuối cùng Matthew đến để hẹn hò với các cô bạn gái là Alaska và Hawaii. Tuy vậy, kết thúc hành trình di chuyển qua 50 bang vì mục đích hẹn hò này, Matthew cho rằng mình vẫn chưa nhận về được điều gì cả. Thời gian anh gặp mặt và tiếp xúc với họ quá ít nên thành ra cũng chưa có nhiều sự hiểu biết dành cho nhau.

"Có lẽ cần nhiều thời gian hơn để hiểu một cô gái", Matthew cho biết.

Hành trình gặp gỡ các cô bạn gái từ 50 bang của Matthew đã kết thúc. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy mình nên quyết định thực hiện mùa thứ 2 bởi anh vẫn muốn làm thêm nhiều điều nữa với họ ngoài việc gặp mặt và hẹn hò. Ít nhất thì cũng cần hai bên tiếp xúc với nhau nhiều hơn để hiểu biết nhau hơn.

Matthew cũng luôn biết cách lên kế hoạch để có một buổi hẹn hò ấn tượng. Anh cố gắng tìm những hành động hay trò chơi độc đáo để làm và đương nhiên, mỗi chuyến đi với Matthew thực sự là một cuộc phiêu lưu.

Anh đã săn ếch ở Arkansas, đi qua những ngọn núi tại New Hampshire và đi thuyền trong đầm lầy tại Louisiana.

Anh bày tỏ: "Tôi luôn trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên bởi tôi đã học được điều đó. Người đàn ông nên là người trả tiền ở buổi đầu tiên hẹn hò mặc dù có khi cô gái của bạn sẽ đòi được chia sẻ chi phí".

Tổng hợp các bức ảnh chụp chung cùng 50 cô gái ở 50 tiểu bang khác nhau của Matthew.

Mặc dù đã hẹn hò hơn 100 lần nhưng Matthew không coi mình là một "dân chuyên" trong lĩnh vực này. Anh luôn hi vọng các cô gái rời đi với một nụ cười bất chấp việc anh ấy có phải là người mà các cô mong mỏi hay không.

Theo New York Post