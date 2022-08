Chàng trai đạt học bổng Tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới

Phạm Văn Hậu, chàng trai đến từ một miền quê của huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã xuất sắc nhận học bổng tiến sĩ từ các trường University of Leeds (UK), Cardiff University (UK), University of Glasgow (UK), Bournemouth University (UK), Curtin University (AU), Victoria University of Wellington (New Zealand) và University of Otago (New Zealand).



Hành trình nộp 1 năm hồ sơ

Phạm Hậu đã gửi rất nhiều email đến giáo sư tại các trường trong suốt một năm và tham gia rất nhiều phỏng vấn với các giáo sư.

Hậu chia sẻ khó khăn lớn nhất đó chính là mỗi giáo sư có một điểm mạnh riêng nên họ luôn muốn sửa đề xuất nghiên cứu theo hướng của họ nên Hậu đã phải đầu tư rất nhiều thời gian.

Hậu đánh giá một hồ sơ Tiến sĩ mạnh thì đề xuất nghiên cứu là điều kiện tiên quyết để bạn đạt được Admission và học bổng. Đồng thời, Hậu chia sẻ bí quyết để đạt học bổng đó chính là nhờ một hồ sơ nghiên cứu mạnh với những xuất bản trước đó.

Xây dựng hồ sơ từ những năm đầu đại học

Trong suốt quá trình học đại học, Hậu đã định hướng về kế hoạch du học của mình. Điểm số trong lớp của Hậu luôn thuộc hàng Top 1 và là sinh viên gây được nhiều ấn tượng với các giảng viên. Hậu đã đạt 07 học bổng khuyến khích học tập và 05 học bổng do các công ty và tổ chức tài trợ cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Phạm Văn Hậu trong lễ trao giải sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Hậu cũng đạt nhiều giải thưởng liên quan đến các hoạt động ngoại khoá. Hậu đã tham gia rất nhiều chương trình trao đổi sinh viên tại các đất nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Nam Phi. Hậu đã tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.



Phạm Văn Hậu trong các chuyến trải nghiệm quốc tế

Năm 2019, Hậu đã xuất sắc trao giải Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương và vinh dự được diện kiến Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Năm 2020, Hậu đã quyết định học Thạc sĩ online tại New Zealand do tình hình dịch bệnh và tốt nghiệp Thạc sĩ loại Xuất sắc vào đầu năm 2021.

Sở hữu một loạt các xuất bản khoa học

Ngay từ khi học đại học, Hậu đã thể hiện đam mê nghiên cứu mãnh liệt và Hậu đã xin được làm cùng các giảng viên. Từ đó, Hậu học hỏi dần các kỹ năng cần thiết để làm nghiên cứu và đã xuất bản được 6 nghiên cứu lên các tạp chí quốc tế trong số đó có tạp chí thuộc danh mục uy tín là Scopus và ISI.

Cô Nguyễn Thị Hải Hạnh, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng tác giả với Hậu ở một số xuất bản chia sẻ: "Tôi là giảng viên lớp Kinh tế Nguồn Nhân Lực của Hậu, khi đó Hậu là lớp trưởng, em đã thể hiện rất tốt vai trò của mình trong lớp và Hậu cũng là một học trò xuất sắc của tôi trong quá trình tôi công tác tại trường. Sau khi lớp học kết thúc, Hậu đã chủ động liên lạc với tôi để chia sẻ về mong muốn được xuất bản các nghiên cứu của mình lên các tạp chí. Tôi nhận thấy Hậu rất chủ động và tích cực trong việc làm nghiên cứu. Hậu trau chuốt các bài xuất bản và luôn trao đổi với tôi để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tôi tin rằng thành công của Hậu ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu. Tôi chúc Hậu sẽ hoàn thành tốt con đường nghiên cứu sinh Tiến sĩ của mình."

Hậu chia sẻ một trong yếu tố giúp mình đạt học bổng đó chính là các xuất bản vô cùng chất lượng. Các giáo sư cũng cảm thấy ấn tượng với các xuất bản mà mình đã đạt được.

Kế hoạch tương lai

Cuối năm nay, Hậu sẽ làm nghiên cứu tại University of Otago (Top 200 thế giới) tại New Zealand. Hậu chia sẻ mình chọn New Zealand bởi lẽ cuộc sống nơi đây rất yên bình và an toàn. Hậu yêu phong cảnh thiên nhiên của New Zealand và mong muốn trải nghiệm nhiều hơn tại mảnh đất này. Trường Otago cũng trao học bổng toàn phần cho Hậu cho ba năm Tiến sĩ trị giá hàng tỉ đồng.

Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, Hậu mong muốn trở về Việt Nam để tiếp tục tham gia giảng dạy cũng như đóng góp vào sự nghiệp khoa học nước nhà.

Xin chúc Phạm Hậu nhiều thành công trong chặng đường phía trước.

Thành tích mà Phạm Hậu đã đạt được

Học bổng Tiến sĩ University of Leeds (UK), Cardiff University (UK), University of Glasgow (UK), Bournemouth University (UK), Curtin University (AU), Victoria University of Wellington (New Zealand) và University of Otago (New Zealand).

Học bổng Thạc sĩ từ Victoria University of Wellington (New Zealand), University of Greenwich (UK), University of Huddersfield (UK), University of Waikato (New Zealand), Bangor University (UK), University of Bristol (UK) và University of College London (UK).

Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2019.

Top 100 Sinh viên 5 Tốt xuất sắc diện kiến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

6 công trình xuất bản trên các Tạp chí Khoa học Quốc tế.

Tốt nghiệp loại xuất sắc bậc Đại học và Thạc sĩ.

Top 10 Sinh viên tiêu biểu 2019 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

7 học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học bổng Mitsubishi, Học bổng BIDV, Học bổng ACECOOK, Học bổng Deloitte – ACCA, Học bổng "VPBank-Tài năng Hội tụ".

