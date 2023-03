Chàng sinh viên IT điển trai khuyên đàn em tìm đường vào đại học bằng học bổng

Nhận học bổng đại học bằng giải quốc gia, chọn trường vì trường… đẹp



Cao Ngọc Hiếu (Sinh viên K15 Đại học FPT TP HCM - Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) vốn là cựu học sinh chuyên Tin của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiếu đã "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ngay từ khi tiếp xúc với tin học năm lớp 8. "Khi mình nhận ra Tin học có nhiều lợi ích phục vụ đời sống, làm cái gì cũng nhanh hơn, dễ hơn, mình đã lập tức muốn học thật tốt môn này" - Hiếu chia sẻ.

Nói được làm được, Hiếu hoàn thiện chương trình học cấp 3 với một hồ sơ dày dặn thành tích: Giải Ba Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Tin học; Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi THPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu môn Tin học; Giải Nhì Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Huy chương Bạc Olympic 30/4 môn Tin học; Huy chương Bạc Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên môn Tin học.

Nhờ vào những thành tích ấn tượng đó, Cao Ngọc Hiếu (ngoài cùng bên trái) đã được ĐH FPT lựa chọn để trao suất học bổng đại học 100%

Hiếu thoải mái kể về lựa chọn đại học của mình: "Lúc nhận được học bổng của trường mình cảm thấy rất xứng đáng với công sức ngày đêm ôn luyện thi cử mà mình bỏ ra. ĐH FPT vốn là một trường mạnh về đào tạo công nghệ, chương trình cũng súc tích và thiên về thực hành, phát triển kiến thức nghề song song với các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc trong tương lai nên mình cảm thấy rất phù hợp. Đặc biệt là lúc coi hình thấy trường đẹp quá, mình đã không lưỡng lự thêm gì nữa luôn".



Kiến trúc độc đáo của ĐH FPT tại TP. HCM

Hành trình tới cuộc thi lập trình quốc tế uy tín nhất cho sinh viên thế giới - ACM ICPC



Bước vào đại học với hồ sơ toàn giải thưởng, Hiếu còn có sẵn cho mình số điểm IELTS 6.5 giúp cậu lên thẳng chuyên ngành. Với máu đi thi sẵn có, Hiếu tiếp tục năng nổ tham gia các cuộc thi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại ĐH FPT, đạt Giải Nhì F-Talent Code 2021 và Top 7 FPT Edu Hackathon 2021.

Cũng trong năm đó, Hiếu và những đồng đội của mình giành giải Nhì quốc gia cuộc thi ACM ICPC 21 - cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất cho sinh viên thế giới.

Sau khi giành giải Nhì quốc gia, Hiếu (ngoài cùng bên trái) đã cùng đồng đội đến Bangkok (Thái Lan) để dự thi vòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hiếu kể lại: "Tự dưng có rất nhiều người cùng là sinh viên CNTT, nói nhiều thứ tiếng, trao đổi với nhau thuần tiếng Anh về chuyên ngành. Trong khoảnh khắc đó mình bỗng thấy ngợp bởi 'biển lớn', đồng thời cũng thấy phấn khích vì được ăn, được ngủ với đam mê, được thử thách, học được nhiều kiến thức mới, cạnh tranh và giao lưu với các bạn ở nhiều khu vực".



Trải nghiệm đó cũng "nhóm" lên trong Hiếu quyết tâm lớn trong việc tìm kiếm cơ hội tại các công ty Big Tech sau khi ra trường. Cậu chia sẻ muốn được làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hoá, được tiếp cận với nhiều kiến thức khác nhau từ những người có xuất phát điểm đa dạng để mở rộng và khai phá khả năng của mình.

Cậu bạn cũng chia sẻ từ vị trí của một sinh viên vào đại học bằng học bổng 100% cậu cho rằng đằng nào cũng vất vả ôn luyện để vào đại học, chẳng có lí do gì mình không cố thêm chút nữa để vào học bằng học bổng. Hiếu đánh giá học bổng FPTU Scholarship 1000 là cơ hội cần nắm bắt cho học sinh THPT. "Hồi mình thi vào ĐH FPT thì chưa có hình thức học bổng này, mà cần ôn luyện và dự kỳ thi học bổng riêng. Còn năm nay các bạn tham gia học bổng này chỉ cần nộp hồ sơ thành tích và trả lời 3 câu hỏi của ban cấp xét học bổng, sẽ giảm tải áp lực ôn luyện và thi cử cho các bạn rất nhiều".

Hiếu cũng chia sẻ thêm, loại hình học bổng này đặc biệt phù hợp với các bạn có nhiều thành tích. Cậu động viên các học sinh THPT mạnh dạn tham gia, vì các lĩnh vực thành tích không chỉ gói gọn trong Học tập mà còn gồm cả thành tích trong lĩnh vực Văn hoá - Thể thao, Hoạt động cộng đồng và các lĩnh vực khác.

Được biết FPTU Scholarship 1000 sẽ trao học bổng toàn phần và bán phần 100%-70%-50% cho các học sinh THPT toàn quốc đủ điều kiện vào ĐH FPT năm 2023 và có thành tích cao trong các lĩnh vực gồm học tập, văn hoá thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc các lĩnh vực khác.