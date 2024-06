Chẳng cần đi châu Âu, chỉ cần sắm "chiến hữu" này xem Euro vẫn vui banh nóc

TV Samsung Neo QLED, QLED và UHD 98 inch

Không cần đề cập quá nhiều, chỉ riêng kích thước màn hình "khủng" lên đến 98 inch của TV cũng đủ khiến tín đồ bóng đá phấn khích như khi đội bóng yêu thích ghi bàn. Hiện Samsung đang là nhà sản xuất hiếm hoi cung cấp lựa chọn màn hình cực đại nói trên ở tất cả các dòng TV nổi tiếng như Neo QLED, QLED và UHD. Đây cũng là nhà sản xuất chiếm thị phần lớn bậc nhất toàn cầu ở phân khúc TV trên 90 inch với 30,4%.

Xem Euro trên TV Samsung 98 inch, người dùng sẽ được tận hưởng cảm giác đắm chìm đúng nghĩa khi sân cỏ và sân vận động như trải rộng khắp tầm mắt, xóa nhòa ranh giới giữa giải trí tại gia và xem trực tiếp ở sân vận động. Không chỉ mở rộng kích thước màn hình, Samsung còn tối ưu hóa chất lượng hình ảnh với công nghệ Supersize Picture Enhancer tận dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Ở đây, AI sẽ đóng vai trò điều khiển, phối hợp các công nghệ nâng cấp, giảm nhiễu, tăng cường độ sắc nét, tăng cường màu đen thông minh để mang lại hình ảnh trận đấu với chất lượng tối ưu trên màn hình siêu cỡ.

TV Samsung Neo QLED 75 inch đến 85 inch

Một lựa chọn hấp dẫn không kém cho mùa Euro năm nay chính là những chiếc TV Samsung Neo QLED kích thước 75 inch hoặc 85 inch. Đây tiếp tục là phân khúc TV mà Samsung đang dẫn đầu toàn cầu với 33,9%. Sắm các dòng TV Neo QLED nói trên, tín đồ bóng đá sẽ được tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của AI TV mà Samsung mới ra mắt đầu năm 2024. Trong đó phải kể đến Bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3 với sức mạnh gấp đôi thế hệ tiền nhiệm. Thiết bị có khả năng Nâng cấp hình ảnh lên chất lượng 4K/8K nhờ công nghệ AI Upscaling Pro với 512 mạng mô phỏng thần kinh, mang đến những trận đấu với khung hình sắc nét, mượt mà nhất từng có trên TV Samsung.

Người dùng cũng có thể tạm biệt tình trạng giật hình, xé hình khi cầu thủ di chuyển nhanh hoặc sút bóng nhờ công nghệ AI Motion Enhancer Pro với khả năng làm rõ nét các cảnh chuyển động nhanh, bao gồm cả các dòng bản tin chạy dưới màn hình trong trận đấu. Âm thanh với sự giúp sức của AI càng tuyệt hơn bao giờ hết. Trí tuệ nhân tạo sẽ chủ động tối ưu mọi âm thanh như tiếng reo hò của cổ động viên, tiếng sút bóng, đồng thời phân tích tạp âm môi trường (tiếng xe cộ, máy hút bụi, máy điều hòa...) để nâng âm lượng và mang đến trải nghiệm không khí sôi động ở sân cỏ nước Đức về ngay phòng khách nhà bạn.

TV Samsung OLED 77 inch

Ở kích thước 77 inch, người yêu bóng đá có lựa chọn TV Samsung OLED không kém phần hấp dẫn. Công nghệ chống phản sáng (OLED Glare Free) sẽ làm giảm đáng kể độ chói từ các nguồn sáng bên ngoài, cho phép bạn tận hưởng các trận đấu một cách tập trung với màu sắc trung thực, đặc biệt là màu đen sâu thẳm của OLED. Công nghệ OLED HDR Pro cho độ sáng cao hơn tới 70% so với OLED HDR+, tạo ra độ tương phản phong phú giữa sân cỏ và khán đài. Ngoài ra, các công nghệ AI tối ưu hình ảnh và âm thanh cũng được áp dụng mạnh mẽ trên dòng TV này.

Không chỉ thưởng thức Euro nói riêng và các giải đấu thể thao nói chung, trải nghiệm chơi game trên dòng TV này cũng "hết sảy" nhờ tần số quét 144Hz. Ngay cả với những tựa game VRR đồ họa cao, trải nghiệm cũng vô cùng mãn nhãn, mượt mà, ko giật lag, mờ nhòe. Tốc độ chơi game tự động thay đổi bằng AI. Theo đó, AI sẽ tự động phân tích thể loại và đưa ra cài đặt phù hợp nhất. Bộ Slim One Connect đi kèm cũng giảm thiểu tình trạng dây cáp bừa bộn, cho phép lắp đặt TV gọn gàng, thẩm mỹ hơn.

TV Samsung QLED và UHD 75 inch đến 85 inch

Các dòng TV QLED của Samsung luôn được yêu mến bởi công nghệ Quantum Dot trứ danh, có khả năng hiển thị 100% dải màu với độ chân thực, sống động và rõ nét. Đây là cơ sở để mang đến cho tín đồ bóng đá một mùa giải Euro đẹp mắt với từng khung hình tuyệt đẹp, ở mọi mức sáng khác nhau.

Khả năng nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K của TV cũng giúp người dùng trải nghiệm các trận cầu một cách sắc nét. Đặc biệt, âm thanh chuẩn mực cùng tính năng Âm thanh theo dấu chuyển động (OTS) và khả năng đồng bộ loa TV với loa thanh (Q-Symphony) sẽ tái hiện không khí "rần rần" trên sân cỏ về mọi góc trong căn nhà.

Ưu đãi hấp dẫn, thăng hạng TV liền tay

Nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm TV yêu thích để thưởng thức Euro 2024, Samsung triển khai chương trình ưu đãi "Chọn AI mạnh – Hoàn tiền càng mạnh", kéo dài từ 20/5/2024 đến 28/6/2024. Cụ thể, người dùng mua các dòng TV Neo QLED 4K, OLED, QLED, The Frame, UHD trên Samsung Shop hoặc Điện Máy Xanh sẽ được hoàn tiền từ 1,5 triệu (với các dòng TV UHD) đến 15 triệu đồng (với các dòng TV Neo QLED 4K).

Bên cạnh đó, thương hiệu tiếp tục áp dụng chương trình Thu cũ đổi mới, trợ giá lên đời TV với chi phí tối ưu và Trả góp 0% (hỗ trợ người dùng trả sau đến 75% khi mua TV 75 inch và trả sau đến 85% chi phí khi mua TV 85 inch) để giúp việc sở hữu TV màn hình lớn trở nên dễ dàng hơn.

Đặc biệt, khi mua các sản phẩm Samsung AI TV cao cấp như Neo QLED và OLED tại Điện Máy Xanh, người dùng còn nhận được quà tặng trị giá lên đến 40 triệu đồng như: điện thoại Samsung Galaxy S24, máy chiếu Samsung The Freestyle thế hệ 2, đặc quyền 1 đổi 1 (áp dụng cho dòng Neo QLED 8K), 3 năm bảo hành. Khách hàng còn được tận hưởng gói giải trí đa dạng có giá trị lên đến 6.669.000 đồng, trong đó: 3 tháng Super Vip Samsung trên ứng dụng TV360 (áp dụng cho các dòng TV từ 2022 - 2024) để xem trọn vẹn bản quyền Euro 2024; gói VieON HBO Go xem phim định dạng 4K (áp dụng cho dòng TV QLED Q70, Q80 năm 2023 - 2024); 7 tháng sử dụng gói FPT Play Max với nhiều nội dung thể thao, phim truyện đặc sắc; 2 năm sử dụng gói VTVCab ON (áp dụng cho các dòng TV từ 2022 - 2024); 6 tháng Movie Pass xem phim không gian trên Galaxy Play (áp dụng cho Neo QLED và QLED); 12 tháng xem Gói Gia Đình tiêu chuẩn trên ClipTV.

Đã có ưu đãi hấp dẫn trên tay, còn chờ gì mà không lựa chọn ngay một chiếc TV Samsung ưng ý và sẵn sàng "cháy hết mình" cùng Euro 2024. Đây không chỉ là khởi đầu hoàn hảo cho trải nghiệm xem bóng đá mà còn là bước tiến mạnh mẽ về trải nghiệm giải trí tại gia cho cả gia đình.