Chán ở thành phố, cặp vợ chồng bỏ lên núi đầu tư 1,7 tỷ đồng nuôi dê

Họ miêu tả công việc nuôi dê là “90% là vất vả, 10% là niềm vui”.

Nếu quá mệt mỏi với nhịp sống và áp lực công việc ở thành phố, lựa chọn “về quê” cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên đó cũng chưa bao giờ là giải pháp duy nhất, bởi không phải ai cũng dễ dàng tìm được công việc để kiếm tiền khi về quê. Thay vào đó, không ít người chọn chuyển tới nơi khác, có thể là một thành phố/thị trấn nhỏ hơn, nhịp sống lẫn mức sống dễ chịu hơn và vẫn đảm bảo thu nhập.

Cũng từng mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), nhưng quyết định sau cùng của Yuta (36 tuổi) và vợ là Ayaka (35 tuổi) lại có phần khác biệt. Họ không về quê, cũng không chuyển tới một thành phố nhỏ hơn mà dọn hẳn… lên núi.

Từ bỏ công việc lẫn cuộc sống ổn định ở thành phố để theo đuổi đam mê

Câu chuyện bỏ phố lên núi, mở trang trại nuôi dê của Yuta và Ayaka được giới thiệu trong “Potsun to Ikkenya” - Chương trình truyền hình nổi tiếng chuyên khám phá những ngôi nhà biệt lập giữa núi rừng Nhật Bản.

Giữa khung cảnh núi non của tỉnh Ehime, đoàn làm phim tìm thấy một trang trại dê nằm trên vùng đất từng bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Nơi đây giờ trở thành cơ nghiệp của cặp vợ chồng U40, những người đã đánh đổi cuộc sống nơi thành phố để theo đuổi một giấc mơ hoàn toàn mới.

Vợ chồng Yuta, Ayaka

7 năm trước, Yuta vẫn là nhân viên văn phòng tại Tokyo. Bản thân anh không theo học ngành chăn nuôi hay nông nghiệp, bố mẹ cũng chưa từng làm nông nhưng anh lại luôn ấp ủ mong muốn được làm nghề sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Khi quyết định từ bỏ công việc văn phòng để theo đuổi ngành chăn nuôi dê, anh gần như bắt đầu từ con số 0.

Điều đặc biệt là vợ anh - Ayaka cũng có nền tảng tương tự. Cô cũng từng học đại học, có công việc văn phòng ở Tokyo. Ayaka cho biết khi kết hôn, cô từng nghĩ mình sẽ có cuộc sống ổn định như bao cặp vợ chồng khác ở thành phố này: Sáng đi làm, tối về chăm sóc gia đình, cuối tuần cùng chồng con nghỉ ngơi hoặc đi dạo, vui chơi. Thế nhưng một ngày, Yuta bất ngờ nói rằng anh muốn làm nghề chăn nuôi, muốn sản xuất các sản phẩm từ sữa và nhất định phải thực hiện ước mơ đó.

Ban đầu, Ayaka khá bất ngờ, còn tưởng chồng chỉ nói đùa, nhưng không. Yuta thực sự nghiêm túc với mục tiêu này. Ayaka kể rằng khi nhìn thấy chồng say mê nói về điều mình thực sự muốn làm, cô cảm thấy đó là việc anh nên thử. Cô cũng muốn được ở bên chứng kiến hành trình ấy, vì vậy đã lựa chọn ủng hộ chồng thay vì ngăn cản.

Với anh Yuta, sự đồng hành của vợ là điều vô cùng quý giá. Anh cho biết cả hai đã cùng nhau khai phá khu đất hoang để xây dựng trang trại. Từ một vùng đất đầy cây bụi và gần như không còn giá trị canh tác, họ từng bước cải tạo thành khu chăn thả dê. Anh luôn biết ơn vì vợ đã chấp nhận rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn để tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ, cùng mình bắt đầu cuộc sống mới.

May mắn cho đôi vợ chồng trẻ là gia đình hai bên đều ủng hộ quyết định táo bạo này.

Ngôi nhà họ đang sinh sống là một căn nhà nông thôn truyền thống hai tầng có tuổi đời khoảng 70 năm, được thuê lại từ một gia đình nông dân cũ. Ngôi nhà rộng rãi với những cột gỗ lớn mang đậm kiến trúc Nhật Bản. Tuy nhiên, mùa đông tại đây vô cùng lạnh giá, khiến vị trí quen thuộc của cả gia đình thường là bên cạnh chiếc lò sưởi.

Ngôi nhà vợ chồng Yuta thuê khi lên núi khởi nghiệp nuôi dê

Phía sau ngôi nhà là những thửa ruộng bậc thang và đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Hiện nay, vợ chồng anh Yuta đang tiếp tục cải tạo khu vực này để mở rộng trang trại dê. Tầng hai của ngôi nhà được sử dụng như kho chứa vật liệu đóng gói và tờ rơi phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến. Bên cạnh lối vào, họ cải tạo thêm khu văn phòng và phòng sản xuất thực phẩm.

Một trong những lý do quan trọng khiến họ lựa chọn thuê căn nhà này là nguồn nước máy ổn định, điều kiện cần thiết để sản xuất các sản phẩm chế biến từ sữa dê.

Công việc nuôi dê: “90% là vất vả, 10% là niềm vui”

Hiện tại, trang trại nuôi dê của vợ chồng Yuta sản xuất nhiều mặt hàng như sữa chua uống, bánh pudding và các loại bánh nướng làm từ sữa dê. Sản phẩm được bán tại các trạm dừng chân địa phương cũng như cửa hàng trực tuyến.

Trong công việc kinh doanh, Yuta phụ trách nghiên cứu sản phẩm. Tất cả công thức đều do anh tự thử nghiệm và xây dựng. Sau đó, Ayaka sẽ trực tiếp sản xuất theo các công thức đó.

Để xây dựng phòng sản xuất đạt tiêu chuẩn, hai vợ chồng đã đầu tư khoảng 10 triệu Yên (khoảng 1,7 tỷ đồng) bao gồm cả máy móc thiết bị. Một nửa kinh phí đến từ các chương trình hỗ trợ, phần còn lại được vay từ tổ chức tài chính công của Nhật Bản.

Tuy nhiên, nghề nuôi dê sữa không hề đơn giản.

Nuôi dê lấy sưa là việc không đơn giản

Theo Yuta chia sẻ, sữa dê chỉ có thể thu hoạch từ khoảng tháng 4 đến hết tháng 11 hằng năm. Vì vậy, vào thời điểm chất lượng sữa tốt nhất, họ phải cấp đông nhanh để bảo quản. Đến mùa đông, lượng sữa dự trữ này sẽ được sử dụng để sản xuất các loại bánh nướng và sản phẩm chế biến khác nhằm duy trì nguồn thu.

Trong 3 năm đầu tiên, trang trại nhận được một phần hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Bước sang năm thứ tư, họ phải hoàn toàn “tự đứng trên đôi chân của mình”. Yuta cho biết nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, thu nhập từ trang trại sẽ đủ để gia đình duy trì cuộc sống.

Đối với Yuta, nghề nuôi dê “90% là vất vả và chỉ 10% là niềm vui”. Thế nhưng chính 10% đó lại đủ để anh tiếp tục theo đuổi công việc mỗi ngày. Trong khi đó, chị Ayaka cho biết chồng mình thường xuyên nói rằng không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu thiếu những con dê.

Năm nay đánh dấu năm hoạt động thứ tư của trang trại, giai đoạn được xem là mang tính quyết định đối với tương lai của cơ sở chăn nuôi này. Dù còn rất nhiều khó khăn phía trước, đôi vợ chồng từng từ bỏ cuộc sống thành thị vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Từ vùng đất hoang trên núi cao, họ đang từng bước xây dựng một mô hình chăn nuôi bền vững với mong muốn ngày càng nhiều người biết đến hương vị đặc biệt của sữa dê Nhật Bản.