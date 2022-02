Chán nữ thần Dư Sương, gu của fan LMHT Trung Quốc giờ là nàng MC có học vấn siêu phàm

Suốt những năm qua, cổ động viên LPL đều quen mặt với những Dư Sương, Lạc Hâm, Tiểu Ngọc hay Iris ở trị trí host. Tất cả đều xinh đẹp, tài năng và có thâm niên ở giới Esports Trung Quốc. Trong đó, nổi tiếng nhất với biệt danh nữ thần LMHT chính là Dư Sương.

Hạ An đang là nữ MC được kỳ vọng tỏa sáng ở LPL

Hiện tại, ở LPL mùa Xuân 2022, cô nàng tiếp tục khẳng định vị thế số 1. Nữ MC liên tục cầm trịch sân khấu giải đấu. Thậm chí, khi ra mắt sự kiện "Sứ Thanh Hoa", Dư Sương cũng đại diện thể hiện màn vũ đạo mở màn.

Thế nhưng, gần đây, theo Game Anchor Network, cổ động viên bắt đầu tìm kiếm cái mới. Họ không muốn LPL gắn mãi với hình tượng của Dư Sương . Không những vậy, nhiều người còn mong mỏi một MC khác xuất hiện trên sân khấu LMHT Trung Quốc. Và cái tên được tin tưởng chính là Hạ An.

Cô nàng được xem như nữ MC thế hệ mới của LPL. Chỉ là, hiện tại, Hạ An chủ yếu chỉ phỏng vấn tuyển thủ sau cánh gà. Cô chưa có cơ hội như Dư Sương, Tiểu Ngọc hay Lạc Hâm cầm trịch sân khấu. Trước đó, theo Hạ An chia sẻ, để có thể xuất hiện mở màn các trận đấu, mỗi MC phải vượt qua kỳ thi rất khó khăn.

Dư Sương xinh đẹp, tài giỏi nhưng không còn tạo được điều mới mẻ ở LPL

Sau nhiều năm cố gắng, cô nàng đã vượt qua thử thách này. Nhưng hiện tại, Hạ An vẫn cần thêm thời gian để chính thức ra mắt ở vị trí mới. Bên cạnh đó, có một vấn đề hơi tế nhịn khiến nhiều cổ động viên lo lắng cho Hạ An. So với các đàn chị, nhan sắc của cô có phần kém cạnh. Sau tất cả, liệu rằng LPL có quan trọng bề ngoài hơn tài năng với một nữ MC chính?

Trong khi đó, xét về những mặt khác, Hạ An rất được lòng cộng đồng LMHT xứ Trung. Cô nàng là cựu sinh viên của Đại học Hong Kong (Trung Quốc), đứng top đầu thế giới. Không những vậy, nữ MC còn sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Hạ An luôn nằm trong danh sách sinh viên ưu tú của trường. Sina đánh giá, cô là nữ MC có học vấn cao nhất LPL. Đáng nói hơn, Hạ An còn thông thạo 4 ngoại ngữ Trung, Hàn, Anh và Quảng Đông.

Hạ An sở hữu học vấn khủng và khả năng ngoại ngữ tuyệt vời

Đó là lý do cô đã chinh phục tất cả khán giả ở CKTG 2019 lẫn 2021. Quan trọng, gần nhất, nhờ màn thể hiện tuyệt vời trên đất Iceland, Hạ An chiến thắng giải thưởng "Nữ MC triển vọng của LPL".

Sau tất cả, LPL trong tương lai liệu có màn đổi ngôi nào ở vị trí host?

