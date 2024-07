CHAN LONG FITNESS - Mang đến giải đấu thể hình G.O.T hấp dẫn

Giới thiệu về giải đấu G.O.T - God Of Tournament



G.O.T - God Of Tournament là giải đấu thể hình do CHAN LONG FITNESS tổ chức. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 23-24/11/2024 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du có địa chỉ 116 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Sứ mệnh của giải đấu là tôn vinh những vận động viên cống hiến cho thể hình Việt Nam, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, hướng tới vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn hảo. Giải đấu này đã từng được tổ chức thành công vào năm 2022. Với chất lượng sân khấu lẫn hình ảnh đẹp, đây là giải đấu thể hình hàng đầu Việt Nam mang tầm cỡ quốc tế.

G.O.T – God Of Tournament được tổ chức theo concept thần thoại Ai Cập bí ẩn và bắt mắt. Biểu tượng của giải là mắt thần Horus tượng trưng cho sự tinh tường, sức khỏe, sự bảo vệ, sự sống và tái sinh. G.O.T - God Of Tournament không chỉ là một giải đấu mà còn là nơi để các vận động viên có thể hình đẹp nhất biểu diễn. Từ đó tạo nên những giá trị giải trí và nghệ thuật.

Điều kiện để tham gia giải đấu G.O.T - God Of Tournament

G.O.T - God Of Tournament là giải đấu được tổ chức nhằm mục đích thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 – 2030. Bên cạnh đó còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm duy trì phong trào rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc tập luyện thể dục, thể thao. Với các đơn vị và thành viên tham dự, G.O.T - God Of Tournament còn giúp tăng cường mối giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau.

*Thể thức thi đấu

Đối tượng tham gia giải đấu là công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi. Tại đây, thí sinh có thể đăng ký tự do hoặc đại diện cho một đơn vị duy nhất để đăng ký tham gia thi đấu. Để tham dự giải, thí sinh phải có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận trở lên cấp đủ sức khỏe. Thí sinh tham gia giải phải đăng ký trước ngày trước ngày 10/7/2024 và nộp lệ phí theo quy định.

Tham gia giải đấu G.O.T - God Of Tournament bạn sẽ nhận được gì?

G.O.T - God Of Tournament là hệ thống kgiải đấu chính thức do Công ty TNHH CHAN LONG FITNESS tổ chức. Đồng hành cùng giải đấu là các nhà tài trợ uy tín như:

- Nhãn hàng thực phẩm bổ sung Ostrovit Việt Nam

- Nhãn hàng thời trang thể thao Kingkong Sportwear

- Chuỗi hệ thống phòng tập PCS GYM CENTER

- Nhãn hàng thời trang thể thao Sainted

- Nhãn hàng dược phẩm GLOBAL ANABOLIC

- Thương hiệu Đá Quý Bình Duyên

Đến với giải đấu năm nay các vận động viên sẽ được khởi động trước khi thi với giàn máy thương hiệu EVOLUTION STRENGTH của EVOGYM tài trợ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức sẽ chọn ra các giải nhất, nhì, ba ở mỗi hạng mục để trao huy chương và các phần quà nhà tài trợ. Nhất mỗi hạng mục sẽ nhận được thêm giải thưởng là 5.000.000 VNĐ.

Vòng tranh giải toàn năng những thí sinh nhất hạng mục nam, nữ sẽ được tham gia và tranh toàn năng:

– Nhất toàn năng Nam được nhận phần thưởng danh dự cao nhất và 30.000.000 VNĐ tiền thưởng.

– Nhất toàn năng Nữ được nhận phần thưởng danh dự cao nhất và 30.000.000 VNĐ tiền thưởng.

Vòng tranh giải toàn năng những thí sinh nhất hạng mục nam, nữ sẽ bao gồm nhiều phần thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, ngoài huy chương thì cúp toàn năng của giải năm nay sẽ có thêm giải thưởng vô cùng đặc biệt đó là "GOT RINGS" – 3 Chiếc nhẫn gắn đá quý Saphire Vàng tự nhiên dành cho 3 toàn năng. Tổng giải thưởng của giải đấu lên đến 500.000.000 VNĐ.

G.O.T - God Of Tournament là giải đấu thể hình nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu thích thể thao. Không đơn giản chỉ là một giải đấu, G.O.T - God Of Tournament còn mang đến những giá trị giải trí và nghệ thuật. Đồng thời, lan tỏa về phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe đến với cộng đồng. Nếu quan tâm về giải đấu, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH CHAN LONG FITNESS

Địa chỉ: 68 Hồng Đô, P. Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0867 141 833

Email: doantritruong@gmail.com

Website: https://chanlongfit.com/giai-dau-the-hinh-god-of-tournament-2024/