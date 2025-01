Chân dung Phạm Thị Huyền Trang - quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng ở Campuchia vừa bị bắt giữ

Liên quan đến vụ bắt giữ gần 60 đối tượng chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng đang làm việc với các đối tượng liên quan. Ảnh: VTV

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ.

Theo báo Tuổi Trẻ, đối tượng Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Bắc Giang) khai báo Cào 1 sẽ đóng giả cán bộ công an phường gọi điện thoại cho bị hại lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin.

Sau đó, Cào 2 yêu cầu người dân vào các đường link chứa mã độc để cài ứng dụng mạo danh, từ đó chiếm quyền sử dụng tiến đến việc đăng nhập tài khoản ngân hàng.

Tiếp theo, Cào 3 sẽ vào cuộc, kết hợp với Cào 2 rút tiền của người dân.

Chân dung Phạm Thị Huyền Trang

Là 1 trong những đối tượng trong đường dây lừa đảo, Phạm Thị Huyền Trang khiến nhiều người xôn xao và bức xúc bởi mới chỉ 26 tuổi nhưng Trang đã là quản lý cấp cao, có khả năng ngoại ngữ, ăn nói lưu loát và thông minh. Trang có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

VTV đưa tin ngay khi vừa bị bắt giữ, đối tượng Phạm Thị Huyền Trang kể lại thủ đoạn trước ống kính phóng viên: "Sau khi vào công ty thì ông chủ thấy cách diễn đạt của mình ổn. Ông chủ viết lại văn theo ý của ông chủ, thì mình dịch cho sát ý… Kịch bản có nhiều chi tiết phù hợp với tâm lý của người dân".

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.