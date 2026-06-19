Chân dung người phụ nữ chửi bới, hành hung chiến sĩ công an: Từng có tiền án về môi giới mại dâm

Người phụ nữ 29 tuổi bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ sau khi liên tục xô đẩy, đá, tát... cán bộ công an và gây cản trở giao thông khi bị kiểm tra vi phạm.

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một đối tượng nữ giới để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 17/6, tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng bị tạm giữ là Mạc Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, trú tại xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 17h28, ngày 17/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại khu vực đường Lý Nam Đế, Tổ công tác Cảnh sát trật tự của Công an phường Phổ Yên phát hiện 1 xe mô tô do Trần Việt Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng điều khiển, chở Mạc Thị Thùy Linh vi phạm giao thông nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Người phụ nữ có hành vi đá, tát lực lượng công an (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong quá trình làm việc, Linh có lời lẽ thách thức cán bộ Công an phường, thậm chí nhiều lần xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong Tổ công tác ngã xuống mặt đường. Tổ công tác đã tiến hành đưa Tiến và Linh vào trụ sở Hạt kiểm lâm Phổ Yên cũ để làm việc, tuy nhiên Linh không chấp hành và đi ra giữa đường, đứng chặn đầu một chiếc xe ô tô tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân - Quốc lộ 3 gây ách tắc giao thông.

Thấy tình huống nguy hiểm, Tổ công tác tiến hành khống chế Linh, quá trình khống chế, Linh đã cắn vào bắp tay một cán bộ Công an. Tiếp đó, tại phòng làm việc của Hạt kiểm lâm, Linh liên tục có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt, đồng thời dùng vũ lực tấn công gây thương tích cho cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác.

Nhận thấy Linh có hành vi chống người thi hành công vụ, Tổ công tác Công an phường Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Linh, sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng này từng có 1 tiền án năm 2016 về tội “Môi giới mại dâm”, bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.