Chân dung hàng bánh cốm Nguyên Ninh vừa bị đình chỉ kinh doanh vì bẩn: Lịch sử phát triển 150 năm, từng bị đạo nhái bởi nhiều đơn vị khác nhau

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của TP Hà Nội vừa phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình) xảy ra hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm như: Khu vực sản xuất không riêng biệt mà được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình; các đồ vật liên quan đến sản xuất sắp xếp lộn xộn; điều kiện gian bếp xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà bếp bong tróc, ẩm mốc, cống hở… Phía trong khu vực sản xuất còn có quần áo được phơi, giặt; dụng cụ sơ chế, chế biến hàng hóa bẩn do không có chế độ vệ sinh định kỳ. Đặc biệt, nhà vệ sinh nằm ngay trong khu vực sơ chế, chế biến. Trong khu vực sản xuất còn phát hiện có côn trùng và phân của động vật…

Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại; đồng thời, giao Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận Ba Đình tiếp tục làm việc để xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 10/1. Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 2 mẫu bánh cốm và bánh xu xê để xét nghiệm.

Hàng bánh cốm truyền thống với lịch sử hình thành và phát triển 150 năm

Theo giới thiệu của bánh cốm Nguyên Ninh, đây là thương hiệu thành lập từ năm 1865 tại số 11 phố Hàng Than. Dòng họ Nguyễn Duy là người đầu tiên làm ra chiếc bánh cốm này, vì thế người ta vẫn cho rằng Nguyễn Duy cũng là “ông tổ” của loại bánh này. Được biết, từ “Nguyên Ninh” được in trên bao bì sản phẩm có nghĩa là “nguyên gốc làng Yên Ninh”.

Thời điểm mới ra mắt, những chiếc bánh cốm hiệu Nguyên Ninh được bán ở chợ Đồng Xuân và nhanh chóng nổi tiếng khắp Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu bánh cốm Nguyên Ninh đã trải qua 6 thế hệ nối dõi và hơn 150 năm qua bí kíp làm bánh chỉ được truyền dạy cho con cháu trong nhà.

Vì là thương hiệu lâu đời và in sâu trong lòng nhiều người, bánh cốm Nguyên Ninh trở thành “nạn nhân” cho vấn nạn giả mạo nhãn hiệu.

Theo báo An ninh Thủ đô, ngày 21/9/2021, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phối hợp với Đội 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam kiểm tra và phát hiện tại nhà Phạm Thị Hương và Quyền Đình Tới (ở thôn 4, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) đang sản xuất số lượng lớn bánh cốm và bánh xu xê mang nhãn hiệu “Nguyên Ninh, số 11 Hàng Than – Hà Nội”. Cơ quan Công an đã thu giữ 525 hộp bánh thành phẩm các loại mang nhãn hiệu Nguyên Ninh, hơn 700kg vỏ hộp bánh mang các nhãn hiệu Nguyên Ninh, Bảo Minh, Tiên Dung. Tại cơ quan công an, Hương và Tới khai nhận tự ý làm giả nhãn mác mang thương hiệu “Nguyên Ninh” nhằm mục đích bán được nhiều hàng để kiếm lời.

Cũng chia sẻ với báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Duy Anh – đại diện thương hiệu bánh cốm Nguyên Ninh cho biết, đến năm 2022 chỉ có cơ sở duy nhất tại 11 phố Hàng Than và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu Công nghiệp từ ngày 17/11/1994 và đã được cấp phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở này không kinh doanh online, cũng không bán qua các kênh phân phối sàn giao dịch điện tử, hay các ứng dụng đặt đồ ăn. Người này cũng cho biết, đã có một số cơ sở bánh cốm khác lấy tên “Nguyên Ninh”, nhưng không phải của gia đình ông.

Không chỉ bị nhái thương hiệu ở các cửa hàng bán tại chỗ, bánh cốm Nguyên Ninh còn bị giả mạng trên nền tảng online. Cụ thể, nhiều fanpage, website được lập ra với những cái tên gần giống nhau để khó phân biệt, nhằm gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên trang thông tin của Cục sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu bánh cốm Nguyên Ninh đã được bảo hộ theo dạng hình ảnh và được cấp văn bằng có thời hạn đến ngày 12/4/2024 đi kèm với 30 với sản phẩm cốm.