Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh dã man trong đêm giao thừa tiết lộ lí do ôm đầu chịu trận không đánh lại

Ngày 2/1, Công an quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức khen thưởng đột xuất với anh Hà Hữu Vinh (là tài xế xe ôm công nghệ hãng Be) vì có hành động dũng cảm ngăn chặn vụ gây rối trật tự công cộng trong đêm giao thừa.

Chia sẻ với báo Thanh niên, anh Vinh cho biết thời điểm đó anh đang chở khách thì thấy phía trước có vụ va chạm giao thông, hai bên đang xảy ra xô xát, xe cộ qua lại rất đông.

Anh V. quay lại nói với khách đợi vài phút, anh xuống can ngăn cho bớt ùn tắc giao thông. "Em vừa xuống can ngăn thì bị hai vợ chồng nhào vào đánh, em chạy nhưng vẫn bị đánh vào đầu và bụng. Em ngất một lúc xong vẫn bị đánh tiếp. Lúc đó, em nằm ôm đầu không đánh lại vì nghĩ đến vợ con ở nhà", anh V. nói.

Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh dã man khi can ngăn vụ đánh nhau

Theo lời anh V., vừa đánh, cặp vợ chồng liên tục chửi nhưng nam tài xế không nói lại gì. Khi có một tài xế công nghệ khác đến can ngăn cũng bị người đàn ông phản ứng. Anh kể: "Họ đánh tới khi thấy em nằm xuống thì mới ngừng lại. Em được đồng nghiệp cùng mặc áo Be hỗ trợ đứng dậy, sau đó đến công an phường trình báo".

Liên quan đến tình hình sức khỏe của anh Vinh sau khi bị cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1969) hành hung, nam tài xế xe công nghệ chia sẻ trên Dân Trí cho biết, chiều 2/1, anh đã đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để thăm khám. Bác sĩ kết luận anh bị đứt dây chằng chéo trước, phù dập tủy xương mâm chày ngoại. Dự tính kinh phí mổ, điều trị lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo anh Vinh, đây là số tiền quá lớn. Nam tài xế cũng chưa biết lấy tiền đâu ra để lo toan, trong bối cảnh công việc sắp tới sẽ phải đình trệ vì chân bị tổn thương.

Khi được hỏi rằng anh có hối hận về hành động giúp người để rồi mang thương tật cho bản thân không, anh Vinh cười hiền chia sẻ: "Khi quyết định vào can ngăn, tôi không nghĩ sẽ bị đánh đến nông nỗi này. Giờ mọi việc thành ra như này, nhưng tôi không hối hận về hành động của mình đêm hôm ấy".

Được biết, anh Vinh cho biết đã có vợ và con trai 4 tuổi. Hiện, vợ con anh sinh sống ở Đà Nẵng, riêng anh ở TPHCM để chạy xe công nghệ. Mỗi ngày, anh chạy 12-14 giờ để hàng tháng có tiền gửi về cho vợ nuôi con.

Hai đối tượng đánh dã man tài xế công nghệ bị bắt giữ.

Được biết, sau khi xảy ra vụ hành hung, cặp vợ chồng đánh anh V. đã liên hệ, xin anh bãi nại. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 1/1, mạng xã hội lan truyền clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh nam tài xế xe ôm công nghệ bị đôi nam nữ đánh đập tới tấp khiến người dân bức xúc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 31/12/2024 trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1. Theo nội dung clip, nam tài xế xe ôm công nghệ bị đôi nam nữ dùng tay, chân đánh tới tấp vào người, kế đó là hai xe máy nằm ngã giữa đường. Phát hiện sự việc, một tài xế xe ôm đứng gần đó cố gắng can ngăn nhưng bị người đàn ông xua đuổi, đe dọa.

Trong khi đó, người phụ nữ liên tục nói “Mày biết tao là ai không?” và dùng chân đạp vào đầu của nam tài xế xe ôm công nghệ, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc hai người này đi chung xe máy và mâu thuẫn với hai người khác khi lưu thông trên đường. Sau đó, nam tài xế xe ôm công nghệ vào can ngăn thì bị đôi nam nữ hành hung.