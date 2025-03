Chân dung các đối tượng nguy hiểm nghi cướp 2 triệu USD tại Tây Ninh

Chiều 24-3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an di lý các đối tượng thực hiện vụ cướp hơn 2 triệu USD gây chấn động dư luận về trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh phục vụ quá trình điều tra.



Nguyễn Anh Duy thời điểm bị bắt

Đến nay, tổng cộng 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Riêng Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi ở hiện tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) bị bắt về hành vi "Che giấu tội phạm".

Đào Xuân Lộc

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 11-3, bà P.T.M.L. (ngụ TP HCM) đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an tỉnh Tây Ninh) trình báo sự việc con trai bà là Phạm Lý Phương đã câu kết với một số đối tượng khác cướp tài sản của bà L. với số tiền hơn 2 triệu USD tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Phạm Lý Phương

Theo bà L., ngày 10-3, người con trai tên Phương gọi điện cho một nhóm đối tượng đến nhà của bà ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để dàn cảnh cướp tài sản. Tại đây, các đối tượng giả danh là cảnh sát yêu cầu bà L. giải trình và nộp lại 2 triệu USD mới nhận.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà L. mang theo số tiền trên lên trụ sở công an làm việc. Khi bà L. đang mặc đồ thì các đối tượng cướp hơn 2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Lê Nguyên Bình bị bắt cùng số tiền gần 2 triệu USD tại khách sạn

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC02 nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Qua điều tra, Phòng PC02 nhanh chóng xác định được nơi lẩn trốn và số tiền các đối tượng mang theo.

Tuy nhiên, những tên cướp ma mãnh liên tục di chuyển chỗ ở nên quá trình theo dõi của trinh sát gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm sớm bắt các đối tượng về quy án, trinh sát Phòng PC02 đã liên tục ngày đêm đến các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam để theo dấu vết các đối tượng.

Đến 15-3, một tổ trinh sát đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn thuộc khu Đô thị mới Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội và thu giữ gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản phân công cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Lý Phương về tội "Cướp tài sản" được quy định tại Khoản 4, Điều 168, Bộ Luật Hình sự và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội "Che giấu tội phạm".

Ngày 23-3, Phòng PC02 phối hợp Cục cảnh sát hình sự và công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong nhóm cướp tài sản gồm: Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy đang lẫn trốn tại tỉnh Gia Lai.