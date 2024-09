Chấn động về Justin Bieber

Diddy - người được truyền thông Mỹ gọi là ông trùm giới rap - vừa bị bắt vì loạt cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán tình dục. Xuyên suốt scandal của Diddy, Justin Bieber liên tục bị nhắc tên khi là một trong những ngôi sao tầm cỡ có mối quan hệ đặc biệt với Diddy. Vài tiếng qua, mạng xã hội bùng nổ vì “Hoàng tử nhạc pop”, khi cư dân mạng mổ xẻ lại MV Yummy và Where U Now.

Justin Bieber đã mệt mỏi, bất lực và gục xuống trong quá trình ghi hình MV Yummy. Tấm ảnh cậu bé Justin Bieber thời niên thiếu được đặt vào đĩa như một món ăn, bên cạnh dao, nĩa là một trong những chi tiết được mổ xẻ nhiều nhất. Các khán giả tin rằng chính Justin Bieber là một trong những nạn nhân trong đường dây buôn bán tình dục của ông trùm nhạc rap.

Justin Bieber cùng Usher (trái) và Diddy.

Nếu Justin Bieber là nạn nhân của Diddy?



Đây sẽ là dấu mốc gây chấn động của nền công nghiệp giải trí Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Khán giả có lý để tin vào khả năng Justin Bieber là nạn nhân của Diddy, khi sự nổi tiếng của “Hoàng tử nhạc pop” ít nhiều có liên quan đến ông trùm giới rap.

Cụ thể, sự nghiệp âm nhạc của Justin Bieber chính thức bùng nổ từ dấu mốc ký hợp đồng, đầu quân cho Usher. Usher từ lâu là “gà nhà” của Diddy, dẫn đến mối quan hệ mật thiết của Justin Bieber bên cạnh hệ sinh thái do Diddy tạo ra.

Không chỉ Justin Bieber, nhiều trang báo khẳng định chính Usher cũng là nạn nhân của Diddy.

Trước khi nổi tiếng, Justin Bieber gây chú ý qua một số video đàn, hát trên mạng. Usher đã nhìn ra tài năng của Justin Bieber, đưa “Hoàng tử nhạc pop” đến với danh vọng ở thị trường giải trí Mỹ và trực tiếp nâng đỡ đàn em. Ở tuổi 16, Justin Bieber đã chạm đến đỉnh cao của một hiện tượng âm nhạc bằng One Time, Baby và nhiều bản hit thời đầu sự nghiệp.

Sự “lột xác” của Justin Bieber, từ cậu bé đàn hát vu vơ thành ngôi sao giải trí hàng đầu US-UK diễn ra quá chóng vánh. Hiện tượng này xảy ra từ tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là tài năng, ngoại hình của Justin Bieber, bàn tay hỗ trợ từ Usher và sự lăng xê của truyền thông Mỹ.

Làng US-UK không thiếu những ngôi sao nhí, tuổi teen, nhưng một hiện tượng còn chưa ở độ tuổi teen, nhưng tạo ra loạt MV gây bão thế giới như Justin Bieber là chuyện hiếm.

Ở độ tuổi đáng ra vẫn còn theo học từ ghế nhà trường, Justin Bieber có tiền tài, danh vọng, những concert “cháy vé” và thu hút chú ý, gây náo loạn ở mọi vị trí “Hoàng tử nhạc pop” xuất hiện. MV Baby đã là đòn bẩy đưa Justin Bieber thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu và sự nổi tiếng của nam ca sĩ vượt quá khuôn khổ của một chàng trai 16, 17 tuổi chỉ mới chớm nở sự nghiệp.

Tất nhiên, cái giá đi kèm với độ nổi tiếng đột ngột là sự khắc nghiệt. Cậu bé Justin Bieber chưa vỡ giọng đã bị đặt vào guồng làm việc, chạy show, tham dự sự kiện khắc nghiệt đến mức gần như bóc lột sức lực so với độ tuổi. Ở giai đoạn chuyển giao giữa cậu bé mới lớn và một chàng trai trưởng thành, Justin Bieber va chạm mọi ngóc ngách của showbiz Mỹ.

Con đường nổi tiếng của Justin Bieber, trong mắt khán giả từng mỹ mãn và đầy mơ mộng. Thế nhưng, sau sự cố chấn động được phanh phui của Diddy, một phần góc tối của showbiz Mỹ lộ ra. Và Justin Bieber, bên cạnh hào quang rất sớm từ bé có thể từng trải qua nhiều chuyện rúng động phía sau ánh đèn sân khấu.

Justin Bieber từng nói rằng anh muốn bảo vệ Billie Eilish và mong đàn em không trải qua những sự cố như anh đã từng. Vài năm trước, sau cuộc phỏng vấn của Justin khi nói về Billie, góc nhìn từ khán giả cho rằng đó là lời khuyên của “Hoàng tử nhạc pop”, không muốn đồng nghiệp bị cái bóng của sự nổi tiếng từ sớm bao trùm và che mắt.

Song, cũng từ chính câu chuyện mới nhất liên quan Diddy, nhìn lại phát biểu của Justin, sự suy diễn đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau.

Vài năm qua, Justin Bieber kín tiếng, giảm lịch trình hoạt động.

Cái giá của sự nổi tiếng

Những ngày tháng năng nổ, máu lửa nhất của Justin Bieber thuở đôi mươi đã đắm chìm vào chuỗi chạy show liên tục và bào sức vì một vòng luẩn quẩn xoay quanh chuyện gìn giữ hào quang, phát hành sản phẩm, tổ chức World Tour và tham gia sự kiện giải trí.

Justin Bieber khác phần lớn ngôi sao hạng A của làng nhạc US-UK ở chỗ, nam ca sĩ nổi tiếng khi còn quá nhỏ, ở giai đoạn Justin Bieber chưa kiểm soát chuẩn mực hành vi và mọi thứ xung quanh anh.

Sau sự nổi tiếng, Justin Bieber sa ngã. Nam ca sĩ đã mạnh mẽ cứu lấy sự nghiệp âm nhạc bằng thành công trở lại của những bản hit Sorry, What Do You Mean?, Love Yourself, Where U Now, nhưng sau đó quay lại giai đoạn tĩnh lặng sự nghiệp.

Trước tuổi 30, Justin Bieber có trong tay khối tài sản hàng trăm triệu USD, một gia tài gồm hàng chục bản hit giúp anh phát sinh doanh thu nhạc số suốt đời và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, vài năm qua, Justin Bieber liên tục stress nghiêm trọng, thậm chí nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời vì thiếu động lực sống. “Hoàng tử nhạc pop” đã có Hailey Bieber bên cạnh và điều gì dẫn đến các cơn stress của anh là dấu hỏi. Trong một cuộc phỏng vấn, Justin Bieber nói rằng đằng sau nổi tiếng thời tuổi teen, cái giá anh phải trả là thời gian và sự riêng tư.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, mọi nơi Justin Bieber muốn đến đều âm thầm, hoặc sẽ được bao quanh bởi rất nhiều vệ sĩ.

Justin nói: “Đôi khi tôi chỉ cần thoải mái ra ngoài mua sắm như bao người khác”. Nam ca sĩ từng hành hung paparazzi vì bị săm soi hình ảnh quá đà. Justin Bieber đã ẩu đả không ít lần với fan quá khích, bất chấp tất cả để tiếp cận anh.

Trong rất nhiều cái giá Justin Bieber phải đánh đổi để nhanh chóng đạt đến sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, ngay lúc này, khán giả dự đoán có thêm sự tác động và tiêu khiển từ những “rắn độc” của làng giải trí Mỹ như rapper Diddy.