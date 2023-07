Chăm sóc thú cưng, mua 1 lần tiết kiệm nhiều lần, mua 1 nơi sử dụng nhiều nơi

Tính nhẩm nhanh thì mỗi tháng chúng ta sẽ đưa bé đi tắm gội 1 lần, trung bình từ 300.000 đồng cho đến 500.000 đồng mỗi lần tắm gội, tùy theo trọng lượng của bé, tùy theo giá trong tuần hoặc cuối tuần. Chưa kể thỉnh thoảng bé bị đau ốm bệnh vặt, thì chi phí điều trị có khi còn cao hơn cả… chi phí con người.



Thu Thủy, nhân viên văn phòng, hiện có nuôi 1 bé mèo, cho hay "Con mèo nhà mình đang khỏe mạnh, bỗng dưng tuần trước mang bé từ nhà trẻ về bé bị đi tiểu ra máu. Bác sĩ nói bé bị nhiễm trùng đường tiểu, phác đồ điều trị 2 tuần kèm tiền thuốc men gần 6 triệu đồng."

Chi phí đắt đỏ mỗi khi thú cưng bị bệnh

Hoặc như Nam Nguyễn, nhân viên IT, bạn có nuôi 1 bé chó poodle nhưng mấy năm nay không chích vaccine phòng bệnh cho bé. Bạn chỉ nhớ lần gần nhất đã chích vaccine dại cho bé là cách đây 1 năm. Khi bé bị ho khan hơn 10 ngày, Nam chở bé đi khám thì bác sĩ bảo còn may đi khám kịp, vì khả năng bé bị virus do trong người không có kháng thể. Chi phí điều trị và tiền thuốc hơn 3 triệu nhưng sau lần đó, Nam nghe lời khuyên của bác sĩ, đã tiêm vaccine phòng bệnh 7 trong 1 cho bé. Như vậy đảm bảo giảm thiểu được các rủi ro bệnh hàng năm.

Giám đốc điều hành của Dog World Plus, Ella Nguyễn chia sẻ: "Cuộc sống càng bận rộn, người ta càng cô đơn. Độc thân nuôi thú cưng, các cặp đôi yêu nhau cùng nuôi chung thú cưng, gia đình có trẻ con cũng nuôi thú cưng để giúp các bé thực hành tình yêu thương từ nhỏ. Thú cưng không những là 1 người bạn tinh thần mà còn là 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình. Theo báo cáo năm 2022 của Euromonitor, kể từ năm 2019, số lượng chó mèo trong cộng đồng thú cưng ở các thành phố lớn đã tăng đáng kể, với hơn 4.3 triệu bé mèo và hơn 5.4 triệu bé chó. Số lượng tiếp tục tăng dần đều hàng năm, đến năm 2022 đã đạt hơn 12 triệu thú cưng. Tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, việc nuôi thú cưng trong gia đình còn được xem là một cách thể hiện địa vị xã hội và kinh tế cao của gia chủ."

Số liệu thú cưng tại thị trường Việt Nam

Không nuôi thú cưng thì thôi, nhưng đã nuôi thì phải cưng, vì thú cưng là để… cưng mà. Nói vui thì vậy nhưng đã nuôi chó hay mèo, dù là chó mèo cảnh hay mèo ta chó cỏ, chúng ta đều có tình cảm với chúng và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Chẳng phải cứ 10 người nuôi thì hết 9 người đều tự xưng mình là "ba", "mẹ", "ông nội" của các bé cưng đó sao? Chưa kể, chi phí để sở hữu 1 bé cún cưng, mèo cưng là không nhỏ. Giá mua 1 em này từ vài triệu đến vài chục triệu, tùy giống và tùy kích cỡ, chưa kể có những em mèo giống Nga hoặc hoặc châu Phi, giá từ 200 triệu đồng/ em không phải là chuyện xa lạ của thị trường thú cưng. Vì tình thương, hoặc vì đã bỏ ra một số tiền khá lớn để sở hữu 1 bé cưng, thì việc chi trả cho các khoản chăm sóc bé là điều mà ai cũng bắt buộc bóp hầu bao để chi.

Sở thích nuôi thú cưng của người Việt Nam

Trong muôn vàn chi tiêu của bộn bề cuộc sống, làm sao để vẫn chăm sóc bé cưng thật tốt mà còn tiết kiệm hầu bao?

Có lẽ bạn đã không xa lạ với các khám bệnh, hoặc spa grooming mà những phòng khám có. Nhưng với gói Chăm Pet 5.0 của Dog World Plus, bạn sẽ tiếp cận với những lợi ích sau đây:

- Lên ngân sách chi tiêu rõ ràng: Bạn không những biết được hàng năm mình sẽ chi những khoản cố định nào cho bé cưng mà còn mua 1 lần, tiết kiệm được nhiều lần hơn mua lẻ. Cụ thể, với gói Bé Sạch (gói tắm gội) bạn sẽ được 8 lần tắm bé với giá trung bình chỉ khoảng 240k/ lần.

- Mua 1 nơi, sử dụng được ở nhiều nơi: Bạn chỉ cần mua combo bất kỳ tại Dog World Plus, bạn có thể mang bé cưng đến bất cứ phòng khám nào trong gần 20 phòng khám trong hệ thống DWP. Trường hợp này có thể phù hợp với những gói dịch vụ khám bệnh combo Bé Ngoan, bạn có thể khám ở 2 bác sĩ khác nhau để chắc chắn về chuẩn đoán cho bé nhất.

- Lộ trình sức khỏe được thiết kế trong những combo có sẵn. Với gói Bé Khỏe, combo đã bao gồm các vaccine cần thiết hàng năm và tặng thêm các dịch vụ khám lâm sàng để bạn an tâm không lo toan những phát sinh thêm. Đặc biệt, gói Bé Sơ Sinh - gói chăm sóc toàn diện cho các bé cưng nhí, là một lựa chọn tuyệt vời để tặng cho những người mới đón một chú cún hoặc mèo con về nhà mà chưa có kinh nghiệm chăm sóc.

- Tặng kèm dịch vụ Telehealth, khám bệnh từ xa 1:1 với các bác sĩ uy tín. Tất cả các combo của Dog World Plus đều mặc định tặng kèm 2 suất khám telehealth. Bạn có thể tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại để book 1 cuộc video call cho bác sĩ tư vấn dinh dưỡng, hoặc chẩn đoán, tư vấn khám bệnh từ xa cho bé.

- Làm một món quà độc đáo, chinh phục trái tim sếp, đồng nghiệp và cả… crush? Có bao giờ bạn phải "hack" não suy nghĩ nát óc chưa tìm được món quà gì vừa kinh tế, vừa độc lạ mà người được tặng lại cần dùng? Còn chần chờ gì mà không thử gói Chăm Pet 5.0 để trao tặng trái tim của bạn đến cả 2 trái tim, một của người bạn yêu thương và 1 trái tim còn lại là của "boss" cưng của người ấy?

Các gói Chăm Pet 5.0 giảm ngay 500k với mã code 500k để mua các combo tắm gội, chích vaccine trọn gói cho thú cưng của bạn với giá tiết kiệm nhiều lần hơn khi mua lẻ.

Chăm Pet 5.0 đang có ưu đãi đặc biệt CHÀO HÈ, mua dễ dàng nhanh chóng tại https://bit.ly/Chăm-Boss-5-0

Bạn cũng có thể xem thêm một nghiên cứu khác của Dog World Plus về Thói Quen Chăm Sóc Thú Cưng của người Việt Nam tại https://bit.ly/DogWorldPlus-Thói-Quen-Chăm-Boss