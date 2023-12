Chai serum cấp ẩm đang bán chạy nhất tại Hàn: "Chân ái" cho hội da khô, giá dưới 400k ai cũng mua được

Bên cạnh kem dưỡng thì serum cũng được coi là cứu tinh hiệu quả cho làn da khô ráp, đặc biệt là vào mùa lạnh. Nếu bạn vẫn chưa biết nên đầu tư cho loại serum nào thì nhất định phải tham khảo ngay sản phẩm đang bán chạy nhất tại Olive Young, đó chính là Torriden Dive In Serum.

Chai serum với bao bì tinh giản này vẫn đang giữ vững sức hút của bản thân khi là món skincare dưỡng ẩm được phái đẹp Hàn Quốc và trên toàn thế giới ưa chuộng. Được biết, em này đã chiếm lĩnh top 1 sản phẩm serum bán chạy nhất trên Olive Young trong suốt 2 năm từ 2021 đến 2022. Bên cạnh đó, Torriden Dive In Serum còn khiến hầu hết khách hàng hài lòng với khả năng cấp ẩm đỉnh cao của mình. Sản phẩm nhận về hàng nghìn lượt đánh giá 5 sao trên trang bán hàng chính thức của Olive Young và liên tục trở thành cái tên ''gây sốt'' trên mạng xã hội.

Ưu điểm lớn nhất của Torriden Dive In Serum chính là bảng thành phần lành tính và an toàn với mọi loại da. Bên trong em này có chứa 5 lớp Hyaluronic Acid giúp làm dịu, cấp ẩm tức thì và tạo màng khoá ẩm bảo vệ da. Vitamin B5 (D-Panthenol): tăng cường sức khỏe bề mặt da cho các axit hoạt động được tốt hơn mà không gây kích ứng. Ngoài ra, thành phần của Torriden Dive In Serum còn có chiết xuất rau sam, tinh chất nọc ong, hắc mai biển, tinh chất rau má,... giúp kháng viêm, phục hồi và hỗ trợ làm sáng khỏe làn da của chị em.

Về kết cấu, em serum hot hit này gây ấn tượng vì có công thức lỏng nhẹ, rất dễ thẩm thấu vào bề mặt da. Chỉ cần thoa nhẹ nhàng là dưỡng chất của sản phẩm đã có thể đi sâu vào bên trong mà không tạo cảm giác bết dính, nhớp nháp.

Với những ưu điểm nổi trội về thành phần và kết cấu nêu trên, có thể nói Torriden Dive In Serum là sản phẩm ''chân ái'' mà bất kỳ làn da nào cũng có thể phù hợp, thậm chí là da nhạy cảm và dễ kích ứng. Chưa hết, hiện em này đang được bày bán với mức giá rất bình dân, chỉ từ 380.000 - 600.000 VNĐ tùy dung tích mà thôi. Do đó, nếu chưa tìm được sản phẩm cứu cánh cho làn da trong mùa đông này, thì nàng nên ''chốt đơn'' ngay em này.