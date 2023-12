Loạn giá áo dài Tết 2024: Cùng 1 mẫu nhưng mỗi shop một giá, thậm chí chênh lệch đến cả triệu đồng

Áo dài Tết - sân chơi cho các local brand thỏa sức sáng tạo

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng thị trường áo dài Tết đã bắt đầu trở nên sôi động và rộn ràng hơn bao giờ hết. Trước nhu cầu sắm áo dài diện Tết ngày một gia tăng, các local brand Việt cũng rất tích cực tung ra thị trường những bộ sưu tập với các thiết kế độc đáo, ấn tượng và đủ sức làm rung động mọi trái tim.

Bên cạnh dáng áo truyền thống, năm nay, các thiết kế cách tân được phái đẹp ưa chuộng hơn hẳn vì kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và không kém phần duyên dáng. Một số mẫu áo dài Tết được ''săn tìm'' nhiều nhất dịp này phải kể đến như: Áo dài dáng suông, áo dài tay lửng, áo dài thêu hoa, áo dài vai phồng, áo dài cổ tròn,... Cùng với đó, bên cạnh những thương hiệu thiết kế áo dài đình đám như: Xéo Xọ, Hà Cúc, Minh Châu,... thì cũng có vô số cái tên mới ra đời để đáp ứng nhu cầu mặc đẹp dịp lễ Tết của hội chị em. Bên cạnh đó, giá thành áo dài Tết cũng đa dạng hơn so với mọi năm. Cụ thể, chỉ cần chi từ 500.000 VNĐ là người mua đã có thể sắm cho mình những mẫu áo vừa xinh xắn, hợp túi tiền lại là thiết kế chính thống của các thương hiệu Việt Nam.

Điều này cho thấy, áo dài Tết nói riêng và áo dài nói chung dần được yêu thích và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả mọi người. Đồng thời, qua đó cũng thấy được nỗ lực phát triển các thương hiệu Việt dù vẫn đang trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Tình trạng ''loạn giá'' đáng lo ngại

Áo dài ''được lòng'' người trẻ, mẫu mã ngày một đa dạng và phong phú là tín hiệu đáng mừng cho thị trường local brand Việt. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng ''loạn giá'' khiến cả người mua và người bán đều cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Hiện tại, trên thị trường đang xuất hiện tình trạng cùng một mẫu áo dài Tết nhưng mỗi chỗ bán một mức giá khác nhau. Đáng nói, tình trạng này xảy ra với những thiết kế chính gốc của các local brand Việt. Cụ thể, những thiết kế càng đẹp và độc đáo thì sẽ càng có nhiều bản ''dupe'' được bày bàn với mức giá rẻ hơn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 - 4 lần. Ví dụ, mẫu áo dài Bạch Trà của local brand Tiny Dan có giá bán sau sale là 1.090.000 VNĐ. Tuy nhiên, trên một sàn TMĐT, mẫu áo có thiết kế giống đến 99% nhưng chỉ có giá 435.000 VNĐ.

Mẫu áo dài giống với thiết kế của Tiny Dan được bán với giá 435.000 VNĐ

Bản ''dupe'' của thiết kế áo dài Lấm Tấm có giá 375.000 VNĐ

Mẫu áo dài giống với thiết kế của Xéo Xọ được bán với giá rẻ hơn gấp 5 lần mẫu gốc

Thiết kế áo dài Tết của LINN Design cũng bị ''copy'' và bán với giá 321.000 VNĐ

Còn rất nhiều mẫu áo dài local brand bị ''nhái'' lại và bày bán với giá rẻ

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ''loạn giá'' này là do nhiều xưởng may và cá nhân tự ý lấy mẫu thiết kế của các local brand để may lại giống hệt rồi bán ra thị trường với mức giá rẻ hơn. Mặc dù hình ảnh giống đến 99% nhưng người mua hàng vẫn không khỏi lo lắng về chất lượng sản phẩm khi nhận về. Đặc biệt là khi chất vải được sử dụng cũng như các chi tiết nhỏ trên áo chắc chắn không thể đảm bảo giống và tỉ mỉ như thiết kế chính gốc.



Vậy là những người tiêu dùng thông minh, nên mua loại nào cho hợp tình và hợp lý?

Đứng trước cảnh ''loạn giá'' khi tìm mua áo dài Tết 2024, ''nên mua loại nào cho tốt'' là câu hỏi mà nhiều chị em đang phân vân. Là những người mua sắm thông minh, bạn nên ưu tiên những mẫu áo dài thiết kế của các local brand trên thị trường. Việc này không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm xứng với giá tiền mà còn ủng hộ cách thương hiệu Việt ngày một phát triển và lớn mạnh hơn.

Nếu không đủ điều kiện chi tiền triệu cho cho 1 chiếc áo dài Tết, bạn vẫn có thể mua được cho mình những mẫu áo local brand với mức giá rẻ hơn, cụ thể là chỉ dao động trong khoảng 500.000 VNĐ. Chung quy lại, khi chọn mua áo dài Tết, bên cạnh mẫu mã và kiểu dáng, phái đẹp nên lựa chọn các thương hiệu uy tín và có mức giá phù hợp với túi tiền của bản thân.