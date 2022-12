Cha mẹ thành công không cấm con sử dụng điện thoại

Thời gian gần đây, câu hỏi: "Liệu rằng việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều có thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả tiêu cực ở trẻ em?" luôn được các ông bố bà mẹ quan tâm.

Để giải đáp thắc mắc trên, đã có rất nhiều nghiên cứu được thực hiện và kết quả thu lại khiến không ít người bất ngờ. Cụ thể, một trong những nghiên cứu toàn diện nhất về chủ đề này đã phát hiện ra rằng trong hơn 350.000 thanh thiếu niên, việc sử dụng thiết bị công nghệ chỉ chiếm 0,4% các nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.

Có thể nói, sống trong thời kỳ công nghệ 4.0, dù bố mẹ có làm bất cứ thứ gì hay áp dụng biện pháp nào đi chăng nữa cũng không thể cản trở việc con trẻ tiếp xúc với thiết bị công nghệ.

Trong khi nghiên cứu cuốn sách nuôi dạy con của mình, Melinda Wenner Moyer nhận thấy rằng những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái thành công không dành thời gian lo lắng về việc con cái họ dành bao nhiêu thời gian cho các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Thay vào đó, họ dạy cho con trẻ 3 kỹ năng dưới đây để giúp trẻ sử dụng công nghệ một cách thông minh.

Melinda Wenner Moyer là biên tập viên từng đoạt giải thưởng tại Scientific American, cộng tác viên hàng tuần cho The New York Times và là giảng viên tại Học viện Báo chí Arthur L. Carter của Đại học New York (NYU). Bà cũng là chủ nhân của một cuốn sách chuyên về giáo dục trẻ rất được yêu thích.

1. Đánh giá mọi thứ theo nhiều hướng



Nghiên cứu và khám phá các ứng dụng, trò chơi và trang web với con là điều mà cha mẹ nên làm. Cùng nhau đọc về thỏa thuận người dùng và những giới hạn mà con trẻ không được tiếp cận. Đồng thời, cha mẹ phải luôn giữ sợi dây kết nối với con trẻ, sẵn sàng lắng nghe con để chúng mở lòng chia sẻ bất kỳ giá trị và mối quan tâm nào.

Nếu một ứng dụng hoặc trang web có dấu hiệu lừa đảo hoặc tiềm ẩn những giá trị xấu cho trẻ, đừng ngần ngại mà thảo luận với chúng về lý do tại sao bạn cảm thấy như vậy và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định dành thời gian cho ứng dụng hoặc trang web của con. Có thể nói, những cuộc trò chuyện này sẽ giáo dục con về cách sử dụng phương tiện truyền thông có trách nhiệm và an toàn hơn.

2. Thiết lập giới hạn trong việc sử dụng công nghệ

Nếu cha mẹ cảm thấy bản thân có quá ít quyền kiểm soát đối với việc sử dụng thiết bị công nghệ của con hoặc phụ huynh muốn thiết lập một số quy tắc cho trẻ, hãy có một cuộc họp gia đình nghiêm túc để tạo ra một giới hạn cho con trong việc sử dụng công nghệ.

Cha mẹ hoàn toàn có thể đưa ra các nguyên tắc để tạo sự cân bằng, dạy con bạn cách sử thiết bị công nghệ một cách tích cực và tránh một số tác động không lành mạnh có thể xảy ra. Chẳng hạn như:

- Để giảm thiểu tình trạng mất ngủ: Đến mấy giờ là con phải tắt điện thoại để đi ngủ? Con được sử dụng thiết bị điện tử trong khoảng bao lâu và vào thời gian nào? Khi ngủ thì điện thoại sẽ để ở đâu?

- Để giảm thiểu những lo ngại về an toàn: Trẻ em sẽ được phép sử dụng thiết bị của chúng ở đâu? Phần mềm kiểm soát thông tin của phụ huynh có được cài đặt trên thiết bị không?

- Để giảm thiểu rạn nứt mối quan hệ: Con bạn có cần xin phép bạn trước khi sử dụng thiết bị điện tử hay không?

Cha mẹ hoàn toàn có thể đưa ra các nguyên tắc để tạo sự cân bằng cho con

3. Cách sử dụng công nghệ một cách hiệu quả



Cha mẹ phải luôn dạy con những điều tích cực chẳng hạn như: Thiết bị công nghệ không hẳn là xấu mà nó là công cụ tốt để con có thể kết nối, học hỏi và phát triển nếu sử dụng đúng cách.

Melinda Wenner Moyer khá chắc chắn với luận điểm trên bởi con trai bà từng rất thích ứng dụng bảng chữ cái trên điện thoại khi còn là trẻ mẫu giáo. Đâu chỉ có vậy, trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, con bà đã dành phần lớn thời gian trên màn hình để chơi cờ vua trực tuyến và viết mã trên Bitsbox và dĩ nhiên, cả hai đều dạy cho cậu bé những kỹ năng hữu ích.

Cha mẹ phải luôn dạy con những điều tích cực

Tải xuống các trò chơi và ứng dụng giúp giáo dục cho con bạn, đồng thời khuyến khích trẻ suy nghĩ xem mình có đang sử dụng công nghệ vì mục đích tốt hay không. Sau khi trẻ dành thời gian trên điện thoại, hãy hỏi: “Con đã học được gì?” hoặc “Con đã nói chuyện với ai? Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của những người con đã gặp vậy?”.



Nguồn: CNBC