Cha mẹ chú ý đừng để con làm 3 loại công việc này, lương tưởng chừng cao nhưng thực tế không có tương lai!

Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt hiện nay, tìm việc đã trở thành một cuộc chiến không tiếng súng. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp bước vào thị trường lao động với đầy nhiệt huyết và hy vọng về tương lai. Thế nhưng, hiện thực thường rất khắc nghiệt. Nhiều người vì cuộc sống mà phải chấp nhận những công việc bề ngoài có vẻ ổn định nhưng thực chất lại không có tương lai.

Là cha mẹ, chúng ta luôn mong muốn con cái có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, có thể chúng ta vô tình khuyến khích con theo đuổi những công việc lương cao nhưng lại không xem xét liệu công việc đó có mang lại sự phát triển lâu dài hay không.

Hôm nay, hãy bàn về những loại công việc bề ngoài hào nhoáng nhưng thực ra lại rất "hố". Những công việc này có thể mang lại thu nhập ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chúng có thể trở thành những cản trở trên con đường phát triển nghề nghiệp của bạn.

Ảnh minh họa

Loại thứ nhất: Công việc "ăn theo tuổi trẻ"

Khi nhắc đến "ăn theo tuổi trẻ", nhiều người có thể nghĩ ngay đến các công việc như người mẫu, streamer. Đúng vậy, đây thực sự là những ngành nghề điển hình dựa vào tuổi trẻ. Tuy nhiên, phạm vi của loại công việc này còn rộng hơn chúng ta tưởng.

Ví dụ, một số công việc trong ngành dịch vụ rất coi trọng ngoại hình và tuổi tác của nhân viên. Nhân viên phục vụ nhà hàng, lễ tân khách sạn, tiếp viên hàng không – những công việc này tuy có mức lương khá và môi trường làm việc tốt, nhưng đều có chung một đặc điểm: rào cản về tuổi tác.

Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm lễ tân tại một khách sạn cao cấp. Ban đầu, cô cảm thấy công việc này khá ổn, lương không tệ và môi trường làm việc cũng thoải mái. Nhưng sau năm năm, cô nhận ra rằng lương của mình hầu như không tăng và ban lãnh đạo cũng ám chỉ rằng cô nên cân nhắc chuyển sang vị trí khác. Tại sao? Bởi vì khách sạn cần những gương mặt trẻ trung hơn để đón tiếp khách hàng.

Loại thứ hai: Công việc quá an nhàn

Hiện nay, nhiều bạn trẻ mơ ước có một công việc an nhàn. Làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều, công việc đơn giản, không nhiều áp lực. Nghe có vẻ rất lý tưởng, phải không?

Nhưng, liệu công việc như vậy có thực sự phù hợp với người trẻ?

Một sinh viên sau khi tốt nghiệp đã vào làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Mỗi ngày, công việc của anh chỉ là xử lý một số tài liệu đơn giản và thỉnh thoảng tham dự các cuộc họp. Mặc dù lương không cao, nhưng chế độ phúc lợi tốt và công việc cũng rất nhẹ nhàng.

Mười năm trôi qua, anh vẫn làm công việc đó. Khi bạn bè gặp lại, họ nhận ra rằng anh dường như dừng lại ở năm anh tốt nghiệp. Kỹ năng của anh không được nâng cao, khả năng tiếp thu những điều mới cũng giảm sút rõ rệt. Điều đáng lo ngại hơn là anh đã mất đi động lực để tiếp tục học hỏi.

Công việc an nhàn giống như quá trình "nước ấm luộc ếch". Nó dần dần bào mòn ý chí của bạn, khiến bạn mất đi sự can đảm để đối mặt với thử thách. Khi một ngày nào đó bạn buộc phải rời khỏi vùng an toàn này, bạn sẽ nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau từ lâu.

Loại thứ ba: Công việc dễ bị thay thế

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, một số công việc đang dần bị máy móc thay thế. Ví dụ như công nhân dây chuyền sản xuất, nhân viên thu ngân, người nhập liệu. Đặc điểm của những công việc này là tính lặp lại cao, hàm lượng kỹ thuật thấp, gần như không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào.

Nhìn bề ngoài, những công việc này có vẻ ổn định. Chỉ cần làm đúng quy trình, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không lo mắc lỗi. Nhưng nguy cơ của những công việc này là chúng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Một người đàn ông nọ làm việc trên dây chuyền sản xuất ở một xí nghiệp suốt 20 năm. Ông tự hào rằng mình làm việc nhanh hơn cả những người trẻ. Nhưng vào năm ngoái, nhà máy đã đưa vào các thiết bị tự động hóa, và ông cùng nhiều đồng nghiệp đã mất việc. 20 năm kinh nghiệm làm việc của ông trở nên vô ích trong thị trường lao động mới.

Đây chính là điều đáng sợ của các công việc dễ bị thay thế. Chúng không chỉ không giúp bạn tích lũy kỹ năng có giá trị mà còn làm cho bạn mất đi khả năng học hỏi những điều mới. Khi bạn bị thay thế, bạn sẽ nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau từ lâu.

Vậy, người trẻ nên chọn công việc như thế nào?

Hãy chọn những công việc giúp bạn không ngừng phát triển. Những công việc này có thể rất thử thách, thậm chí khiến bạn cảm thấy áp lực. Nhưng chính những áp lực đó sẽ thúc đẩy bạn không ngừng học hỏi và tiến bộ.

Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến máy tính, bạn có thể chọn ngành phát triển phần mềm. Ngành này yêu cầu bạn liên tục cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới. Dù quá trình học hỏi có thể vất vả, nhưng nếu bạn kiên trì, giá trị của bạn sẽ không ngừng được nâng cao.

Hoặc bạn có thể chọn những ngành công nghiệp mới nổi như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo. Những ngành này hiện tại có thể chưa phát triển toàn diện, nhưng tiềm năng trong tương lai là rất lớn. Nếu bạn có thể tích lũy kinh nghiệm trong những lĩnh vực này, không gian phát triển của bạn trong tương lai sẽ rất rộng mở.

Là cha mẹ, chúng ta nên khuyến khích con cái dám thử thách, đừng vì khó khăn tạm thời mà từ bỏ. Thay vì chọn một công việc có vẻ ổn định nhưng không có tương lai, hãy khuyến khích chúng theo đuổi đam mê của mình. Dù có gặp phải thất bại trên đường đi, những trải nghiệm đó cũng sẽ trở thành tài sản quý giá trong cuộc đời chúng.

Hãy nhớ rằng, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Một lựa chọn đúng đắn có thể mang lại lợi ích suốt đời. Ngược lại, một lựa chọn sai lầm có thể khiến nhiều năm cố gắng của bạn trở nên vô ích.

Vì vậy, bất kể điều kiện gia đình ra sao, đừng để con cái từ bỏ sự phát triển lâu dài vì lợi ích trước mắt. Những công việc thực sự có giá trị không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp bạn phát triển. Chỉ khi không ngừng nâng cao bản thân, bạn mới có thể đứng vững trong thời đại thay đổi không ngừng này.

Cuộc đời rất dài, việc lựa chọn nghề nghiệp quyết định cả cuộc sống. Hy vọng mỗi bạn trẻ đều tìm được hướng đi phù hợp với mình, và dũng cảm tiến lên trên con đường theo đuổi ước mơ. Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Hãy cố gắng lên!