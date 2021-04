Cha mẹ bật camera vào giờ ăn trưa, phát hiện hành động tội ác, lập tức báo cảnh sát khiến cô giáo bị đuổi việc

Đối với bậc mẫu giáo, cha mẹ đơn thuần muốn tìm cho con trường học giúp trông nom cẩn thận, dạy trẻ những kiến thức đầu đời cơ bản. Vì trẻ mẫu giáo còn quá bé để nhận thức mà rất nhiều vụ bạo hành đã gây chấn động mạng xã hội, khiến phụ huynh lo sợ phải trông chừng thường xuyên camera lớp học của con.

Như mới đây, một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện ở trường con gái mình. Bà mẹ cho con theo học trường mẫu giáo ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Trong một lần tắm cho con thì phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím nên đã nghi ngờ có dấu hiệu bạo hành ở trường.

Người mẹ đã lén báo với nhà trường đặt camera theo dõi trong lớp học và sự thật khiến ai nấy chết điếng. Trong giờ ăn trưa, khi đứa trẻ không chịu ăn uống, cô giáo đã dùng 4 cái bàn ép cơ thể trẻ vào 1 góc. Tiếp theo là dùng tay véo vào người đứa trẻ dẫn đến bầm tím.

Người mẹ bí mật theo dõi camera và phát hiện sự thật rùng mình

Cậu con trai bị cô giáo dùng 4 cái bàn ép chặt cứng

Mặc cho đứa trẻ hoảng sợ, la hét thì người giáo viên này vẫn thản nhiên như không

Mặc cho đứa trẻ la hét, khóc thét vì hoảng sợ thì người giáo viên này vẫn tiếp tục hành động tàn ác của mình. Đáng chú ý cô giáo làm hành động công khai ngay trước lớp có rất nhiều trẻ đã ăn xong và đang theo dõi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ, khiến cháu bé có cảm giác mình đã mắc lỗi rất nặng và không dám báo cha mẹ.

Sau khi phát hiện sự việc, người mẹ đã ngay lập tức báo công an. Cô giáo sau đó cũng đã thừa nhận nguyên nhân là do cháu bé không ăn nên đã có hành vi đánh đập. Sau đó 3 ngày, nhà trường quyết định kết thúc hợp đồng, đình chỉ công tác để công an tiến hành điều tra kỹ hơn.



Chứng kiến hành động tàn nhẫn của nữ giáo viên, nhiều bậc cha mẹ không khỏi rùng mình. Liệu còn bao nhiêu hành động đánh đập trẻ không được camera ghi lại? Liệu người mẹ không lắp camera thì chân tướng vụ việc bao giờ mới được sáng tỏ?

Vụ việc diễn ra trước mặt rất nhiều trẻ em cùng lớp khác

Điều này sẽ gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho cậu bé

Cha mẹ nào cũng cần có tâm lý cảm thông cho giáo viên mầm non vì phải quản hàng chục đứa trẻ. Nhưng không có bất cứ nguyên nhân nào biện hộ cho hành động tàn nhẫn đánh đập trẻ được.

Nhà trường cũng rất đáng khen trong việc này bởi không vì danh tiếng mà che giấu hành động tàn nhẫn bạo hành trẻ em. Những đứa trẻ mẫu giáo còn rất ngây thơ và hồn nhiên. Bất cứ hành động bạo hành nào đều có thể làm tổn thương tinh thần và ảnh hưởng tâm lý suốt phần đời còn lại.

Vậy nên các bậc phụ huynh hãy luôn quan tâm đến con cái mình, xem xét các dấu hiệu bất thường trên cơ thể trẻ để có biện pháp giải quyết hợp lý nhất.

Nguồn: Sohu