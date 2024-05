CEO FPT: "Các bạn trẻ có nhiều cơ hội nắm giữ vị trí quan trọng tại FPT"

Chương trình diễn ra vào ngày 9/5/2024. TGĐ FPT - Nguyễn Văn Khoa đã giới thiệu về Tập đoàn FPT, văn hóa cũng như môi trường làm việc đến sinh viên. TGĐ FPT nhắn nhủ: "Các bạn trẻ nên bắt đầu đi làm từ sớm, vừa học vừa làm, từ một vị trí công việc thấp nhất và làm tốt công việc này. Từ đó, cơ hội phát triển sẽ rộng mở hơn. Mức thu nhập lúc này không phải là tiêu chí quan trọng, hãy chú trọng việc học và trải nghiệm làm việc. Các bạn trẻ sẽ có rất nhiều cơ hội để nắm giữ những vị trí quan trọng tại FPT".



Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ tại chương trình

Bên cạnh đó, sinh viên TDTU được gặp gỡ chuyên gia công nghệ hàng đầu tại FPT - Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn. Ông Vũ Anh Tú chia sẻ với sinh viên TDTU tầm quan trọng của AI trong công việc và cuộc sống hiện nay và ứng dụng AI vào hệ sinh thái Made by FPT. Khi giới thiệu với sinh viên quyển sách về AI với tựa đề "The Age of AI", ông Vũ Anh Tú nhấn mạnh: "AI đang là công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay. Ứng dụng AI của FPT có các tính năng ưu việt, tùy biến đa dạng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. AI có thể giúp chúng ta làm nhiều hơn, làm tốt hơn và cải thiện cuộc sống của chúng ta".

Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT chia sẻ về AI tại FPT Leader Talk

Sau màn hỏi đáp giữa sinh viên TDTU với Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn FPT là phần Phỏng vấn và Tuyển dụng trực tiếp. Các bạn sinh viên sẽ được phỏng vấn trực tiếp với dàn Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn FPT và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của FPT.

Để chuẩn bị cho phần phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp tại chương trình này, FPT đã phối hợp cùng với trường Đại học Tôn Đức Thắng lựa chọn ra 2 hồ sơ xuất sắc nhất từ rất nhiều sinh viên khoa công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, BTC cũng lựa chọn ngẫu nhiên sinh viên tham gia sự kiện để trao cơ hội phỏng vấn cuối cùng.

Sinh viên phỏng vấn trực tiếp với dàn Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn FPT.

Bạn Trần Thị Kiều Anh - sinh viên năm cuối Khoa Quản trị kinh doanh là một trong các ứng viên xuất sắc nhất đã giành được cơ hội tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp. Ngoài việc là một sinh viên ưu tú với thành tích "khủng", Trần Thị Kiều Anh còn là Hoa khôi trường ĐH Tôn Đức Thắng 2023.

Kiều Anh cho hay đây là một trải nghiệm vô cùng hồi hộp, thú vị và đáng nhớ: "Tôi nghĩ trở thành nhân viên chính thức của FPT sẽ mang lại cơ hội để phát huy được hết tiềm năng của bản thân. FPT là một tập đoàn lớn, uy tín, có môi trường chuyên nghiệp, quy trình làm việc và đào tạo nhân viên được chuẩn hóa".

Tại chương trình, Tiến sĩ Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ:"Tròn một năm sau ký kết hợp tác giữa Tập đoàn FPT và nhà trường, FPT đã hỗ trợ học bổng, cơ hội kiến tập, thực tập, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và cả cơ hội tuyển dụng cho sinh viên. Sinh viên TDTU có cơ hội quý báu được trải nghiệm văn hoá FPT và tìm kiếm cơ hội việc làm. Chúng tôi mong rằng, Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động tại trường".

Ông Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng chia sẻ tại chương trình

FPT Leader Talk đã trải qua nhiều năm đồng hành cùng các trường đại học, mỗi nơi FPT Leader Talk ghé qua đều đem tới những trải nghiệm mới lạ, thực tế, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Thông qua chương trình, sinh viên sẽ có những góc nhìn chân thực nhất về các cơ hội việc làm, những sản phẩm công nghệ đang hot trên thế giới.

FPT luôn sẵn sàng hợp tác cùng các trường đại học trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng kỹ năng, kiến thức và tìm kiếm cơ hội việc làm để phát triển sự nghiệp. Tập đoàn FPT cũng trao nhiều cơ hội thực tập, làm việc lâu dài tại nhiều vị trí dành cho sinh viên sau chương trình.