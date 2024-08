CEO 9x của Forum là người tiếp theo đạt 9.0 IELTS tại Việt Nam

Huy có thể chia sẻ tại sao mình quyết định thi IELTS lần này không?

Thật sự thì từ tháng 1 đến giờ, Huy đã livestream dạy IELTS miễn phí được 200 buổi với 500 tiếng live rồi, và lần nào các bạn cũng hỏi tại sao anh viết bài tốt vậy mà không thi để lấy 9.0 IELTS. Thì thú thật là ai mà không muốn được điểm cao, nhưng bản thân Huy bị rối loạn tập trung, nên thi cử không phải sở trường. Đầu óc mình cứ loạn lên, và dễ bị căng thẳng trước và trong lúc thi, nên lần trước mình chỉ đạt được 8.5 thôi, và cũng ngán nên mình không thi lại trong gần 2 năm.

Tuy nhiên, thật sự thì khi mình livestream, mình nhận được nhiều sự động viên của các bạn học sinh lắm, và mình thấy các bạn thật sự đặt lòng tin ở mình, thì việc gì mà mình không thử lại, nếu không đạt được thì cũng có sao đâu, nên mình chọn đại một ngày để đi thi. Tới lúc mình trải qua bao nhiêu cảm giác của một thí sinh, mình mới hiểu được là thi cử thì ai cũng vậy. Người ngoài nhìn vào thấy không sao, nhưng chỉ có thí sinh mới thất thật khó khăn. Phải lo lắng trước khi thi, rồi phải giữ bình tĩnh tập trung, rồi một phần sợ kết quả tệ nó ảnh hưởng đến sự tự tin nữa.

The Forum do Huy là CEO là top 10 đối tác quốc gia của British Council và đối tác kim cương của IDP

Nhưng mà thử thách lần này không chỉ có vậy, Tới ngày thi của mình là chủ nhật vừa rồi, thì thứ 7 bệnh một trận tơi tả, tới mức mà mình đang livestream định kì phải nghỉ sớm luôn. Thì hôm chủ nhật mình thi buổi chiều 1h, là tới 12h30 mình mới ngồi dậy nổi, uống thuốc xong là lên xe đi thi luôn. Và vì trong người nó quá mệt, tới giờ mình cũng không nhớ là đã viết gì trong phần Writing.

Sau bao lâu thì Huy nhận được kết quả?

Mình thi tại IDP Vietnam, nên về kết quả thì tốc độ có chỉ sau có một ngày thôi. Chứ như ngày xưa đi thi trên giấy, thì phải mòn mỏi đợi đến 14 ngày mới có kết quả. Việc có kết quả nhanh rất quan trọng với những đứa lo âu như mình, tại thà có luôn chứ cứ chờ đợi hồi hộp căng thẳng lắm.

Huy có thể chia sẻ lại quá trình ôn tập được không?

Hiện tại, mình ngoài công việc là vận hành chuỗi trung tâm anh ngữ The Forum (vốn ngốn gần như hết thời gian một ngày), thì mình còn phải trực tiếp giảng dạy bên mảng online, và làm NCS. TS tại hai trường đại học cùng lúc (Nanyang Technological University và University of New Hampshire). Nên chia sẻ thật lòng mình không ôn bài gì nhiều mà chỉ đi thi thôi. Tuy nhiên, việc mình livestream mỗi tuần 3 buổi, và việc giảng dạy nữa nên gần như tay nghề đã sẵn có rồi, còn luyện nói thì trước giờ mình đều nói một mình thôi, nên cũng tiếp tục như vậy. Mình cũng có check qua bộ tài liệu chuẩn bị thi từ IDP, nên cũng có tự viết một vài bài để luyện canh thời gian, mình nghĩ nếu các bạn có thi IELTS thì nên tận dụng bộ tài liệu này mà IDP cung cấp cho các thí sinh nha.

Cảm giác của Huy như thế nào sau khi đạt 9.0 IELTS?

Ước mơ của bất kì ai đam mê IELTS là đạt được 9.0, và mình không phải ngoại lệ đâu. Mình cảm thấy vui là chắc chắn, nhưng mình biết là đã có nhiều bạn trẻ Việt Nam còn làm được như vậy từ trước, trong đó có những bạn còn trẻ hơn mình nhiều. Với lại, mình luôn học được tinh thần từ xưa do ba mẹ dạy, là không bao giờ được hài lòng, nên dù có kết quả như thế nào, mình luôn phải cố gắng hơn nữa. Nên tự thưởng cho bản thân bằng cách đặt một phần đồ ăn hoành tráng về tự ăn, xong là lại bắt đầu mọi thứ như bình thường thôi.

Dự định của Huy trong tương lai thế nào?

Mình sắp phải đi Mỹ để bắt đầu học kì mới trong chương trình tiến sĩ Luật của mình, và sắp đến sẽ có một hội thảo khoa học quốc tế mà mình được duyệt bài để báo cáo, nên sắp tới sẽ khá bận rộn. Bên cạnh đó, mình còn đang phát triển mảng giảng dạy IELTS Online, và được nhiều bạn khắp nơi trên đất nước ủng hộ, nên chỉ đang lo không biết lệch giờ thì sắp xếp kiểu gì cho đỡ mất sức. Tuy nhiên, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được các bạn gần xa ủng hộ, và mình hứa là dù có bận cỡ nào thì mỗi tối thứ 3, 5, 7 sẽ vẫn lên livestream dạy IELTS miễn phí. Và nhân bài này, mình cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã tiếp sức tinh thần cho Huy đi thi, và nếu không có các bản ủng hộ, sẽ không thể có Huy như ngày hôm nay được.

Mong rằng sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các content của Huy thực hiện trên các nền tảng, và ủng hộ các sản phẩm giảng dạy của The Forum dù là online hay onsite nhé.

FB nhân vật: https://www.facebook.com/nguyen.huy.bku

TikTok: https://tiktok.com/@theforumcenter

YT: https://www.youtube.com/@theforumcenter