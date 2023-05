CĐV Napoli bị sát hại bằng súng khi đang ăn mừng chức vô địch Serie A

Theo Goal, một cổ động viên Napoli đã bị sát hạt bằng nhiều phát súng trong lúc ăn mừng chức vô địch Serie A của đội nhà ở khu vực Piazza Volturno (thuộc thành phố Napoli). Nạn nhân là nam giới, 26 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện địa phương Cardarelli cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hình ảnh CĐV Napoli tràn ra đường ăn mừng chức vô địch Serie A. (Nguồn: Reuters)

Ngoài trường hợp thiệt mạng trên, có thêm nhiều người bị thương khi tham gia ăn mừng ngoài đường phố. Đã có 203 người phải tới khám tại các cơ sở y tế khác nhau.

Trong số này, 4 người bị trúng đạn và 1 số người bị thương do dao đâm. Các trường hợp khác gặp chấn thương ở tay do pháo, trật khớp vai, gãy cổ tay, các vấn đề về mắt, gãy mũi, rách da, chấn thương đầu và ngạt khói. Ngoài ra, một cô gái 20 tuổi đã phải nhập viện vì chấn thương nặng ở vùng đầu do bị ô tô đâm khi đang ăn mừng với bạn bè.

Hiện cơ quan chức năng của thành phố Napoli đang tiến hành điều tra về vụ việc trên. Nguyên nhân cùng những người liên quan đến sự việc sẽ sớm được công bố.

Rạng sáng ngày 5/5 (giờ Việt Nam), trận hòa 1-1 trên sân của Udinese giúp Napoli chính thức vô địch Serie A sớm 5 vòng đấu. Đây là lần thứ 3 đội bóng này giành Scudetto trong lịch sử, 2 lần trước đó là vào các mùa giải 1986/87 và 1989/90./.