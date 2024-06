“Cày” những tựa phim huyền thoại với gói App K+ Vui Hè chỉ từ 59.000 đồng/ tháng

Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung - Đỉnh cao võ thuật Kim Dung trở lại màn ảnh



Đã nhiều thập kỷ, kho tàng văn học và phim ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của đại tác giả Kim Dung là một phần ký ức nuôi dưỡng tuổi thơ và thanh xuân của nhiều thế hệ người Việt. Đúng như tựa đề Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung, dự án là một chùm phim kết nối các bộ truyện được sáng tạo bởi ngòi bút vàng của nhà văn kiệt xuất Trung Quốc và dàn cao thủ võ lâm sẽ một lần nữa tái ngộ giới mộ điệu.

Võ hiệp Kim Dung trở lại màn ảnh, hoành tráng hơn bao giờ hết

Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung gồm năm mini-series, là một trong hai dự án lớn của phim ảnh Hoa ngữ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của văn hào Kim Dung. Mở màn dự án là hai phim Đông Tà Tây Độc và Nam Đế Bắc Cái, khắc họa chân dung của bốn nhân vật truyền kỳ trong thế giới võ hiệp. Nối tiếp là Hoa Sơn Luận Kiếm và Cửu Âm Chân Kinh - nơi các anh hùng tứ xứ tụ họp, so tài, luận kiếm. Phần phim cuối Thiết Huyết Đan Tâm dựa theo tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu mà thành. Với tham vọng làm nên vũ trụ võ hiệp đỉnh cao, các nhà làm phim Trung Quốc mạnh tay chi hơn 50 triệu USD cho Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung, quy tụ ekip đạo diễn và biên kịch hùng hậu, đầu tư công phu cho yếu tố bối cảnh, võ thuật, phục trang. Dàn diễn viên tên tuổi nhiều thế hệ gồm Hà Nhuận Đông, Minh Đạo, Châu Nhất Vi, Trần Đô Linh… cũng là điểm sáng thu hút khán giả. Phim sẽ được K+ phát sóng song song với Trung Quốc trong tháng 6 này.

Transformers - Thương hiệu hành động ăn khách bậc nhất lịch sử

Từ thương hiệu đồ chơi, truyện tranh, game gắn liền nhiều em nhỏ toàn cầu, Transformers bước lên màn ảnh và không ngừng tạo nên những cú nổ phòng vé trong gần hai thập kỷ qua và trở thành một trong các thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại.

Thế giới của Transformers xoay quanh binh đoàn robot ẩn mình sau hình hài những chiếc xe hơi. Câu chuyện khai màn bằng cuộc nội chiến tại hành tinh Cybertron, khi các Transformers chia phe đối đầu. Hè này, người hâm mộ Việt Nam có dịp tái ngộ những Transformers mình yêu thích qua bốn phần đầu: Transformers, Transformers: Revenge Of The Fallen, Transformers: Dark Of The Moon, Transformers: Age Of Extinction trên kênh K+CINE và VOD App K+.

Cuốn vào cuộc chiến đầy hồi hộp và kịch tính với Transformers

Đây là bốn trong năm phần phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn bậc thầy Michael Bay. Được mệnh danh "Ông hoàng cháy nổ", nhà làm phim tài ba dàn dựng kỳ công nhiều đại cảnh chiến đấu, bắn phá đã mắt trên màn ảnh.

Doraemon - Biểu tượng của tuổi thơ, gắn liền với bao thế hệ

Từ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của truyện gốc, Doraemon khi chuyển thành phim hoạt hình tiếp tục bung tỏa sức hút với mọi khán giả. Ngay cả những người lớn vẫn xem đi xem lại series này, bởi đó như là một cách để họ tìm lại dư vị của ấu thơ. Thấu hiểu sở thích của khán giả nhiều lứa tuổi, K+ đưa Doraemon trở lại hè này với trọn bộ mùa 12 của phim phát sóng lúc 11h hàng ngày trên kênh K+KIDS và VOD App K+.

Đón xem sự trở lại của Doraemon mùa mới nhất trên K+

Mỗi tập trong series anime Doraemon kể về một câu chuyện hay sự cố đời thường của nhóm bạn Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo, đan xen trong đó là muôn vàn tình huống bi hài gây cười. Cứu cánh cho nhóm bạn luôn là mèo máy Doraemon tốt bụng với chiếc túi thần kỳ chứa đầy bảo bối thú vị. Phía sau từng mẩu chuyện nhỏ, tác phẩm gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, tình bạn và lưu giữ nhiều kỷ niệm trong veo thời thơ ấu.

Madagascar – Thương hiệu tỷ đô gắn liền với thành công của xưởng phim DreamWorks

Ăn theo cơn bùng nổ doanh thu phòng vé toàn cầu, thương hiệu phim hoạt hình của Hollywood tiếp tục đến gần hơn với khán giả qua series dài tập cùng tên. Và mùa hè này, mùa thứ 2 của loạt phim đình đám mang tên Madagascar: A Little Wild sẽ tái ngộ khán giả Việt trên kênh K+KIDS và App K+. Câu chuyện phim khơi gợi hồi ức điện ảnh của người xem trưởng thành và cũng gần gũi, dễ hiểu đối với các khán giả nhí, xứng đáng là lựa chọn cho những ngày hè sôi động.

Khám phá hành trình hài hước và đáng yêu cả bộ tứ Madagascar

