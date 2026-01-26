Cây bút công nghệ: "Ai thích khen điện thoại nào thì kệ, với tôi chỉ có chiếc iPhone này mãi là tuyệt tác"

Ai trong chúng ta cũng đôi lần mong ước được quay ngược thời gian. Với nhiều người, đó là khát khao được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con người đặt chân lên Mặt trăng, xem cách các kim tự tháp được xây dựng, hay nhìn ngắm loài khủng long tung hoành trên Trái đất thời tiền sử. Còn với riêng cây bút Jamie Richards của TechRadar, ước muốn ấy giản đơn hơn nhiều: được sử dụng lại chiếc iPhone 5s.

Dưới đây là chia sẻ thú vị của anh.

Chỉ mong được dùng lại iPhone 5s

Năm 2013 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Apple phân tách dòng sản phẩm iPhone. Họ tung ra cùng lúc chiếc iPhone 5c vỏ nhựa giá rẻ và phiên bản iPhone 5s mạnh mẽ hơn – thiết bị kế thừa ngôn ngữ thiết kế cao cấp từ iPhone 5 nhưng sở hữu "nội thất" vượt trội cùng nhiều nâng cấp đáng giá.

Về mặt kỹ thuật, tôi hoàn toàn có thể sử dụng iPhone 5s vào ngày hôm nay. Dù viên pin theo máy đã "chết" từ lâu, nhưng chỉ cần thay thế linh kiện mới, nó sẽ khởi động và hoạt động trơn tru như suốt 4 năm ròng rã từng phục vụ tôi với tư cách là chiếc điện thoại chính.

Tuy nhiên, iPhone 5s đã không còn cập nhật hệ điều hành mới và nằm ngoài "vùng an toàn" về bảo mật. Vậy nên, viễn cảnh được thực sự sử dụng chiếc điện thoại Apple yêu thích nhất mọi thời đại có lẽ vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng xa vời. Nhưng tại sao tôi lại cứ mãi vương vấn một thiết bị đã ra mắt hơn một thập kỷ trước? Điều gì đã làm nên sự đặc biệt của iPhone 5s?

Hãy để tôi giải thích lý do tại sao iPhone 5s – với màn hình 4 inch khiêm tốn, viên pin tí hon và cụm camera lỗi thời – vẫn chiếm một vị trí trang trọng trong trái tim tôi.

Điều khiến tôi nhớ nhất về iPhone 5s – cũng như các dòng iPhone đời đầu khác – chính là thiết kế. Ra đời vào giai đoạn cuối của trào lưu thiết kế điện thoại cạnh vuông, tôi luôn xem iPhone 5s là một tuyệt tác công nghệ: đẹp hoàn mỹ và đậm tính công thái học.

Hãy nhìn vào nó mà xem: mặt lưng máy khéo léo đặt cụm camera vào dải kính phía trên, đối xứng hoàn hảo với dải kính phía dưới – một sự cân đối tinh tế mà hầu hết các nhà sản xuất điện thoại hiện đại dường như đã bỏ quên. Và Apple luôn là bậc thầy trong việc phối màu vàng. Tôi chưa bao giờ hết mê mẩn mặt lưng hay những đường viền cắt kim cương sáng bóng ở mặt trước. Giống như dòng iPhone Air ngày nay, iPhone 5s mang lại cảm giác của một món đồ trang sức xa xỉ hơn là một thiết bị công nghệ đơn thuần.

Kích thước nhỏ gọn cùng các góc bo tròn mềm mại giúp việc cầm nắm trở nên dễ dàng. Với trọng lượng chỉ 112g, nó nhẹ hơn một nửa so với mẫu flagship hàng đầu hiện nay là iPhone 17 Pro Max. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác mở khóa điện thoại bằng nút Home tích hợp Touch ID ngay cả khi còn chưa kịp rút máy ra khỏi túi quần.

Nhắc đến chuyện này, thú thật là tôi chưa bao giờ thấy Face ID nhanh chóng, tiện lợi hay đáng tin cậy được như Touch ID ngày xưa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thích sử dụng cảm biến vân tay dưới màn hình trên các mẫu Android cao cấp hơn là hệ thống quét khuôn mặt trứ danh của Apple.

Nhỏ nhưng có võ

Bàn về màn hình, iPhone 5s sở hữu tấm nền 4 inch, độ phân giải 640p với mật độ điểm ảnh 326ppi. Dù là một người hâm mộ những màn hình khổng lồ trên các smartphone ngày nay, tôi vẫn sẵn sàng khẳng định rằng kích thước của iPhone 5s là vừa đủ cho mọi nhu cầu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy màn hình đó tù túng, và quan trọng hơn, nó không khiến tôi dễ dàng "đốt" hàng giờ đồng hồ vô bổ như những chiếc phablet (điện thoại lai máy tính bảng) mà tôi đang mang theo hiện nay.

Thực tế, dù thiết kế điện thoại ngày càng tối ưu và hiện đại, chúng ta dường như đã đi quá xa cái ngưỡng của những nâng cấp "cần thiết". iPhone 5s trở nên đáng nhớ đối với tôi chính vì sự phân tách này: nó không phải là chiếc iPhone cao cấp đầu tiên, nhưng là chiếc iPhone "phân khúc trên" đầu tiên trong dải sản phẩm hàng năm của Apple. Giá trị của nó đến từ thiết kế sang trọng và những tiện ích thiết thực như Touch ID.

Dĩ nhiên, tôi thừa nhận rằng mình sẽ nhớ thời lượng pin "khủng" và camera siêu việt của điện thoại đời mới nếu thực sự quay về dùng máy cũ. iPhone 5s chỉ có camera sau 8MP, camera selfie 5MP và viên pin 1.560mAh. Đặt lên bàn cân với iPhone 17 Pro – sở hữu 3 camera sau 48MP, camera selfie Center Stage 18MP và viên pin xấp xỉ 5.000mAh – thì đó thực sự là một cuộc so găng không cân sức.

Cũng rất có thể những cảm xúc của tôi về thói quen sử dụng điện thoại những năm 2010 đang bị hòa lẫn vào ký ức về chính chiếc iPhone 5s. Nếu tôi phải sử dụng nó giữa kỷ nguyên hỗn loạn của AI và sự độc hại của mạng xã hội hiện nay, có lẽ lăng kính của tôi về chiếc điện thoại này sẽ chẳng còn màu hồng như thế nữa.

Dẫu vậy, một phần trong tôi vẫn thầm hy vọng về sự trở lại của những mẫu điện thoại mang phong cách iPhone 5s. Biết đâu đấy, chúng ta sẽ được chứng kiến một sự hồi sinh được thúc đẩy bởi nỗi hoài niệm của thế hệ Zillennial (giao thoa giữa Gen Z và Millennials), hay trở thành trào lưu cho những gã hipster của những năm tới. Còn cho đến lúc đó, tôi đành phải chấp nhận chung sống với những màn hình khổng lồ của thế giới hiện đại.