Cậu Út Nhà Tài Phiệt của Song Joong Ki được đề cử tại Emmy Quốc tế 2023

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế đã công bố danh sách các đề cử cho Giải thưởng Emmy Quốc tế năm nay. Đây là giải thưởng ghi nhận những thành tựu của các chương trình truyền hình sản xuất và phát sóng bên ngoài nước Mỹ, đồng thời được gọi là một trong ba giải thưởng phát thanh truyền hình hàng đầu thế giới cùng với Liên hoan truyền hình Banff của Canada và Liên hoan truyền hình Monte Carlo của Monaco.

(Ảnh: Netflix)

Trong đó các đề cử, khán giả yêu phim Hàn Quốc lập tức chú ý tới sự xuất hiện của Cậu Út Nhà Tài Phiệt (Reborn Rich) với sự tham gia của Song Joong Ki. Bộ phim đã được đề cử tại hạng mục Phim truyền hình ngắn tập cùng với Infinity của Pháp, Drive của Mexico và Life and Death in the Warehouse của Anh.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, đạo diễn Jung Dae Yoon đã tỏ ra vô cùng háo hức: "Tôi vinh dự và tự hào khi bộ phim của mình được đề cử cho giải Emmy Quốc tế. Tôi cũng ngạc nhiên và tự hào khi thế giới hiểu được thông điệp dù phim phản ánh triệt để hiện thực và tưởng tượng của Hàn Quốc. Tôi hi vọng có thể chia sẻ niềm vui này tới những người đã cùng làm việc trong khoảng thời gian dài".

Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng giành giải thưởng phim truyền hình ngắn tập tại hạng mục tranh giải quốc tế của lễ trao giải Seoul Drama Awards 2023. Với đề cử mới nhất này, bộ phim một lần nữa được công nhận về chất lượng điện ảnh trên thị trường quốc tế.

Kết quả của giải thưởng Emmy Quốc tế lần thứ 51 sẽ được công bố vào 20/11 tới.