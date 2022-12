Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn đã tổ chức Vòng chung kết F-Talent 2022 thành công rực rỡ

Với 11 tiết mục xuất sắc nhất vượt qua vòng Bán kết và sự hiện diện của bộ 4 Ban giám khảo: Trưởng bộ môn Âm nhạc truyền thống Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh - Cô Vũ Thị Kim Yến, rapper Wowy, nghệ sĩ Thanh Duy, ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền. F-Talent 2022 đã thật sự trở thành một đêm Chung kết thăng hoa và đầy dư vị của những tài năng trẻ. Kết quả chung cuộc được công bố ngay cuối đêm chung kết với Giải Quán quân thuộc về Trảo Nhật Hằng cùng tài năng dẫn chương trình.



Vòng chung kết F-Talent 2022 hội tụ 11 thí sinh và đội thi xuất sắc nhất cùng dàn ban giám khảo quyền lực

Cuộc thi F-Talent 2022 - được tổ chức và truyền thông bởi Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn, là một sân chơi quy mô tầm cỡ được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp dành cho hơn 10.000 sinh viên khóa K17 và Tân sinh viên khóa K18 theo học tại Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh. Cuộc thi với mục đích là nơi tạo thêm động lực cũng như bệ phóng giúp các bạn sinh viên có cơ hội bứt phá bản thân, thể hiện tài năng liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu và đạt được giấc mơ, mục tiêu của bản thân mình. Đồng hành cùng F-Talent 2022 là Nhà tài trợ độc quyền Fantasy Việt Nam - thương hiệu nước hoa dành cho Gen Z.

Nhà tài trợ độc quyền Fantasy Việt Nam trao tặng phần quà cho các ban giám khảo

Khác với những mùa trước, tại vòng Chung kết F-Talent năm nay, BTC đã ấn định một chủ đề riêng biệt và đầy mới lạ dành cho các thí sinh: FLARE UP. Đây là cụm từ thích hợp nhất để miêu tả sức nóng của đường đua chung cuộc. Là bùng nổ. Là tỏa sáng. Là cháy hết mình để thực hiện hóa ước mơ, và chạm tay đến ngôi vị cao nhất, Quán quân F-Talent 2022.

Đến với vòng chung kết, các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn đầy mãn nhãn và rực lửa. Từ số lượng cho đến chất lượng các tiết mục, có thể nói rằng dàn ban giám khảo của F-Talent đã phải suy nghĩ rất nhiều để chọn ra được chủ nhân của những ngôi vị cao quý nhất.

Sự đa dạng các tài năng cũng là điểm độc đáo của cuộc thi F-Talent năm nay. Với phần thi hát, mở màn cho đêm chung kết là giọng ca đậm chất "diva" của thí sinh Huỳnh Nhật Mi với ca khúc "Thu cạn". Tiếp đến, chương trình liên tục được chứng kiến những màn so tài đầy kịch tính: Nhóm Ây Ét 2 cùng ca khúc đầy sâu lắng "Con cò", thí sinh Đặng Hữu Lâm với bản Mashup "Có ai thương em như anh - Em không là duy nhất", thí sinh Nguyễn Đình Giáo với phần trình diễn rap và hát "Young n Wild" do chính bạn sáng tác, cùng các nhóm nhạc đầy tài năng như Multiverse, Roam Band, The MM và Phúc Long.

Các thí sinh cháy hết mình trong đêm thi cuối cùng của F-Talent 2022

Ngoài ra, nhóm FMC bằng khả năng diễn xuất dí dỏm nhưng đầy chân thực với tiết mục SINSOLEDAD đã nhận được lời nhận xét có cánh từ giám khảo - nghệ sĩ Thanh Duy: "Các em đã đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác". Thí sinh Phạm Phúc Bảo cũng đã đốt cháy sân khấu với tiết mục "Kẻ cắp gặp bà già" kết hợp hát và nhảy, sau những lời góp ý "Em nên chọn cho mình những phần trình diễn thể hiện được nhiều điểm mạnh của em hơn là một sự lựa chọn an toàn" của giám khảo Nguyễn Đình Vũ tại vòng Bán kết.

Không chỉ dừng lại ở phần thi hát, F-Talent 2022 còn ghi nhận sự bứt phá đến từ nhiều tài năng nghệ thuật khác nhau

Lắng đọng, lôi cuốn và đầy tính nhân văn chính là những cụm từ dành cho phần thể hiện xuất sắc của Trảo Nhật Hằng - thí sinh dự thi với tài năng MC - một trong những tài năng không còn quá mới mẻ nhưng lại vô cùng độc đáo và thông minh. Bằng tài năng thiên phú về giọng nói và lối kể chuyện thu hút của mình, tiết mục "Ranh giới" đã thực sự thăng hoa trên sân khấu F-Talent.

Ngoài ra, tại phần cuối chương trình, khán giả của đêm chung kết F-Talent 2022 còn có cơ hội được lắc lư, thưởng thức những phần trình diễn đỉnh cao đến từ bộ 3 giám khảo khách mời: rapper Wowy, nghệ sĩ Thanh Duy, ca - nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền.

Kết thúc đêm thi chung kết, F-Talent 2022 đã tìm ra được chủ nhân cho 5 ngôi vị cao quý nhất. Giải Quán quân xuất sắc thuộc về thí sinh Trảo Nhật Hằng cùng tài năng dẫn chương trình. Giải Á Quân thuộc về Đặng Hữu Lâm, chàng trai đã gây ấn tượng mạnh với giám khảo và các khán giả ngay từ vòng casting đầu tiên. Tiếp đến, Giải Quý quân thuộc về Nhóm Multiverse cùng "Liên khúc: Miền Tây Quê Tôi - Tình Quê Miền Tây". Giải Ấn tượng và Bình chọn lần lượt tìm thấy chủ nhân: Nhóm Ây Ét 2 cùng ca khúc đầy sâu lắng "Con cò" và Nhóm Roam Band với tiết mục đầy sôi động "Mị Châu".

Trảo Nhật Hằng thành công chinh phục khán giả, ban giám khảo và chính thức trở thành Quán quân F-Talent 2022

Như vậy, đêm Chung kết cuộc thi F-Talent 2022 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Các giải thưởng cao quý nhất đã tìm thấy chủ nhân của nó và ngọn núi lửa năm nay đã có được khoảng thời gian sục sôi và phun trào mãnh liệt với các tài năng trẻ. Hẹn gặp các bạn ở cuộc thi năm sau.