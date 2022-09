Câu lạc bộ tình nguyện T3H WAY lan tỏa tình yêu thương bằng những chiếc bánh Trung thu

Mỗi mùa Trung thu, lò bánh các tiệm lại đỏ lửa, và ở một trường học nọ, không chỉ học tập, thầy và trò Viện CNTT T3H cũng hăng say làm nên những chiếc bánh Trung thu ngày đêm với những dự định, kế hoạch đầy tâm huyết.



Thành quả sau những giờ hăng say làm bánh

5 chiều, sau những giờ học tại trường, thầy trò lại vào việc, mỗi người một tay, gạt bỏ công việc cá nhân để quây quần với nhau làm bánh, người nặn nhân, người pha bột, người nướng bánh như một công xưởng chuyên nghiệp.

Đề xướng hoạt động là Thầy giáo trẻ Nguyễn Mạnh Tiền (Henry Nguyen), hiện đang công tác tại Viện CNTT T3H, người hay được sinh viên đặt tên với nhiều biệt danh khác nhau: mama tổng quản, anh thầy, anh giáo,... Là một giảng viên trẻ, "anh giáo" không chỉ nhiệt huyết với những bài giảng, những giờ học đầy thú vị trên lớp, mà còn rất năng động trong các hoạt động tập thể về Phật giáo, tình nguyện, và đặt biệt là rất đam mê nấu nướng.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Mạnh Tiền. Ảnh: Pin Nguyen

Xuất phát từ năm 2021, khi cả nước đang trong giai đoạn chống dịch căng thẳng, người người, nhà nhà cách ly tại chỗ, và hiển nhiên, cũng có rất nhiều sinh viên bị "mắc kẹt" tại Hà Nội, khi ngày Tết Trung thu sắp về. Để trao gửi tình yêu, không khí Trung thu và xua tan bớt nỗi nhớ nhà, sự khó khăn giữa giai đoạn Covid, thầy giáo trẻ Nguyễn Mạnh Tiền đã làm hàng trăm chiếc bánh, gửi trong những túi quà nhỏ kèm theo lời chúc, lời động viên tinh thần tới bạn bè, người thân và sinh viên.

Để làm được 1 chiếc bánh đúng chuẩn, anh giáo đã phải cắp sách đi học cách làm, tìm hiểu công thức từ những người anh chị đi trước, và thử nghiệm biết bao nhiêu lần. "Những mẻ bánh đầu còn gặp nhiều vấn đề lắm, nào là tỷ lệ nhân - vỏ không phù hợp, nào là nướng quá lửa, nào là màu sắc không được đẹp, nhưng mình vẫn quyết tâm làm. Mỗi chiếc bánh không chỉ là công sức, mà còn chứa đựng trong đó tình yêu thường mình muốn lan tỏa tới mọi người". Đền đáp lại những công sức đó, những chiếc bánh chất lượng lần lượt ra đời, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ mọi người "Bánh ngon lắm ạ, ăn vừa, không bị ngọt hay ngấy như ngoài hàng" - Bạn Khang chia sẻ

Món quà nhỏ đầy tình yêu thương mùa Trung thu 2021

Mùa Trung thu 2022, dịch đã qua đi, trạng thái bình thường được lặp lại, nhưng những sự khó khăn không vì thế mà dừng lại, khi ở ngoài kia còn biết bao mảnh đời khó khăn, những người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, những người mà lo ăn từng bữa còn khó, chứ nào dám mơ ước tới có chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngày Tết Trung thu. Anh Tiền chia sẻ: "Mình từng đi quyên góp, ủng hộ cho nhiều đơn vị, ví dụ như Mái ấm La Vang, Chuyên Mỹ, Hà Nội, nơi các sơ Công giáo đang nuôi và chăm sóc gần hơn 30 cụ già lớn tuổi và các trẻ em mắc dị tật bẩm sinh, nguồn thu nhập chính chỉ phụ thuộc vào việc các sơ bán đậu phụ, và bà con xung quanh cho rau củ để ăn, thậm chí mì tôm ăn sáng cũng là một điều gì đó xa xỉ."

Và câu chuyện về tình yêu thương ngày hội đêm rằm lại được viết tiếp, khi "anh giáo" cùng với CLB tình nguyện T3H WAY (WE ARE YOUNG) lại nung nấu ý định và thực hiện việc làm bánh Trung thu để tặng, bán, quyên góp, ủng hộ làm từ thiện.

Những chiếc bánh được các bạn làm với toàn bộ tâm huyết và tình yêu thương. Để tạo ra một sản phẩm, các bạn phải tỉ mỉ từng khâu, từ chọn nguyên liệu chất lượng, đến cân đong, phối hợp các nguyên liệu cho đúng công thức, tỷ lệ, và đem nướng ở nhiệt độ thích hợp để cho ra lò những chiếc bánh hợp vệ sinh, đa dạng hương vị và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm các bạn làm ra đã được nhiều khách hàng đánh giá rất tốt. Anh Nguyễn Xuân Thành (Hà Nội) chia sẻ: "Bánh rất ngon, không ngọt sắc như bánh hãng. Mua để gia đình ăn hay tặng người thân là hợp lý". Bên cạnh chất lượng bánh, các bạn cũng rất chau chuốt trong việc đóng gói, với bao bì bắt mắt, sang trọng, phù hợp cho cả những khách hàng có ý định biếu, tặng dịp Trung thu.

Những mẻ bánh được các bạn làm rất tỉ mỉ. Ảnh: Danh Hiệp

Mẫu hộp sản phẩm rất bắt mắt, phù hợp để biếu, tặng. Ảnh: Phương Thảo

Bạn Phạm Ly, chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Sau mùa bánh này, trừ đi chi phí ban đầu, toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được ủng hộ để tổ chức một ngày hội đêm rằm cho trẻ em khuyết tật và người già neo đơn tại các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trên địa bàn Hà Nội, bên cạnh đó, chúng em cũng đang lên kế hoạch để cùng các đơn vị CLB tình nguyện liên kết tặng bánh tới cho các trẻ em vùng cao."