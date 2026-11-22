Sự đồng hành của Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô góp phần mở rộng Mạng lưới Người Gần Nhất, hướng tới xây dựng một cộng đồng nhân ái, có kiến thức, kỹ năng và sẵn sàng hành động vì nhau.

Sáng 22/11/2026, trong khuôn khổ Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031, hướng tới xây dựng mô hình trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2026). Cùng với lễ ký kết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi xướng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất và phát động thương hiệu xã hội mở “Người Gần Nhất”.

Bà Nguyễn Bích Minh - Phó TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp, Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô (áo trắng ngoài cùng bên phải) tham gia Lễ phát động

Người Gần Nhất bắt đầu từ một điều giản dị: khi ai đó cần giúp đỡ, người có mặt đầu tiên thường là người thân, bạn học, đồng nghiệp hay hàng xóm. Họ ở rất gần và sẵn lòng giúp, nhưng chưa chắc đã đủ kiến thức, kỹ năng để hành động đúng cách.

Với mong muốn biến lòng tốt thành năng lực giúp người, chương trình được xây dựng nhằm phát triển một cộng đồng nhân ái, có kiến thức và kỹ năng để hỗ trợ nhau đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam, lan tỏa thông điệp theo ba bước “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để cứu người”.

Cũng trong khuôn khổ Lễ phát động, đại diện Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô đã đón nhận huy hiệu từ lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đánh dấu vai trò là một trong những thành viên sáng lập đầu tiên của Mạng lưới Người Gần Nhất. Đây là dấu mốc ý nghĩa, mở ra cơ hội để CLB tiếp tục kết nối cộng đồng, phổ biến kiến thức sơ cấp cứu và lan tỏa tinh thần GẦN - GỌI - GIÚP đến thế hệ trẻ.

Câu lạc bộ Niềm Tin Số Thủ Đô trở thành một trong những thành viên sáng lập đầu tiên của Mạng lưới Người Gần Nhất.

Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô là mô hình kết nối đa dạng các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, cơ quan báo chí, chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, KOC và cộng đồng sáng tạo nội dung. Với định hướng xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch, đáng tin cậy; thúc đẩy trách nhiệm trong hoạt động truyền thông, sáng tạo nội dung; đồng thời kết nối và lan tỏa các giá trị tích cực, CLB đang từng bước hình thành một mạng lưới hành động có khả năng huy động sức mạnh cộng đồng cho những mục tiêu chung.

Bà Nguyễn Bích Minh - Phó TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp, Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô

Bên lề Lễ phát động, bà Nguyễn Bích Minh - Phó TGĐ Công ty Cổ phần VCCorp, Phó Chủ tịch CLB Niềm tin số Thủ đô cho biết: "Chúng tôi nhận thấy giữa định hướng hoạt động của Câu lạc bộ và sứ mệnh của chương trình “Người Gần Nhất” có nhiều điểm tương đồng. Nếu “Người Gần Nhất” hướng tới xây dựng một cộng đồng biết quan tâm, thấu hiểu và hành động để giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, thì CLB Niềm tin số Thủ đô có khả năng góp phần mở rộng tinh thần ấy trên không gian số, thông qua sức mạnh kết nối, truyền thông có trách nhiệm và ảnh hưởng tích cực của các thành viên.

Chúng tôi tin rằng, trong bối cảnh môi trường số ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, việc lan tỏa những thông điệp nhân văn, kiến thức hữu ích và hành động có trách nhiệm trên các nền tảng số sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để cộng đồng tiếp cận, học hỏi và chủ động tham gia các hoạt động vì con người. Đây cũng chính là cầu nối quan trọng để tinh thần nhân ái không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm, mà được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực.

Với những giá trị và thế mạnh đó, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô rất vinh dự được tham gia với vai trò Thành viên sáng lập của Mạng lưới “ Người Gần Nhất”, đồng hành từ giai đoạn hình thành, cùng đóng góp định hướng, kết nối nguồn lực và lan tỏa những giá trị nhân ái tới cộng đồng".