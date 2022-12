Câu đố tiếng Việt: "Trên trời có vũng nước trong/Con kiến, con ong không chui vô lọt", đố là gì?

Nếu bạn đang mệt mỏi, căng thẳng, hãy dành cho mình phút giây thư giãn bằng việc giải câu đố vui sau đây. Câu đố có nội dung cụ thể là:

"Trên trời có vũng nước trong

Con kiến, con ong không chui vô lọt", đố là gì?

Câu đố này từng khiến nhiều người phải bó tay vì quá hóc búa, nhưng khi biết đáp án thì phì cười vì quá thú vị. Nếu bạn nghĩ mãi không đoán ra thứ kỳ lạ bên trên là gì, thì đây chính là đáp án: QUẢ DỪA.

Đúng là trong quả dừa chứa nhiều nước và treo lơ lửng trên cây. Không có loài côn trùng nào có thể xâm nhập vào bên trong quả dừa. Để lấy được nước uống, chúng ta phải đục quả dừa. Như vậy, đáp án "quả dừa" phù hợp với mọi dữ liệu câu đố đưa ra.

Nhân tiện nhắc về quả dừa thì đây là loại quả quen thuộc nhưng ít ai hiểu rõ về cấu tạo cũng như lợi ích mà loại quả này đem lại. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau khám phá những kiến thức thú vị về loại quả này nhé!

Cây dừa thuộc họ Arecaceae, hay được gọi là họ cọ. Điều làm cho dừa trở thành một loại thực phẩm ăn được tuyệt vời là các phần khác nhau có thể được sử dụng cho mục đích khác nhau. Dừa có mặt ở khắp các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.

Cây dừa mọc đơn độc, thân trụ thẳng đứng và nhẵn, có nhiều vết sẹo do bẹ lá rụng. Lá to, dạng lông chim, mọc tập trung ở đầu thân. Quả hạch có vỏ quả ngoài màu lục bóng nhẵn, vỏ quả giữa có nhiều sợi và vỏ quả trong cứng, rắn, với 3 lỗ ở phía gốc. Hạt có nội nhũ lỏng khi còn non, sau già thì đặc lại dần ở phía ngoài làm thành cùi màu trắng.

Dừa là một loại thực phẩm ngon, được nhiều người yêu thích. Mặc dù có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh vấn đề dừa là một loại trái cây hay một loại hạt. Nhưng nhìn chung, các nhà khoa học đã đưa ra ý kiến thống nhất: Dừa vừa là trái cây nhưng cũng có thể coi là một loại hạt do những đặc tính của nó.

Quả dừa mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. (Ảnh minh họa)

Quả dừa được giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ bởi giá trị kinh tế mà còn bởi lợi ích của nó đối với sức khỏe của con người. Dừa không chỉ là thực phẩm cung cấp muối khoáng cho cơ thể mà còn rất nhiều tác dụng khác. Trái dừa có nhiều tác dụng cụ thể như: Dưỡng tóc, dưỡng da, giảm nguy cơ mất nước, tốt cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng và giúp làm lành vết thương,…



Tuy nhiên, khi sử dụng loại quả này, bạn cần lưu ý một số điều. Nước dừa chỉ nên uống khi còn trong quả, không nên lấy ra. Bởi như vậy vị sẽ mất ngon. Nên uống dừa sau khi hái, có độ tươi ngon để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao. Nước dừa tươi rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Đừng uống quá nhiều bởi sẽ gây ra một số tác dụng ngoài ý muốn.

Ngoài ra, nếu uống nước dừa không đúng cách sẽ xuất hiện một vài phản ứng. Đặc biệt, nếu vừa đi trời nắng về, bạn uống quá nhiều nước dừa sẽ gặp triệu chứng đầy bụng, giảm sức dẻo dai, ớn lạnh,… Những người thể trạng chậm tiêu, thích uống đồ ấm, da xanh tái,… không nên uống nước dừa.