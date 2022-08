Câu đố Tiếng Việt: "Thứ gì mỗi ngày phải gỡ ra mới có công dụng?"

Chương trình Nhanh như chớp là game show không còn xa lạ đối với những người yêu thích trò chơi giải đố. Chương trình hấp dẫn, kịch tính dưới sự dẫn dắt của 2 MC Trường Giang và MC Hari Won với nhiều thể loại câu đố như: Đố chữ, đố vui, đố mẹo, đố kiến thức.

Qua mỗi câu đố, người chơi cùng khán giả theo dõi chương trình lại có thêm kiến thức bổ ích cùng những phút giây thư giãn sảng khoái. Trong mùa 3, tập 25 – Nhanh như chớp đã đưa ra một câu đố khó nhằn như sau:

"Thứ gì mỗi ngày phải gỡ ra mới có công dụng?".

Nguồn: Nhanh như chớp.

Với câu đố này, người chơi vội đưa ra đáp án là quần áo. Tuy nhiên, câu trả lời không được MC Trường Giang công nhận bởi quần áo gỡ ra… đâu có công dụng gì. Dù được gợi ý nhưng người chơi vẫn loay hoay một hồi lâu, vò đầu bứt tai mà không trả lời được.

Nếu bạn cũng chưa có câu trả lời thì có thể tham khảo đáp án chính xác sau: LỊCH TREO TƯỜNG.

Để biết được thời gian, tất nhiên là chúng ta cần xé đi (gỡ đi) một tờ lịch mỗi ngày. Đây chính là công dụng của lịch treo tường. Câu đố này quả thật hóc búa, đòi hỏi người chơi phải có sự liên tưởng phong phú lắm mới đoán được.

Lịch treo tường là vật dụng đã quá quen thuộc với mỗi chúng ta. Lịch treo tường còn gọi là lịch tờ, là một loại ấn phẩm lịch để sử dụng trong văn phòng và trong các gia đình. Loại lịch này thường được in trên giấy có chất lượng tốt, khổ lớn, có nẹp bằng nhựa/kim loại hoặc vòng khuyên để treo tường. Khi chưa treo, lịch treo tường có thể được cuộn lại cho gọn.

Tùy thuộc vào nhà xuất bản, lịch treo tường có số lượng tờ khác nhau. Nhưng thông thường, mỗi tờ có lịch 2 tháng trong năm, nghĩa là một cuốn lịch treo tường có 6 tờ. Một số nhà sản xuất thường tăng thêm tờ bìa bên ngoài cho tờ lịch nữa.

Lịch treo tường là vật dụng quen thuộc đối với chúng ta. (Ảnh minh họa)

Trong mỗi tờ lịch, ngày tháng được in bên dưới, bên trên là các hình ảnh. Người tha thường in các ảnh mỗi cuốn lịch theo các chủ đề như: Phong cảnh, thiên nhiên, tranh vẽ, người đẹp, công trình xây dựng hoành tráng,…

Cũng như lịch để bàn, ngoài tác dụng để cung cấp thông tin và giúp người dùng lịch thưởng thức ảnh, một số doanh nghiệp đặt in lịch có in tên công ty và hình ảnh công ty. Một số cơ quan, văn phòng cũng in ấn lịch làm quà lưu niệm. Lịch của các công ty nước ngoài phát hành ở Việt Nam thường chỉ có Dương lịch mà không có Âm lịch. Lịch do các đơn vị Việt Nam phát hành có bổ sung thêm ngày Âm lịch được in nhỏ hơn bên cạnh ngày Dương lịch nhằm đáp ứng nhu cầu xem ngày âm của người Việt Nam.

Mỗi tờ lịch đại diện cho một ngày của một con người. Hàng ngày, khi chúng ta xé một tờ lịch đi, nghĩa là ta đã mất đi một ngày. Nhìn vào tờ lịch đã xé, ta sẽ cảm nhận được một ngày trọn vẹn, có thể đó là ngày vui, cũng có thể là một ngày chán nản, mệt mỏi. Tuy nhiên, mỗi ngày đã qua đều là động lực cho ngày mới tốt đẹp hơn.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ không còn sử dụng lịch treo tường nữa. Họ chủ yếu xem lịch qua các thiết bị như điện thoại, đồng hồ điện tử, laptop,… Chính điều đó đã vô tình làm mất đi sự nhận thức về thời gian. Khi ngoảnh lại, các bạn mới biết thì ra mình đã đi xa đến vậy.

https://afamily.vn/cau-do-tieng-viet-thu-gi-moi-ngay-phai-go-ra-moi-co-cong-dung-vat-oc-ca-ngay-khong-nghi-ra-dap-an-nam-ngay-truoc-mat-2022073123464379.chn