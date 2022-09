Câu đố tiếng Việt: Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng?

Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng? Câu đố nghe "kỳ dị" này đang làm khó rất nhiều cư dân mạng. Nhiều đáp án được đưa ra, chẳng hạn 1 người cho rằng đó là... con vắt hoặc con giun. Khi di chuyển, nó vươn toàn thân về phía trước, người dài ra, thân được thu nhỏ. Sau đó nó co phần thân sau lại, người to lên và thân ngắn lại. Cứ như thế nó tịnh tiến về phía trước. Cũng có người cho rằng đáp án chính xác phải là con đường.

Còn bạn, trong cuộc sống thường nhật bạn đã gặp con gì có những đặc điểm kỳ lạ như trên không? Bật mí đây là một vật thân thuộc đến không thể ngờ. Đáp án tưởng xa tận chân trời ai ngờ gần ngay trước mắt bởi đó chính là... con mắt.

Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng? Bạn đã gặp con gì có những đặc điểm kỳ lạ như trên không? (Ảnh minh hoạ)

Con mắt là bộ phận vô cùng quan trọng trên người và động vật. Và rõ ràng, mắt có rất nhiều hình dạng khác nhau: Có to có nhỏ, có ngắn có dài, có đen có trắng. Những đặc điểm tưởng mâu thuẫn nhưng lại cùng tồn tại ở một loại con. Nếu tư duy theo cách thông thường thì tất nhiên bạn không thể đoán ra được câu trả lời rồi.

Cấu tạo và chức năng của mắt khá phức tạp. Chức năng chính của mắt là điều tiết lượng ánh sáng vào mắt và giúp ta nhìn rõ các vật thể dù ở gần hay xa. Con người có thể nhìn thấy được là do mắt liên tục tạo ra hình ảnh và nhanh chóng truyền tín hiệu đến não.

Khi ánh sáng đi vào mắt, sẽ đi qua giác mạc trước tiên. Ánh sáng sau đó đi qua đồng tử, đồng tử có nhiệm vụ điều chỉnh lượng ánh sáng vào mắt. Ánh sáng sau đó đi qua thủy tinh thể của mắt. Thủy tinh thể có nhiệm vụ hội tụ các tia sáng lên võng mạc, nơi nó được thay đổi thành một tín hiệu được truyền đến não bởi các dây thần kinh thị giác. Tín hiệu nhận được và giải thích bởi não như một hình ảnh thị giác.

Một người có 2 mắt nằm phía dưới trán và lông mày, trong hốc mắt của hộp sọ. Mỗi mắt nằm ở hai bên của cầu mũi. Chỉ có khoảng một phần sáu nhãn cầu có thể được nhìn thấy. Phần còn lại của mắt được bảo vệ bởi xương và các mô xung quanh, bao gồm cơ và chất béo.

Phần chính của mắt là nhãn cầu. Nhãn cầu có kích thước đầy đủ khoảng 2,5 cm (1 inch) đường kính vào trước tuổi 18. Ngoài nhãn cầu có nhiều mạch máu. Bên trong nhãn cầu là một chất lỏng trong suốt như thạch, nó giúp hỗ trợ các cấu trúc bên trong và duy trì hình dạng của mắt. Phần bên ngoài của nhãn cầu được chia thành 3 lớp theo thứ tự từ ngoài vào trong: lớp bên ngoài, giữa và bên trong.