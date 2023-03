Câu đố tiếng Việt: "Chuối gì mang tiếng xấu ngàn đời là bất hiếu?"

Đố bạn: "Chuối gì mang tiếng xấu ngàn đời là bất hiếu?". Tất nhiên, chuối chỉ là một loài thực vật và chẳng thể nào bất hiếu được! Chẳng qua, đây là một câu đố chữ và người ta đã tận dụng sự linh hoạt của Tiếng Việt để tạo nên câu đố này.

Giờ thì hãy thử nghĩ xem, loại chuối nào có tên gọi mà khiến người ta nghĩ đến "bất hiếu" nào? Nếu nghĩ mãi mà chưa đoán ra thì đáp án là Chuối Laba.

"Laba" nếu tách ra theo từng chữ sẽ gồm: "la" (quát, mắng) và "ba" (bố, cha). Quát mắng bố của mình thì đúng là bất hiếu rồi phải không? Nghe đáp án, ai cũng phải bật cười nghiêng ngả vì màn đố chữ quá lầy lội!

Cho những ai chưa biết, chuối Laba là loại chuối cùng họ với chuối già, hay còn gọi là chuối tiêu (Musaceae), tên quốc tế là Cavendish. Chuối Laba là giống chuối ngon, chất lượng cao được trồng nhiều nhất ở vùng cao nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng như: Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và TP. Đà Lạt.

Chuối Laba có hình dáng bên ngoài khá giống với chuối già. Chúng có phần cuống to, các cuống gần khít vào nhau, phần đầu to tròn. Lớp vỏ của giống chuối dày, bao lấy phần thịt vàng óng, sánh dẻo bên trong. Điểm nhấn đặc biệt của chuối Laba là có mùi rất thơm, thịt lại dẻo và mang đến vị ngọt tự nhiên. Không những thơm ngon, chuối Laba còn có hàm lượng vitamin C rất cao, giúp ích nhiều cho việc làm đẹp và bổ sung chất đề kháng cho cơ thể.

Chuối Laba được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon. (Ảnh minh họa)

Ngày xưa, đây là loại chuối được người dân dùng làm vật phẩm dâng lên vua chúa, quý tộc và các quan chức thời Pháp thuộc. Vì thế, chuối Laba còn có tên gọi khác chuối Tiến Vua. Ở thời kỳ hiện đại, chuối Laba ngày càng được nhiều người ưa chuộng bởi có hương vị thơm ngon đặc trưng.



Nhờ vào công nghệ nhân giống chuối Laba bằng phương pháp nuôi cấy và đã được nghiên cứu thổ nhưỡng kỹ lưỡng, cây chuối Laba giờ đây dễ trồng và được trồng phổ biến ở nhiều vùng miền. Tuy nhiên, nếu trồng dòng chuối này ở vùng khác thì năng suất và chất lượng không ngon như trên Lâm Đồng. Đó là lý do tại sao dòng chuối này trở thành đặc sản của Đà Lạt.

Không những phát triển mạnh ở thị trường trong nước, chuối Laba còn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của người dân cao nguyên ở các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, EU,...