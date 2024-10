Câu Chuyện Sau Chia Tay: Bản tình ca truyền hình lãng mạn bậc nhất năm 2024 đã xuất hiện trên K+

Câu Chuyện Sau Chia Tay (What Comes After Love) được xây dựng dựa trên tiểu thuyết ăn khách năm 2005 tên Things that Come After Love, thuộc thể loại melodrama, là sản phẩm hợp tác của ekip Hàn Quốc và Nhật Bản, kể về cuộc hội ngộ định mệnh của một cặp đôi sau 5 năm chia tay.



Câu Chuyện Sau Chia Tay gây ấn tượng mạnh ngay từ những hình ảnh đầu tiên

Bản tình ca từ sách lên màn ảnh

Từ Hàn Quốc sang Nhật Bản du học, Hong (Lee Se Young) có tình yêu thanh xuân ngọt ngào, quấn quýt và gắn kết sâu đậm với chàng trai bản địa Jungo (Sakaguchi Kentaro). Nhưng, những biến cố và sự khác biệt trong quan điểm sống đã khiến họ chia ly. Sau 5 năm, duyên số lần nữa cho họ chạm mặt trên mảnh đất Hàn Quốc, khiến những vụn vỡ và cả ký ức tình yêu như đã chôn vùi bỗng trỗi dậy mãnh liệt.

Đặt đôi nam nữ vào vòng xoay định mệnh đầy trớ trêu, Câu Chuyện Sau Chia Tay khiến người xem phải tự đặt ra câu hỏi: Liệu có một tình yêu vĩnh cửu trên thế gian? Người đàn ông sẽ luôn khắc ghi về tình đầu? Được gặp lại ở phiên bản trưởng thành có thể giúp hàn gắn những thương tổn năm xưa?

Phim đan xen giữa khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ và lúc trưởng thành sâu lắng

Khác hẳn các kịch bản phức tạp thường thấy trong các phim truyền hình Hàn Quốc gần đây, series của đạo diễn Moon Hyun Sung lựa chọn kể chuyện theo lối súc tích, ngắn gọn nhưng đầy lãng mạn và sâu lắng qua kịch bản phi tuyến tính đầy thú vị. Câu Chuyện Sau Chia Tay được báo giới Hàn Quốc nhận định mang không khí lãng đãng và đầy tính suy niệm. Có thể thấy mỗi khung hình đều được chăm chút cao về độ thẩm mỹ, gợi buồn man mác nhưng vẫn âm thầm nuôi dưỡng những khoảnh khắc lấp lánh của tình yêu.

Nam nữ chính bùng nổ chemistry

Sau hai tập phim đầu, cặp sao Hàn - Nhật cho thấy vẻ ngoài xứng đôi cùng chemistry bùng nổ và ánh mắt đượm tình dành cho nhau. Những khoảnh khắc độc diễn nội tâm sâu lắng của hai diễn viên cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Mang visual mỹ nữ và chàng thơ, lại sớm khẳng định thực lực, hai ngôi sao được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn.

Ánh mắt biết nói của "Hoàng Tử Nụ Cười" Sakaguchi Kentaro

Khi nói về những ngày đồng hành trên phim trường từ Hàn đến Nhật, cặp sao dành cho nhau nhiều lời có cánh. Sakaguchi Kentaro gây ấn tượng với năng lượng tươi sáng và chất giọng đầy cảm xúc của người tình màn ảnh. Về phía Lee Se Young, cô cảm nhận bạn diễn mang đôi mắt sống động và phong cách cởi mở. Nữ diễn viên cũng rất nể phục Kentaro khi anh luyện nói tiếng Hàn thuần thục một cách nhanh chóng. Cô không dám nhận hai người hiểu nhau sâu sắc do còn rào cản ngôn ngữ. Dù vậy, hai ngôi sao vẫn tìm được sự kết nối gần gũi trong những ngày hóa thân một cặp đôi.

Nàng thơ xứ Hàn Lee Se Young với lối diễn xuất đầy cảm xúc, chạm đến tâm trạng người xem

Cuối tập hai, Jungo lựa chọn thoát khỏi vết xe đổ năm xưa khiến cặp đôi chia lìa. Anh mạnh dạn đuổi theo và đối mặt với Hong khi cô một lần nữa rời đi. Dường như bao năm qua, Jungo đã giấu đi lý do thực sự khiến anh đành lòng phải nói chia tay cô gái anh yêu thương nhất. Tình yêu vĩnh cửu cả hai từng tin tưởng có thật sự tồn tại? Để giải đáp những khúc mắc này, hãy tiếp tục theo dõi những tập phim kế tiếp của Câu Chuyện Sau Chia Tay được độc quyền phát sóng trên K+ và song song với Hàn Quốc vào Thứ 6 hàng tuần lúc 17h15 trên App K+ và 22h trên K+CINE.

Câu Chuyện Sau Chia Tay độc quyền phát sóng trên K+

Câu chuyện sau chia tay lên sóng Truyền hình K+ ngay sau loạt bom tấn rất được đón nhận như Câu chuyện Hoa Hồng, Cộng Sự Hoàn Hảo, Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ,… một lần nữa cho thấy K+ rất thấu hiểu thị hiếu của các mọt phim. Với kho nội dung đa dạng các thể loại phim từ tâm lý - xã hội, tình cảm gia đình, tình yêu lãng mạn, đến hài hước, chữa lành và cả các chương trình thể thao đặc sắc, K+ khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho tất cả khán giả Việt.