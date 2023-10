Cậu cả nhà Lý Hải lên tuổi 12: Visual "soái ca nhí", gây bất ngờ với điều này

Tối 18/10, trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải xả kho loạt ảnh tổ chức sinh nhật tuổi 12 cho con trai lớn Rio. Buổi tiệc được tổ chức trong không gian giản dị mà ấm áp. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau, đặc biệt là loạt biểu cảm đáng yêu của Rio với các em khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Bên cạnh đó, visual tuổi 12 của con trai lớn nhà Lý Hải nhận được nhiều sự chú ý của netizen. Có thể thấy, cậu bé đã lớn phổng phao, ngoại hình trổ mã ra dáng như "soái ca nhí" nhờ thừa hưởng nét đẹp từ ba mẹ. Gây ấn tượng không kém chính là chiều cao hiện tại của Rio. Khi chụp ảnh gia đình, cậu bé đã cao gần bố mẹ.

Lý Hải - Minh Hà tổ chức sinh nhật ấm cúng cho con trai lớn

Diện mạo tuổi 12 của cậu cả Rio được dân mạng ví von như "soái ca nhí"

Khoảnh khắc nhí nhố cực đáng yêu của 4 nhóc tỳ nhà Lý Hải - Minh Hà

Đến nay, Lý Hải - Minh Hà đã có hơn 10 năm bên nhau. Cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn được mọi người ngưỡng mộ. Lý Hải và Minh Hà có được 4 nhóc tỳ lần lượt là: Rio (12 tuổi), Cherry (10 tuổi), Sunny (7 tuổi) và Mio (5 tuổi). Trong 4 người con, cậu cả Rio nhận được sự quan tâm của công chúng.

Ngay từ nhỏ, Rio khiến nhiều người nể phục với khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình. Được biết, cậu cả nhà Lý Hải biết 4 ngôn ngữ là Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì con trai Lý Hải có trình độ giao tiếp cơ bản. Còn đối với tiếng Anh, cả Rio và 3 nhóc tỳ còn lại đều rất tự tin vì được bố mẹ cho theo học từ lúc 5 tuổi.

Không chỉ có năng khiếu về học ngôn ngữ, nhóc tỳ nhà Lý Hải còn viết chữ rất đẹp, tựa như in. Để rèn được nét chữ đẹp như in đều là do Rio tự luyện tập, không qua trường lớp đào tạo nào. "Từ lớp 1, Rio ước mơ được ở lại trễ giờ để học viết chữ đẹp, nhưng vì hoàn cảnh, cuối giờ học phải đi đón em nên không làm được. Vậy mà tới ngày lớp 3 hôm nay, anh 2 Rio làm ba mẹ, ông bà, thầy cô giật cả mình vì không biết tự luyện hồi nào. Rio đã được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp mà không cần trải qua lớp học nào hết. Có công mài sắt có ngày nên kim", Minh Hà từng chia sẻ.

Cậu cả nhà Lý Hải biết 4 thứ tiếng là Anh - Hàn - Nhật - Trung

Ngoài thông thạo ngoại ngữ, Rio còn gây ấn tượng với nét chữ đẹp như in