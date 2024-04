Cậu bé Stranger Things kết hợp cùng Ant-Man trong thương hiệu Ghostbusters nổi tiếng

Ghostbusters: Frozen Empire dự kiến khởi chiếu ngày 12/4 trên toàn quốc.

Ghostbusters là bộ phim định hình thể loại bom tấn

Ra mắt vào ngày 7/6/1984, Ghostbusters nhanh chóng tạo nên cơn sốt với 13,6 triệu USD, trở thành quán quân phòng vé khi đánh bại Gremlins và Indiana Jones and the Temple of Doom. Bộ phim giữ vị trí top 1 tại Bắc Mỹ trong suốt 7 tuần liên tiếp, kiếm về 146,5 triệu USD, trước khi bị Purple Rain soán ngôi vào đầu tháng 8.

Ghostbusters là bộ phim định hình lại thể loại bom tấn.

Tuy nhiên, Ghostbusters trở lại vị trí hàng đầu chỉ trong tuần tiếp theo và đứng vị trí á quân phòng vé trong 5 tuần liên tục sau đó. Phim góp mặt trong top 3 tác phẩm ăn khách nhất Bắc Mỹ suốt 16 tuần. Ghostbusters trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mùa hè và cao thứ 2 trong năm 1984 với 229 triệu USD. Phim mang về tổng cộng gần 300 triệu USD so với kinh phí chỉ 30 triệu USD.

Ghostbusters được xem là một trong những bộ phim bom tấn đầu tiên và tác phẩm đã định hình lại dòng phim này để tạo ra một thể loại mới kết hợp hài, khoa học viễn tưởng, kinh dị và giật gân một cách hiệu quả. Ghostbusters cũng khẳng định thành công về mặt thương mại của Star Wars (1977) không phải là may mắn.

Phim vẫn giữ được sức hút dù đã 40 năm trôi qua.

Thành công của Ghostbusters đã kéo theo sự bùng nổ của cả một thương hiệu bao gồm phim truyền hình, các phần điện ảnh tiếp theo và đồ chơi trong suốt một thời gian dài. Và 40 năm sau, Ghostbusters vẫn giữ được sức hút khi chuẩn bị cho ra mắt bom tấn tiếp theo mang tên Ghostbusters: Frozen Empire.

Sự kết hợp của dàn diễn viên đa thế hệ

Trước đây, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh bộ tứ săn ma gồm Tiến sĩ Peter Venkman (Bill Murray), Tiến sĩ Ray Stantz (Dan Aykroyd), Tiến sĩ Egon Spengler (Harold Ramis) và Tiến sĩ Ernie Hudson (Winston Zeddemore). Nhưng sau 40 năm, dàn diễn viên năm xưa đã lớn tuổi, người thì qua đời và không còn quen thuộc với khán giả đại chúng.

Ghostbusters: Frozen Empire kế thừa được sức hấp dẫn từ các phần trước.

Do đó mà các nhà làm phim đã khéo léo kết hợp với gương mặt mới nổi tiếng là Paul Rudd. Tài tử sinh năm 1969 chuyên trị các vai diễn hài hước trước khi trở thành sao lớn với vai Ant-Man/Scott Lang trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Anh còn từng được Tạp chí People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh vào năm 2021.

Lối diễn tự nhiên, tưng tửng của Paul Rudd vô cùng phù hợp với màu sắc kinh dị đậm chất giải trí của Ghostbusters. Song, anh không phải là cái tên duy nhất gia nhập "hội săn ma". Lần đầu tiên, nhóm có thêm sự xuất hiện của các thành viên tuổi teen mà nổi bật nhất chính là Mckenna Grace và Finn Wolfhard.

Đồng thời lôi kéo được thế hệ khán giả trẻ nhờ dàn diễn viên quen thuộc.

Diễn xuất từ năm 6 tuổi, Mckenna Grace là sao nhí quen mặt của Hollywood. Cô từng đóng phiên bản lúc bé của Margot Robbie trong I, Tonya (2017), của Brie Larson trong Captain Marvel (2019), của Annabelle Wallis trong Malignant (2021)... Mckenna cũng không lạ lẫm gì với dòng phim kinh dị qua Amityville: The Awakening (2017), Annabelle Comes Home (2019)... Ghostbusters: Frozen Empire đánh dấu bước chuyển mình rất lớn của cô bé.

Trong khi đó, khán giả trẻ trên toàn thế giới chẳng còn xa lạ gì với Finn Wolfhard. Anh chàng chính là Mike Wheeler trong loạt phim Stranger Things nổi đình nổi đám. Finn được mệnh danh là "khắc tinh của quỷ dữ" khi từng đối đầu với Vecna trong Stranger Things, Pennywise trong It (2017), Gozer trong Ghostbusters: Afterlife (2021) và giờ là Garraka của Ghostbusters: Frozen Empire.

Finn Wolfhard và McKenna Grace là hai cái tên được giới trẻ yêu thích.

Sự khéo léo trong việc chọn diễn viên giúp bộ phim dễ dàng thu hút những khán giả trẻ tuổi. Song, Ghostbusters vẫn giữ được cái chất lôi cuốn năm xưa nhờ Ivan Reitman - đạo diễn hai phần đầu tiên - tham gia sản xuất cùng con trai Jason Reitman tham gia viết kịch bản. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến Ghostbusters: Frozen Empire vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn.

Ghostbusters: Frozen Empire (Tựa Việt: Biệt Đội Săn Ma: Kỷ Nguyên Băng Giá) khởi chiếu ngày 12/4/2024 tại các rạp trên toàn quốc.