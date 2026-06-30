Cậu bé mồ côi viết nên kỳ tích trở thành thủ khoa trường chuyên

Ít ai ngờ cậu bé từng sống lang thang, mồ côi, không biết cha mẹ là ai lại có ngày trở thành thủ khoa lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Phú. Hành trình của Trần Văn Bảo là minh chứng cho ý chí không khuất phục số phận.

Những ngày giữa tháng 6, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng (Hải Phòng) ngập tràn niềm vui khi Trần Văn Bảo, học sinh Trường THCS Lê Lợi, xuất sắc trở thành đồng thủ khoa lớp chuyên Sử của Trường THPT chuyên Trần Phú với tổng 46,5 điểm.

Nam sinh Trần Văn Bảo, đồng thủ khoa chuyên Sử, trường THPT chuyên Trần Phú.

Khoảnh khắc biết mình đỗ đầu, điều đầu tiên Bảo làm không phải là nghĩ đến thành tích, mà chạy đi báo tin cho những "người mẹ", "người dì" đã nuôi dưỡng mình suốt nhiều năm qua. Những giọt nước mắt hạnh phúc của họ khiến nam sinh hiểu rằng thành quả hôm nay là kết tinh của biết bao yêu thương, hy sinh và niềm tin dành cho một đứa trẻ từng có khởi đầu đầy bất hạnh.

Bảo không biết mình sinh ra ở đâu, cũng chẳng biết cha mẹ là ai. Tuổi thơ của em gắn với những ngày lang thang trên đường phố cho đến năm 2016, khi được đưa về Trung tâm Hoa Phượng.

Ngày ấy, các cán bộ trung tâm phải đưa em đi chụp X-quang để xác định tuổi, làm giấy khai sinh và đặt cho em cái tên Trần Văn Bảo. Cơ thể gầy yếu, thường xuyên sốt cao, có lúc trên 40 độ C, Bảo được các cô, các mẹ thay nhau thức trắng đêm chăm sóc, túc trực mỗi khi nhập viện. Với Bảo, đó không chỉ là sự giúp đỡ mà là tình yêu thương của những người mẹ thực sự.

Với tổng 46,5 điểm, Trần Văn Bảo đã xuất sắc trở thành một trong hai thủ khoa chuyên Lịch sử của Trường THPT Chuyên Trần Phú.

Do hoàn cảnh đặc biệt, Bảo đến trường muộn hơn bạn bè nhiều tuổi. Khi học lớp 8, nhìn các bạn đồng trang lứa chuẩn bị bước vào đại học trong khi mình vẫn học chung với những em nhỏ hơn 4-5 tuổi, nam sinh từng rơi vào mặc cảm.

Có thời điểm, Bảo quyết định sẽ học hết THCS rồi nghỉ để đi làm kiếm tiền.

May mắn thay, các cô chú ở Trung tâm Hoa Phượng cùng thầy cô giáo đã không để em từ bỏ. Họ động viên, tạo điều kiện cho em tiếp tục học. Đặc biệt, cô giáo Lê Thị Thu còn miễn toàn bộ học phí lớp chuyên Sử, giúp Bảo có thêm cơ hội theo đuổi ước mơ.

Chính môn Lịch sử đã trở thành nguồn động lực đặc biệt của nam sinh. Qua từng trang sách, Bảo nhận ra dân tộc Việt Nam từng trải qua biết bao mất mát, đau thương nhưng chưa bao giờ khuất phục. So với những thử thách ấy, những mặc cảm của bản thân dường như trở nên nhỏ bé hơn.

Từ tình yêu lịch sử, Bảo học được cách đối diện với quá khứ của chính mình để bước tiếp về phía trước.

Theo cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, Bảo là học sinh chăm ngoan, sống trách nhiệm, được thầy cô yêu quý và bạn bè tin tưởng. Từ lớp 6, em đã được bầu làm lớp trưởng, đồng thời nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử.

Bảo cho biết, thành tích thủ khoa không đến từ một bí quyết đặc biệt nào ngoài sự chăm chỉ, tự học và ý thức phải sống xứng đáng với những gì mình đã nhận được từ các thầy cô, các cô chú ở Trung tâm Hoa Phượng cùng những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành.

Bước vào ngôi trường chuyên, nam sinh xem danh hiệu thủ khoa không phải đích đến mà là điểm khởi đầu. Em đặt mục tiêu góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, tích cực rèn luyện kỹ năng qua các hoạt động ngoại khóa, đồng thời phấn đấu giành học bổng hoặc đỗ vào ngành học yêu thích ở đại học.

Điều Bảo mong muốn nhất là sau này có thể lan tỏa tình yêu lịch sử, trở thành một người có ích cho xã hội và tiếp tục "cho đi mà không màng nhận lại" – như cách em từng được rất nhiều người dang tay giúp đỡ.

"Hoàn cảnh có thể rất đặc biệt, nhưng nếu không từ bỏ, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình", lời nhắn nhủ của Bảo không chỉ dành cho những đứa trẻ ở mái nhà Hoa Phượng, mà còn truyền thêm niềm tin cho bất kỳ ai đang nỗ lực vượt lên nghịch cảnh.

(t/h)