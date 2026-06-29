3 nơi người EQ cao hiếm khi ở lại lâu

Người có EQ cao không sống trong "vùng an toàn" của cảm xúc tích cực, nhưng họ thường biết chọn môi trường xứng đáng để dành thời gian và năng lượng.

Trí tuệ cảm xúc (EQ) không chỉ thể hiện ở khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân mà còn ở cách mỗi người lựa chọn môi trường để phát triển các mối quan hệ và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Theo các nhà nghiên cứu, người có EQ cao thường nhận biết khá nhanh đâu là không gian giúp mình học hỏi, kết nối và trưởng thành, đâu là nơi chỉ khiến cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại. Vì vậy, họ không nhất thiết tránh hoàn toàn những môi trường độc hại, nhưng hiếm khi ở lại đủ lâu để bị cuốn theo những vòng xoáy tiêu cực.

1. Nơi mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh việc nói xấu người khác

Ở bất kỳ trường học, công sở hay khu dân cư nào cũng có thể tồn tại những nhóm người thích bàn tán về người vắng mặt. Ban đầu, đó có thể chỉ là vài câu chuyện phiếm, nhưng theo thời gian, nội dung thường chuyển sang phán xét ngoại hình, đời tư hoặc những sai lầm của người khác. Những cuộc trò chuyện như vậy dễ tạo cảm giác thú vị nhất thời vì đánh vào sự tò mò, nhưng cũng khiến bầu không khí trở nên thiếu tin tưởng.

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Nhiều nghiên cứu về tâm lý xã hội cho thấy việc thường xuyên tham gia vào những cuộc nói xấu có thể làm giảm chất lượng các mối quan hệ, bởi người trong cuộc cũng sẽ lo lắng rằng một ngày nào đó mình trở thành chủ đề tiếp theo. Người có EQ cao hiểu điều này nên nếu câu chuyện bắt đầu chuyển hướng sang công kích cá nhân hoặc lan truyền tin chưa được kiểm chứng, họ thường tìm cách đổi chủ đề hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện. Với họ, xây dựng sự tin cậy luôn quan trọng hơn cảm giác hả hê trong vài phút.

2. Nơi ai cũng chỉ muốn thắng, không ai muốn lắng nghe

Không phải cuộc tranh luận nào cũng xấu. Trên thực tế, những cuộc trao đổi thẳng thắn còn giúp con người nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tìm ra giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên, khi mục tiêu của cuộc đối thoại không còn là giải quyết vấn đề mà chỉ là chứng minh bản thân đúng, bầu không khí thường nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Các nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc cho thấy người có EQ cao thường kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong xung đột, đồng thời biết lắng nghe quan điểm của người khác trước khi phản hồi. Chính vì vậy, họ ít khi dành quá nhiều thời gian cho những cuộc cãi vã mà hai bên đều chỉ chăm chăm bảo vệ cái tôi. Thay vì cố giành phần thắng bằng mọi giá, họ sẵn sàng dừng lại khi nhận thấy cuộc trò chuyện không còn mang lại giá trị.

3. Nơi cảm xúc tiêu cực được xem như một hình thức giải trí

Ngày nay, những "nơi" này không chỉ tồn tại ngoài đời mà còn xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Đó có thể là các diễn đàn chỉ chuyên chia sẻ drama, những buổi livestream kích động tranh cãi hay các tài khoản liên tục đăng tải nội dung công kích, chế giễu hoặc khơi gợi sự phẫn nộ để thu hút tương tác.

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Các nhà tâm lý học cho rằng con người vốn có thiên kiến tiêu cực (negativity bias), nghĩa là bộ não dễ chú ý đến thông tin tiêu cực hơn thông tin tích cực. Nếu liên tục tiếp xúc với những nội dung như vậy, cảm xúc căng thẳng và tức giận cũng có thể kéo dài ngay cả khi đã rời màn hình. Người có EQ cao không phải chưa từng xem những nội dung này, nhưng họ thường biết giới hạn thời gian và chủ động tìm đến những nguồn thông tin mang tính xây dựng hơn, bởi họ hiểu rằng cảm xúc cũng giống như một thói quen, càng nuôi dưỡng điều gì thì điều đó càng lớn lên.

EQ cao không có nghĩa là tránh né, mà là biết lựa chọn

Người có EQ cao vẫn có lúc bước vào những cuộc tranh cãi, vẫn gặp người thích nói xấu hay vẫn vô tình xem một video đầy tiêu cực trên mạng xã hội. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ nhận ra khá sớm môi trường nào đang làm cảm xúc của mình trở nên tồi tệ hơn và chủ động rời đi trước khi bị cuốn theo.

Xét cho cùng, trí tuệ cảm xúc không chỉ thể hiện qua cách cư xử với người khác mà còn qua việc mỗi người biết bảo vệ năng lượng tinh thần của mình. Lựa chọn ở lại hay rời đi đôi khi không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng thời gian và cảm xúc đều là những nguồn lực đáng để sử dụng một cách khôn ngoan.