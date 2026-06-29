Đặt điện thoại xuống và ngồi ngang tầm với con: Muốn dạy con tốt, hãy để con thấy bạn nghiêm túc lắng nghe chúng!

Đồng hành chất lượng bắt đầu từ việc đặt điện thoại xuống và tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, nhiều bậc cha mẹ dường như luôn bị cuốn vào những nỗi lo về việc nuôi dạy con.

Chỉ cần mở mạng xã hội là có thể bắt gặp vô số câu chuyện về những "thần đồng": trẻ 3 tuổi biết hơn 1.000 chữ, 5 tuổi thuộc lòng 300 bài thơ Đường... Những hình ảnh ấy khiến nhiều người cảm thấy chỉ cần chậm một bước là con sẽ "thua ngay từ vạch xuất phát".

Vì vậy, không ít gia đình biến ngôi nhà thành lớp học, biến việc đồng hành cùng con thành những "nhiệm vụ" phải hoàn thành mỗi ngày. Có người ép em bé còn chưa ngồi vững học thẻ chữ, có người bắt đứa trẻ vừa biết nói phải học thuộc thơ.

Đến khi cha mẹ kiệt sức, con cũng khóc lóc phản kháng, có lẽ đã đến lúc tự hỏi:

Có phải chúng ta đang nghĩ về giáo dục sớm quá phức tạp và quá nặng thành tích?

Thực tế, điều giúp nuôi dưỡng một đứa trẻ suốt cả cuộc đời không nhất thiết phải là những lớp học đắt tiền hay cha mẹ phải trở thành "giáo viên toàn năng". Điều đó thường nằm ngay trong những việc rất bình dị hằng ngày: lắng nghe con bằng cả sự chú tâm.

Đồng hành không chỉ là ở bên cạnh con

Nhiều khi chúng ta nghĩ mình đang dành thời gian cho con, nhưng thực chất chỉ là "ở cạnh con".

Cha mẹ ngồi bên cạnh, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại, tai đeo tai nghe. Khi con hào hứng kể chuyện, phản ứng chỉ là vài tiếng "ừ", "à", "thế à" cho có.

Sự hiện diện về mặt thể xác nhưng thiếu kết nối về cảm xúc ấy, trẻ cảm nhận rõ hơn ai hết.

Điều trẻ cần không phải là một người lớn chỉ biết gật đầu lấy lệ, mà là cha mẹ thực sự nhìn con, nghe con và dành trọn sự chú ý cho con.

Đồng hành chất lượng bắt đầu từ việc đặt điện thoại xuống và tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại.

Khi con chạy đến với một chiếc lá có hình dáng kỳ lạ trên tay, thay vì vội giải thích đó là lá của cây gì hay nhắc con vì chiếc lá bẩn, hãy thử ngồi xuống ngang tầm mắt với con.

Hãy cùng con quan sát những đường gân lá, lắng nghe con kể rằng biết đâu đó là chiếc ô của một chú kiến nhỏ.

Đừng vội dập tắt trí tưởng tượng của con

Trong thế giới của trẻ, mây có thể được làm từ kẹo bông, còn trong vũng nước có thể đang sống một chú rồng nhỏ.

Đó là cách trẻ tưởng tượng và khám phá thế giới.

Nếu người lớn lúc nào cũng dùng tư duy của mình để sửa sai, giảng giải hay cố nhồi nhét "đáp án đúng", rất có thể chúng ta đang vô tình làm tắt đi ngọn lửa sáng tạo trong con.

Thay vì thường xuyên nói: "Con phải thế này"; "Con nói sai rồi."

Hãy thử đáp lại bằng những câu như: "Ý tưởng của con thú vị quá!"; "Rồi sau đó chuyện gì xảy ra nữa?"

Khi trẻ cảm nhận được rằng dù mình nói gì, cha mẹ vẫn chăm chú lắng nghe, mỉm cười và phản hồi, trẻ sẽ hình thành cảm giác an toàn rất lớn.

Và chính cảm giác an toàn ấy sẽ trở thành nền tảng để trẻ tự tin khám phá thế giới và bộc lộ bản thân trong tương lai.

Đừng ngắt lời khi con đang nói

Một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ và tư duy là kiên nhẫn lắng nghe con nói.

Khi con còn nói ngập ngừng, diễn đạt chưa mạch lạc hay kể chuyện lộn xộn, dù cha mẹ đã đoán được con muốn nói gì, cũng đừng vội nói thay hay cắt ngang.

Hãy để con nói hết.

Sự kiên nhẫn ấy như đang gửi đến con một thông điệp: "Điều con nói rất quan trọng. Cảm xúc của con cũng đáng được lắng nghe."

Khi được tôn trọng như vậy, trẻ sẽ ngày càng mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn và tự tin bày tỏ quan điểm của mình.

Đó là những kỹ năng quý giá hơn nhiều so với việc học thuộc thêm vài từ vựng hay vài công thức.

Giáo dục sớm tốt nhất không nhất thiết phải tốn nhiều tiền

Đừng để những thông tin gây áp lực trên mạng xã hội khiến bạn lo lắng quá mức.

Giáo dục sớm không chỉ nằm ở những lớp học đắt đỏ hay những lịch học kín mít.

Nó có thể bắt đầu từ ánh mắt chăm chú của cha mẹ sau khi đặt chiếc điện thoại xuống.

Là khoảnh khắc bạn ngồi ngang tầm với con.

Là sự kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện nhỏ mà con muốn kể.

Đó có thể là hình thức giáo dục sớm ít tốn kém nhất, nhưng cũng mang lại giá trị lâu dài nhất.

Bởi khi cha mẹ biết lắng nghe bằng tình yêu thương và sự tôn trọng, không chỉ khoảng cách với con được rút ngắn mà còn giúp xây dựng cho con một nền tảng cảm xúc vững vàng để bước vào cuộc sống.