Cậu bé mồ côi gốc Việt đổi đời khi được Angelina Jolie nhận nuôi: Lớn thành chỗ dựa cho mẹ, theo đuổi nghề khác biệt

Cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu bé mồ côi với minh tinh hàng đầu thế giới

Trong số những người con nuôi của cặp đôi Hollywood đình đám một thời Angelina Jolie và Brad Pitt, có một cậu bé gốc Việt tên Pax Thiên (SN 2003). Pax Thiên có tên khác là Phạm Quang Sáng. Cậu từng là đứa trẻ chào đời thiếu tháng, bị mẹ ruột bỏ rơi trong bệnh viện và chỉ để lại tờ khai sinh có tên con cùng khoản viện phí 480.000 đồng chưa đóng.

Mẹ ruột bỏ đi, ông bà ngoại không nuôi nổi nên Pax Thiên được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình (TP.HCM). Do sinh non và không được chăm sóc đầy đủ, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng, mắc các bệnh ngoài da và một số bệnh khác.

Hình ảnh Pax Thiên khi còn sống tại cô nhi viện

"Phép màu" của cuộc đời Pax Thiên xuất hiện khi Angelina Jolie đến trại trẻ mồ côi nơi cậu từng sống để nhận con nuôi. Trong nhiều đứa trẻ, cặp đôi có ấn tượng đặc biệt với Pax Thiên vì cậu bé là người duy nhất sợ hãi, dè dặt nép ở một góc phòng mà không dám chạy ra xin bánh kẹo như các bạn. Sau đó, Pax Thiên chính là đứa trẻ được cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt lựa chọn.



Cũng chính từ đây, cuộc đời của cậu bé mồ côi bước sang một trang mới. Khi làm thủ tục nhận nuôi cậu con trai gốc Việt, Angelina Jolie chọn tên Pax Thiên với ý nghĩa "bầu trời hoà bình". Chữ "Thiên" trong tên anh chàng được đặt ra vì Angelina Jolie muốn con luôn nhớ bản thân có nguồn gốc Việt Nam.

Được biết, bức ảnh đầu tiên của cậu quý tử gốc Việt khi sang Mỹ từng được bán với giá độc quyền 2,7 triệu USD (khoảng 64 tỷ đồng) cho tờ People.

Cuộc sống của cậu bé sang trang mới khi gặp được mẹ nuôi Angelina Jolie

Trở thành trụ cột của gia đình sau vụ ly hôn đình đám, theo đuổi hướng đi khác biệt



Trước đây, giống như nhiều đứa trẻ khác nhà Angelina Jolie, Pax Thiên học tại nhà, thay vì đến trường. Lý do là bởi cả Angelina và Brad Pitt thường xuyên di chuyển từ nơi này sang nơi khác ở trong và ngoài nước Mỹ. Do đó, học tại nhà sẽ thuận tiện hơn cho những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng từng giải thích thêm, lý do quan trọng để họ quyết định cho các con học tại nhà là vì gốc gác đa dạng của các con - ba con lớn được sinh ra ở Campuchia, Việt Nam và Ethiopia.

Tuy nhiên, sau đó Pax Thiên đã được cho đến trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Theo nguồn tin, đây là điều mà bác sĩ trị liệu tâm lý khuyến nghị cho gia đình Angelina Jolie.

Có bố mẹ là minh tinh nổi tiếng hàng đầu Hollywood nhưng Pax Thiên lại là người sống khép kín, không thích bị các phóng viên săn đuổi. Khác với những anh chị em trong gia đình, mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, Pax Thiên thường xuyên nắm chặt tay bố mẹ và khép nép đứng ở phía sâu. Không chỉ dừng lại ở đó, trước sự đeo bám của cánh săn ảnh, Pax Thiên còn có những phản ứng khác lạ như la hét hay bỏ chạy...

Dù có tính cách hướng nội, nhưng càng lớn Pax Thiên đã ngày càng tự tin, trưởng thành. Thậm chí sau vụ ly hôn ồn ào của cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt, Pax Thiên đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và các em.

Pax Thiên là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và các em sau vụ ly hôn ồn ào

Pax Thiên rất biết cách chăm sóc những thành viên trong gia đình

"Bạn có thể tưởng tượng ra được phải dũng cảm thế nào để thích ứng được với môi trường xung quanh hoàn toàn mới, với những con người mới và ngôn ngữ mới. Thằng bé rất mạnh mẽ. Pax rất nghiêm túc và là một cậu bé ngọt ngào", Angelina Jolie từng nói về cậu con trai gốc Việt như vậy.



Tháng 6/2021, Pax Thiên chính thức tốt nghiệp cấp 3 tại một trường tư thục danh tiếng ở Los Angeles (Mỹ). Cậu không dự lễ tốt nghiệp vì e ngại trở thành tâm điểm của truyền thông.

Không chọn nối nghiệp nghệ thuật như bố mẹ đình đám, Pax Thiên chọn cho mình lối đi riêng là lĩnh vực art game (nghệ thuật trong game). Pax Thiên từng hoạt động dưới nghệ danh Embtto để tránh mang tiếng "dựa hơi" bố mẹ mình là Angelina Jolie và Brad Pitt. Bên cạnh đó, Pax Thiên cũng có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, quay phim.

Pax Thiên không học đại học mà chọn theo đuổi lĩnh vực art game (nghệ thuật trong game)

Có một điều đặc biệt trong cách giáo dục con của Angelina Jolie, đó là cô không chỉ dành yêu thương tuyệt đối cho Pax Thiên mà còn khuyến khích cậu nhớ về Việt Nam. Nữ minh tinh thậm chí còn thuê huấn luyện viên để dạy Pax Thiên tiếng Việt, sắp xếp cho cậu về Việt Nam mỗi khi có dịp.



Nói về phương pháp giáo dục 3 người con nuôi với các quốc tịch khác nhau, Angelina Jolie từng tiết lộ: "Các con của tôi đều được học về quê hương và những nền văn hóa của nhau. Chúng còn treo cờ trên giường để luôn cảm thấy tự hào về sự khác biệt của mình".

Tổng hợp