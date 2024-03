Carhackers: "Công nghệ" trộm xe đã phát triển đến mức nào?

Chỉ riêng ở Mỹ, hơn 1 triệu ô tô đã bị đánh cắp vào năm 2022 và hành vi trộm ô tô khiến người Mỹ cũng như các công ty bảo hiểm thiệt hại hơn 8 tỷ USD mỗi năm. Đó là một vấn đề ngày càng tồi tệ và bọn tội phạm đang nghĩ ra những phương pháp cướp xe táo bạo và tinh vi hơn.

Phương pháp trộm xe công nghệ cao

Khi ô tô trở nên tiên tiến hơn, những tên trộm cũng nâng cấp phương thức trộm xe của chúng. Ý định của những tên trộm vẫn như cũ, nhưng kỹ năng của chúng đã thay đổi. Dưới đây là một số phương pháp cướp xe công nghệ cao mà bọn trộm sử dụng để đánh cắp ô tô.

Hack mạng hoặc can thiệp CAN

Ô tô có một mạng được các hệ thống tích hợp sử dụng để liên lạc với nhau. Người ta đã thiết lập các hệ thống này có thể kiểm soát lẫn nhau nếu cần. Mạng này được gọi là Controller Area network (CAN hoặc CAN bus là một chuẩn bus ổn định dùng cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe hơi).

Nó được thiết kế để trở thành một mạng khép kín và các hệ thống ô tô sử dụng nó liên tục để hoạt động cùng nhau. Vì đây là một mạng khép kín và được thiết kế chỉ để sử dụng cho hệ thống của ô tô nên nó rất dễ bị tin tặc tấn công.

Kẻ trộm xe có thể đột nhập vào mạng này và truy cập vào hệ thống máy tính điều khiển xe. Điều này bao gồm hệ thống khởi động và mọi hệ thống khác sử dụng CAN. Kẻ trộm có thể truy cập CAN bus bằng cách kết nối với cổng vật lý trên ô tô hoặc qua mạng không dây. Chúng có thể truy cập vào bộ điều khiển động cơ, đánh cắp một bản sao của mã khóa không dây và sao chép nó để tạo một bản sao của chìa khóa thông minh.

Hack khóa không dây

Những chiếc ô tô hiện đại có hệ thống khởi động và mở cửa nhờ vào chìa khóa thông minh. Điều này khác với các thiết kế trước đó, nơi người lái xe phải nhấn nút để vào xe của họ. Các hệ thống không cần chìa khóa hiện đại chỉ cần cảm nhận chìa khóa thông minh bằng cảm biến tiệm cận và người lái xe có thể mở cửa bằng tay nắm.

Những tên trộm xe đã nghĩ ra một phương pháp để "bẻ khóa" hệ thống này. Chìa khóa thông minh liên tục truyền tín hiệu đến ô tô và kẻ trộm sẽ sử dụng các thiết bị để sao chép tín hiệu này và truyền vào xe. Phương thức trộm cắp này đánh lừa chiếc xe nghĩ rằng chìa khóa thông minh đã truyền tín hiệu và cho phép kẻ trộm khởi động xe và lái đi.

Tấn công USB

Phương pháp này có thể so sánh với các phương pháp nối dây nóng kiểu cũ được những tên trộm ô tô sử dụng ngày xưa. Tuy nhiên, thay vì tước dây điện để khởi động xe, chúng lại sử dụng đầu nối USB để tiếp cận hệ thống khởi động và lái đi.

Hack USB khai thác lỗ hổng thiết kế trên xe Hyundai và Kia. Kẻ trộm đột nhập vào ô tô và tìm khe hở trên cột tay lái. Sau đó, cắm đầu nối USB vào khe cắm và khởi động xe. Phương thức cướp xe này đã trở nên nổi tiếng sau khi một nhóm trộm trẻ tuổi ở Milwaukee đăng chiến tích của chúng lên mạng xã hội.

Các nhà sản xuất ô tô đang làm gì để ngăn chặn hành vi trộm cắp ô tô?

Kia và Hyundai đã giải quyết các vấn đề an ninh bằng cách phát triển phần mềm chống trộm cho hàng triệu xe bị ảnh hưởng. Phần mềm kéo dài âm thanh báo động từ 30 giây đến một phút, yêu cầu người lái xe cắm chìa khóa vào ổ điện để khởi động xe.

Ford đang tận dụng AI trong nỗ lực cải thiện an ninh ô tô. Nhà sản xuất ô tô đang hợp tác với ADT (công ty an ninh của Mỹ cung cấp dịch vụ an ninh điện tử cho khu dân cư và doanh nghiệp nhỏ, phòng cháy chữa cháy và các dịch vụ giám sát cảnh báo liên quan khác trên khắp Hoa Kỳ) để tạo ra một hệ thống bảo mật dựa trên AI có tên Canopy sử dụng camera và cảm biến để phát hiện các mối đe dọa. Chủ xe tải có thể lắp đặt hệ thống camera trên thùng chở hàng của xe mình.

Hệ thống sẽ phát ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu và âm thanh kính vỡ hoặc cắt kim loại. Ngoài ra, Canopy sẽ gửi thông báo cho chủ xe thông qua ứng dụng bất cứ khi nào phát hiện được mối đe dọa.

Vì sao ô tô điện hiếm khi bị đánh cắp?

Viện dữ liệu tổn thất đường cao tốc (HLDI) cho biết ít xe điện bị đánh cắp hơn các phương tiện khác do tính năng bảo mật tiên tiến của chúng. Các kỹ sư tiếp tục phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới để mang lại cho người tiêu dùng sự an tâm mỗi khi đỗ xe hoặc sạc xe. Dưới đây là một số tính năng bảo mật hiện đại của ô tô điện giúp ngăn chặn kẻ trộm.

Nhận dạng khuôn mặt

Một trong những tính năng bảo mật tốt nhất cho thiết bị di động hiện được sử dụng để bảo vệ những chiếc ô tô hiện đại. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho phép người lái xe vào và khởi động xe bằng cách nhìn vào một trong các camera bên ngoài của ô tô.

Mẫu SUV điện Genesis GV60 cung cấp tính năng công nghệ cao này, cho phép chủ sở hữu mã hóa 4 khuôn mặt vào hệ thống. Genesis đảm bảo tất cả dữ liệu người dùng sẽ được mã hóa trong từng đơn vị, nghĩa là không có dữ liệu sinh trắc học nào được tải lên và lưu trữ trong các máy chủ đám mây của nó.

Thiết bị cố định ô tô - Car Immobilizers

Thiết bị cố định là một sự bổ sung tuyệt vời cho an ninh ô tô vì chúng ngăn chặn những kẻ trộm có thể lái xe đi với những chiếc ô tô bị đánh cắp. Nó đã trở thành một tiêu chuẩn trong các phương tiện hiện đại, bao gồm cả ô tô điện. Tính năng bảo mật này sử dụng chìa khóa được mã hóa để trao đổi dữ liệu với xe trong quá trình khởi động. Ngay cả khi kẻ trộm vào được trong xe, chúng cũng không thể khởi động xe nếu không có chìa khóa mã hóa.

Theo dõi GPS

Thiết bị theo dõi GPS là một cách tuyệt vời để xác định vị trí phương tiện trong thời gian thực. Mặc dù chúng có thể không ngăn chặn hoàn toàn hành vi trộm xe nhưng chúng có thể cải thiện đáng kể cơ hội tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp. Một số thiết bị theo dõi thậm chí còn có công nghệ Car Immobilizers, cho phép chủ xe vô hiệu hóa xe của họ từ xa nếu bị đánh cắp.

Xác thực vân tay

Một số xe điện cũng đang áp dụng công nghệ sinh trắc học trong các thiết kế tiên tiến của mình. Mercedes AMG EQS 53 và Genesis GV60 có cảm biến vân tay cho phép người lái truy cập nhiều tính năng khác nhau. EQS 53 sử dụng dấu vân tay được ủy quyền để truy cập hồ sơ người lái, trong khi GV60 cho phép người lái khởi động và lái xe.

Công nghệ chìa khóa điện thoại thông minh

Chủ sở hữu Tesla là những người đầu tiên được trải nghiệm công nghệ này - nó cho phép người dùng vào và lái ô tô của họ bằng điện thoại thông minh. Nhà sản xuất ô tô đã sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (BLE) để ghép nối ô tô và điện thoại thông minh của chủ sở hữu để truy cập thuận tiện và an toàn.

Máy quay an ninh

Xe điện - đặc biệt là những xe có hệ thống lái tự động một phần - sử dụng camera tinh vi cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài việc hỗ trợ người lái xe điều khiển xe, những camera này còn giúp ngăn chặn những tên trộm xe.

Xe Tesla có Sentry Mode cho phép chủ sở hữu giám sát xe của họ ngay cả chi chiếc xe đã tắt máy. Chủ sở hữu có thể truy cập camera trước và sau từ xa bằng điện thoại thông minh của họ trong thời gian thực. Tính năng này cũng phát hiện hoạt động đáng ngờ xung quanh xe và chuyển sang chế độ cảnh báo khi được kích hoạt.

Tham khảo: Eepower