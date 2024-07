Captain America 4 tung trailer đầu tiên: Tân Đội trưởng Mỹ “combat” cực căng với siêu phản diện Red Hulk

Chỉ trong khoảng 3 ngày vừa qua, Marvel Studios đã khiến cộng đồng người hâm mộ phải đứng ngồi không yên với hàng loạt thông tin nóng hổi về những dự án tương lai của mình. Sau trailer đầu tiên dành cho series truyền hình Agatha All Along, mới đây, studio này tiếp tục ra mắt trailer của Captain America: Brave New World, phần phim lẻ thứ 4 dành cho chàng Cap, và cũng đánh dấu lần đầu tiên Sam Wilson khoác lên mình vai trò mới trên màn ảnh lớn - Đội trưởng Mỹ kế nhiệm Steve Rogers.

Trailer đầu tiên của Captain America: Brave New World - Video: Marvel Studios.

Sau cuộc gặp gỡ với tân Tổng thống Hoa Kỳ Thaddeus Ross, Sam Wilson vô tình bị cuốn vào cuộc xung đột tại một sự kiện quốc tế. Trong vai trò Captain America mới, Wilson buộc phải điều tra và lật tẩy một âm mưu toàn cầu bất chính, trước khi kẻ thủ ác nhấn chìm cả thế giới vào cảnh suy tàn.



Bên cạnh việc Sam Wilson khoác lên mình chiếc khiên của Captain America, chi tiết đáng chú ý thứ 2 trong đoạn trailer này phải kể đến sự xuất hiện của siêu phản diện Red Hulk - giống như rất nhiều giả thuyết của người hâm mộ trong nhiều tháng qua. Đối chiếu theo nguyên tác truyện tranh, phản diện này khả năng cao chính là Thaddeus Ross. Tuy nhiên, rất có thể “trùm cuối” của Captain America: Brave New World hiện vẫn đang được Marvel Studios giấu kín. Và chính kẻ này mới là người đã giật dây những sự kiện diễn ra trong phim, bao gồm cả việc chọc tức Ross để buộc Red Hulk phải lộ mặt.

Tân Captain America sẽ có màn đối đầu cực căng với Red Hulk trong bom tấn sắp tới - Ảnh: Internet.

Anthony Mackie sẽ tiếp tục trở lại với vai Sam Wilson/Captain America. Trong khi đó, Harrison Ford sẽ vào vai Thaddeus “Thunderbolt” Ross thay thế cho William Hurt - người đã qua đời vào năm 2022. Captain America: Brave New World còn đón chào sự góp mặt của một số diễn viên như Shira Haas, Xosha Roquemore, và đặc biệt là Giancarlo Esposito.



Theo dự kiến, Captain America: Brave New World sẽ công chiếu vào ngày 14/2/2025.

Nguồn: ScreenRant