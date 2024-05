Cặp vợ chồng bị bắt giữ vì... ăn quỵt: Video 12 triệu lượt xem lật tẩy những kẻ không làm vẫn muốn có ăn

Trước đó, cặp đôi này đã thực hiện thành công 5 phi vụ "ăn quỵt" tại các nhà hàng khác nhau với tổng hóa đơn lên đến 1.168,10 bảng Anh. Thủ đoạn tinh vi của họ là sử dụng chính những đứa con của mình làm "chim mồi" để đánh lạc hướng nhân viên nhà hàng.

Cụ thể, sau khi dùng bữa xong, Ann cố tình đưa thẻ thanh toán đã hết tiền cho nhân viên. Khi bị từ chối, người phụ nữ này nói dối là con trai mình sẽ ở lại nhà hàng trong lúc đi lấy thẻ khác. Tuy nhiên, cả nhóm đã nhanh chóng tẩu thoát sau đó.

Hành vi của cặp đôi "ăn quỵt" này chỉ bị phát giác sau khi đoạn phim ghi lại cảnh họ rời khỏi nhà hàng Ý Bella Ciao mà không thanh toán hóa đơn 329 bảng Anh lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy Ann McDonagh đã cố gắng thanh toán bằng thẻ tiết kiệm nhưng bị từ chối hai lần. Sau đó, cô nói với nhân viên rằng con trai mình sẽ đợi bên trong trong khi cô đi lấy một thẻ khác, nhưng nhóm đã biến mất.

Chủ nhà hàng Giovan Cangelosi chia sẻ: "Khi điều này xảy ra, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và cảm giác như bị cướp. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều. Thậm chí, tôi còn cảm thấy nghi ngờ mọi khách hàng và lo lắng điều đó có thể xảy ra lần nữa. Thậm chí, tôi còn thảo luận với cha mình về việc thay đổi cách thức hoạt động của nhà hàng để mọi người trả tiền trước khi ngồi xuống ăn, nhưng tôi không muốn làm điều này".

Sau khi đoạn phim được hơn 12 triệu lượt xem, nhiều nhà hàng khác đã đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi của cặp vợ chồng này. Trong đó, một nhà hàng Trung Quốc cho biết họ đã bị "bỏ bom" 99 bảng Anh, trong khi nhà hàng River House ở Swansea cũng bị thiệt hại 267 bảng Anh. Hai nhà hàng khác là Isabella’s (Porthcawl) và La Casona (Skewen) cũng trở thành nạn nhân, với số tiền bị quỵt lần lượt là 196 bảng Anh và 267,60 bảng Anh.

Tại tòa án Swansea Crown (xứ Wales), Ann McDonagh khai nhận đã cố tình nhắm mục tiêu vào các nhà hàng sang trọng vì "đó là những thứ mà tôi không đủ khả năng chi trả"

Ngoài 5 tội danh gian lận tại các nhà hàng, cặp đôi này còn thừa nhận 4 tội danh ăn cắp vặt với tổng giá trị hàng hóa lên đến 1.017,60 bảng Anh từ các cửa hàng Tommy Hilfiger, Sainsbury's và Tesco. Riêng Ann McDonagh còn bị buộc thêm tội danh cản trở người thi hành công vụ.

Thẩm phán Paul Thomas nhận định Ann McDonagh đóng "vai trò chủ đạo" trong các vụ lừa đảo và là một kẻ "dối trá chuyên nghiệp". Ông cũng cho rằng hành vi của cặp đôi này đã "gây tổn hại đáng kể" đến cộng đồng người nhập cư, "có thể góp phần củng cố định kiến tiêu cực của một số người".

Kết quả, Ann McDonagh bị kết án 20 tháng tù giam, trong khi chồng cô ta là Bernard McDonagh nhận án 8 tháng tù giam. Ngoài ra, cặp đôi này còn phải bồi thường tổng cộng 2.185 bảng Anh, bao gồm 1.168 bảng Anh cho các nhà hàng và 1.017 bảng Anh cho các cửa hàng mà họ đã ăn cắp.

Đại diện Viện Kiểm sát Hoàng gia xứ Wales cho biết: "Các vụ trộm cắp do vợ chồng McDonagh thực hiện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà hàng do gia đình tự quản lý tại địa phương. Các doanh nghiệp này, vốn đã phải đối mặt với vô số thách thức, nay lại phải gánh thêm thiệt hại tài chính và tinh thần do hành động của vợ chồng McDonagh. Hôm nay, công lý đã được thực thi".

Tham khảo: The Sun