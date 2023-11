Cáp treo Hòn Thơm liên tục được báo quốc tế gợi ý khi đến Phú Quốc

"Maldives của Việt Nam", "Đảo thiên đường", "Viên ngọc thô của Đông Nam Á", "Thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng"… là những cái tên mà thời gian gần đây truyền thông quốc tế liên tục ưu ái dành tặng cho Phú Quốc. Vẻ đẹp thiên nhiên và sức mời gọi hấp dẫn từ những resort thơ mộng bên biển đã khiến báo chí quốc tế tốn không ít giấy mực cho đảo Ngọc của Việt Nam, từ những tờ báo hàng đầu của Mỹ như New York Times, Condé Nast Traveller, Travel+Leisure…; những website tư vấn du lịch hàng đầu thế giới như Lonely Planet, Travel Lemming, Travel Off Path, Bored Panda… cho đến những tờ báo uy tín của Hàn Quốc như thông tấn Yonhap hay AsiaA.

Mỗi tờ báo, mỗi trang tin lại gợi ý cho du khách những trải nghiệm khác nhau tại Phú Quốc. Như Lonely Planet gợi ý du khách khám phá những bãi biển có bờ cát trắng muốt, CN Traveller bình chọn Bãi Sao là 1 trong 10 bãi biển hoang sơ và yên tĩnh nhất thế giới, hãng thông tấn Yonhap của Hàn gợi ý lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo, dạo chơi "thị trấn Địa Trung Hải" Sunset Town, tờ AsiaA bày cho du khách những trải nghiệm địa phương như thăm cơ sở nước mắm, vườn tiêu…

Cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc là trải nghiệm liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi trong thời gian gần đây

Trong đó, có một trải nghiệm mà hầu hết các mặt báo đều đồng thuận gợi ý "phải thử" ở Phú Quốc - đó là đi cáp treo Hòn Thơm - công trình khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi xác lập kỷ lục Guinness cáp treo ba dây dài nhất thế giới vào thời điểm ra mắt.

Cách độc đáo nhất để ngắm biển

"Nếu có thể đi cáp treo đến Đấu trường La Mã, bạn đang ở Việt Nam", đó là những gì mà New York Times mô tả khá vui về cáp treo Hòn Thơm trên bài viết đăng tải cuối tháng 10 vừa qua. Phóng viên Patrick Scott- tác giả bài viết, đã đến Phú Quốc vào tháng 3, đi cáp treo 8 km vượt biển từ Sunset Town để tới đảo Hòn Thơm.

Ngoài mô tả khu vực nhà ga cáp treo là phiên bản "đầy đủ" của Đấu trường La Mã tại Rome, chàng phóng viên có nhiều ấn tượng với cảnh biển nhìn từ cáp treo. Anh ví màu nước của nam đảo Phú Quốc "trong vắt như pha lê", lại được tô điểm thêm bởi màu sắc của hàng trăm chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ, tạo nên khung cảnh thật rực rỡ.

Đó cũng là ấn tượng chung của những tờ báo, trang tin quốc tế khác về cáp treo Hòn Thơm. Theo trang Travel2Next, đi cáp treo Hòn Thơm mang đến những khung cảnh đẹp bậc nhất mà du khách có thể tìm thấy ở Phú Quốc. Tờ AsiaA của Hàn Quốc cũng dành nhiều mỹ từ để mô tả về trải nghiệm này: "15 phút di chuyển bằng cáp treo, bạn sẽ được ngắm trọn toàn cảnh biển xanh như ngọc của nam đảo Phú Quốc từ trên cao, đắm mình trong bầu trời trong lành và ngắm những hòn đảo". Năm 2019, CNN cũng từng gợi ý đi cáp treo Hòn Thơm là một trải nghiệm khó quên mà du khách nên thêm vào hành trình khám phá Phú Quốc của mình.

Nhiều du khách lựa chọn đi cáp treo Hòn Thơm để ngắm cảnh hoàng hôn trên biển theo một cách rất khác

Không chỉ thế, với một cẩm nang chuyên nghiệp như Lonely Planet, cáp treo Hòn Thơm còn được nhận định là một trải nghiệm có mức giá hợp lý. Chỉ với 600.000 đồng, không chỉ du ngoạn với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, du khách còn được vui chơi thỏa thích với chủ đề "phiêu lưu tại đảo hoang" ở công viên nước Aquatopia hay thử thách gan dạ với những trò mạo hiểm tại làng Exotica.

"Cách ngắm biển" độc nhất vô nhị này từ đó cũng liên tiếp được các trang Travel Lemming, Travel Off Path, Bored Panda… gợi ý cho du khách là trải nghiệm hàng đầu phải thử khi tới Phú Quốc, với độ nhận diện rất cao. Gõ cụm từ "Things to do in Phu Quoc" (Những điều cần làm tại Phú Quốc) trên công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google, 2/3 trong số kết quả hiện lên đầu tiên là hình ảnh cáp treo Hòn Thơm, đang băng qua đại dương xanh ngắt với vô số tàu bè. Có thể nói, cáp treo Hòn Thơm đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch của đảo Ngọc và đại diện cho hình ảnh điểm đến Phú Quốc, bên cạnh những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Biểu tượng du lịch của đảo Ngọc

Không ngẫu nhiên mà Phú Quốc trở thành một "ngôi sao đang lên", với độ nhận diện tăng nhanh chóng trên bản đồ du lịch thế giới. Có thể nói, vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng chính là chìa khoá tạo nên sức hút đặc biệt cho Phú Quốc. Và cáp treo - chính là một trong những sản phẩm du lịch giúp du khách trải nghiệm vẻ đẹp ấy một cách toàn diện. Các chuyên gia cũng đánh giá đây là phương tiện thân thiện với môi trường, giúp điểm đến phát triển du lịch bền vững.

Trên bài viết của New York Times, ông Steven Dale - người sáng lập "Gondola Project", một website uy tín theo dõi ngành phát triển cáp treo toàn cầu, đánh giá địa hình Việt Nam có nhiều núi, rừng và hải đảo, phù hợp để xây dựng cáp treo. Đây được xem là "con đường" có thời gian xây dựng nhanh hơn, rẻ hơn và ít gây thiệt hại về môi trường hơn so với đường bộ.

Vào thời điểm khai trương vào năm 2018, ngoài việc xác lập kỷ lục cáp treo ba dây dài nhất thế giới khiến cả thế giới trầm trồ, cáp treo Hòn Thơm đã tạo ra một "con đường" khám phá Phú Quốc theo một cách rất khác. Thay vì tốn 30 phút đi bằng cano theo đường biển tới đảo lớn nhất trong quần đảo An Thới, du khách có thể rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn 15 phút. Hành trình gần 8 km du ngoạn trên biển trở nên thật thú vị khi được ngắm toàn cảnh biển và những màu sắc rực rỡ của vịnh An Thới luôn tấp nập tàu bè.

Cáp treo Hòn Thơm với kỷ lục 3 dây dài nhất thế giới là niềm tự hào của người Việt Nam với thế giới

Công trình này khi ấy cũng được đánh giá là một bước đệm để đảo Ngọc thoát khỏi mác "thưa vắng trải nghiệm", khi là hạng mục đầu tiên trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm của tập đoàn Sun Group tại nam đảo. Đây cũng là "cây cầu" dẫn tới Hòn Thơm - nơi đang được định hướng trở thành một "hòn đảo thiên đường", điểm đến của giới nhà giàu toàn cầu các hòn đảo nổi tiếng thế giới Bora Bora, Monaco hay Maldives.

Cáp treo Hòn Thơm, với sức hút và sự độc đáo của nó, thậm chí đã trở thành niềm tự hào của người Việt Nam với thế giới, giống như PGS. TS. Trần Đình Thiên từng chia sẻ: "Là một đô thị biển đảo, chỉ sau một thời gian ngắn, Phú Quốc đã kịp hội tụ được nhiều công trình du lịch top đầu thế giới. Những công trình này có thể làm sững sờ bất cứ ai đến thăm vì tính độc đáo và đẳng cấp phát triển. Với những công trình đó, người Việt Nam có thể tự hào về đất nước mình".