Cặp trai xinh gái đẹp đình đám "chụp ảnh cưới" gây bão MXH, fan đòi gấp một bộ phim lãng mạn

Thời điểm hiện tại, IU và V (BTS) đang là hai cái tên gây bão mạng xã hội khi cùng nhau xuất hiện trong MV Love Wins All. Trong video, có một phân cảnh cả hai diện đồ cưới rồi chụp ảnh với nhau. "Phản ứng hóa học" giữa họ phải nói là cực đỉnh và đã khiến các fan đứng ngồi không yên.

Những hình ảnh trong MV Love Wins All.

Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đang mong mỏi rằng trong tương lai, hai người sẽ nên duyên với nhau ở một bộ phim lãng mạn. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:



- Đôi này tương lai mần liền một bộ phim đóng chung với nhau đi.

- Bùng nổ chemistry thật sự.

- Được rồi, làm phim thôi.

- Tae xuất ngũ xong đóng liền luôn đi, vibe đỉnh quá.

- Đóng "Soundtrack #3" cũng được.

Các khán giả rất mong IU và V (BTS) có thể cùng nhau đóng một bộ phim lãng mạn.

Nói thêm về cặp đôi nhân vật chính của Love Wins All, cả hai đều là những gương mặt đình đám bậc nhất làng giải trí xứ Hàn. IU là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc rất nổi tiếng với khả năng âm nhạc đa dạng và chất giọng đặc biệt của mình. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2008 với album đầu tay Lost and Found và nhanh chóng trở nên nổi tiếng chỉ sau một vài năm. Ngoài ra, IU còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, trong đó có Dream High (2011), You're the Best, Lee Soon-shin (2013), The Producers (2015) và Hotel Del Luna (2019).



Về phần V (BTS), anh bắt đầu sự nghiệp cùng BTS vào năm 2013 với việc phát hành album đầu tay 2 Cool 4 Skool. V được biết đến với chất giọng độc đáo và sâu lắng. Ngoài âm nhạc, V cũng tham gia vào lĩnh vực diễn xuất. Anh đã xuất hiện trong bộ phim truyền hình Hwarang: The Poet Warrior Youth vào năm 2016.