Cặp tình nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn năm 2023

Chuyện tình “chị - em” của Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho trong Crash Course in Romance (Khóa học yêu cấp tốc) nhận được sự yêu thích của 2% khán giả tham gia khảo sát, chiếm 72 phiếu, giữ hạng 9. Trong phim, Jeon Do Yeon vào vai cựu vận động viên quốc gia có cháu gái học thêm tại lớp do Jung Kyung Ho dạy.