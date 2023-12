8 phim Hàn dở nhất 2023: Có cả “bom tấn” 19+ bị khán giả đòi cấm chiếu

Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2023 chính thức khép lại. Đây là một năm khá sôi động của ngành phim truyền hình Hàn với vô số những tác phẩm ấn tượng, vươn tầm quốc thế. Thế nhưng bên cạnh đó cũng còn không ít những bộ phim để lại sự thất vọng hoặc trôi tuột trong tâm trí khán giả bởi chất lượng không được đánh giá cao của mình.



The Heavenly Idol là bước lùi trong sự nghiệp đang lên của nam diễn viên điển trai Kim Min Kyu. Sau cơn sốt Hẹn Hò Chốn Công Sở, mỹ nam họ Kim đã thăng hạng lên làm nam chính thế nhưng anh lại chọn trúng một tác phẩm không sức hút với kịch bản "ba xu" trôi tuột trong tâm trí người xem. Đó là chưa kể đến việc diễn xuất của Kim Min Kyu cũng không được đánh giá cao ở bộ phim này.



2. Family

Family là bộ phim đánh dấu sự trở lại của thánh hack tuổi Jang Nara sau khi cô kết hôn. Thế nhưng tác phẩm này lại vô cùng đáng quên khi từ đầu đến cuối chỉ toàn nhận về lời chê bai. Kịch bản phim bị cho là cố gắng nhồi nhét những tình huống hài hước vô nghĩa, khiến câu chuyện điệp viên vốn hấp dẫn lại trở nên nhạt nhòa. Đáng nói nhất khi những tình huống hài hước đó còn đôi khi trở nên phản cảm, nhất là việc phim cứ cố gắng khai thác sâu câu chuyện tình yêu của hai... cô cậu bé mẫu giáo.



Từng được kỳ vọng là bom tấn của nhà đài khi được giới thiệu là phần 2 của một bộ phim nổi tiếng thế nhưng thứ Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon để lại chỉ là sự thất vọng ê chề. Xuyên suốt phim là những mảng miếng hài vô tri và nét diễn quá lố của cặp chính. Thêm vào đó hai diễn viên chính cũng bị cho là có ngoại hình thiếu sức hút và chemistry không mấy ấn tượng. Đáng nói hơn khi nhà đài còn dự tính làm thêm phần tiếp theo của dự án này.

Từng được tung hô là "người kế tụng" của bom tấn Penthouse do có chung một ekip sản xuất thế nhưng trên thực tế Cuộc Chiến Sinh Tồn chỉ là một tác phẩm vụng về, phi lý, ôm đồm drama quá đà và vô cùng đáng quên. Phim từng có một khởi đầu khá thuận lợi nhưng sau mỗi tập phim, thứ Cuộc Chiến Sinh Tồn để lại chỉ là những bực dọc, hậm hực cho khán giả. Thậm chí đây còn là bộ phim duy nhất trong năm qua bị khán giả Hàn gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban An ninh Quốc gia, yêu cầu cấm chiếu vì loạt tình tiết bạo lực, lạm dụng trẻ em, bôi nhọ hình ảnh người giáo viên,... Tổng thể bộ phim thậm chí còn bị gọi là rác phẩm của năm và đáng nói hơn khi bộ phim 19+ này còn chuẩn bị ra mắt phần 2.

5. Durian's Affair

Dù khai thác đề tài xuyên không khá thú vị nhưng sau một hành trình lên sóng, thứ Durian's Affair để lại cho khán giả chỉ là những câu chuyện được khai thác một cách quá đà với những chi tiết có phần phản cảm. Tiêu biểu như việc liên tục cài cắm tình huống con dâu tán tỉnh, cưa cẩm mẹ chồng để gây cười. Thêm vào đó cái kết của bộ phim cũng không thể làm hài lòng người xem. Tuy nhiên đáng nói khi Durian's Affair vẫn là bộ phim có thành tích khá ổn trong năm nay, đạt rating trung bình toàn quốc cao nhất lên đến 8,1%.

Chuyện Tình Đấm Bốc là một trong số những bộ phim có rating thấp nhất năm nay, quanh quẩn ở mức 0 - 2% dù nó chiếu ở đài KBS, một trong số những đài công cộng lớn nhất xứ Hàn. Không ngoa khi nói đây chính là bộ phim đáng quên nhất của nhà đài trong năm nay khi nó sở hữu một kịch bản nhạt nhòa, điểm sáng duy nhất là diễn xuất của nam chính. Dĩ nhiên nữ chính Kim So Hye gây rất nhiều thất vọng, từ việc tạo hình, vóc dáng không phù hợp với nhân vật cho tới diễn xuất cường điệu đều khiến khán giả thất vọng.



Tương tự Durian's Affair, King the Land sở hữu rating rất cao nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với chất lượng phim. Việc có rating ổn áp là do sức hút quá khủng khiếp từ cặp chính Yoona - Lee Jun Ho. Không thể phủ nhận việc họ quá đẹp, phản ứng hóa học thực sự bùng nổ tới độ khiến họ bị đồn hẹn hò và phải lập tức phủ nhận, thế nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ để King the Land có thể thoát khỏi danh sách này. Phim vẫn nhận về nhiều lời chê bai bởi kịch bản xáo rỗng, chỉ toàn yêu đương vô nghĩa, xây dựng nhân vật hời hợt và toàn cố gắng câu kéo khán giả bằng những cảnh tình tứ của cặp chính.

8. Bora! Deborah

Bora! Deborah mang đến một màn tái xuất thất bại và đáng quên của mỹ nhân không tuổi Yoo In Na. Điểm nhấn của phim có lẽ chỉ là diện mạo xinh đẹp của nữ diễn viên, còn lại kịch bản bị chê là xáo rỗng, trẻ con và diễn xuất của Yoo In Na thì sến rện, không khác gì thời mới vào nghề.



